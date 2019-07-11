 Рада не захотела увольнять Климкина с должности главы МИД

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 160 народных депутатов.

Напомним, представление на увольнение Климкина и назначение Пристайко Зеленский внес на рассмотрение депутатов 11 июня, но Рада также провалила голосование за увольнение главы МИД.

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