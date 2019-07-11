 Рада не захотела увольнять Климкина с должности главы МИД

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" проголосовали 160 народных депутатов.
Напомним, представление на увольнение Климкина и назначение Пристайко Зеленский внес на рассмотрение депутатов 11 июня, но Рада также провалила голосование за увольнение главы МИД.
Считаем сколько стоит Парад!
Мартин Брест:
«В параде задействовано 4500 человек. Ну для ровного счета нехай буде 5 тысяч. Каждый получает за него 2 тыс грн дополнительно к зарплате, итого - 10 миллионов. Запомнили. В параде задействовано 250 единиц техники. Средний расход - 50 литров в час: тренировки, перемещения, прогревы - короче по 20 моточасов на единицу.
При цене на пальне ну нехай 30 гривасов за литр (это хто когда 80-й бензин за 30 покупал???) имеем: 250 тысяч моточасов, или 7 с половиной лямов. Ну ладно, ладно, накидываем для ровного счета еще два с половиной на ремонт-покраску-помывку-резину. Еще 10 лямов. Запомнили опять.Сцена и микрофоны там разные с колонками. Лям - это с дичайшим распилом, а так и в полляма уложиться можно.
Хрещатик бесплатный, флагшток уже стоит, рамки для секторов (всегда бесило это) и так в УДО есть, а полиция все равно перекрывает движение на святкові дні.Короче считал-считал - насчитал аж 21 миллион гривен. Откуда 300 лямов нарисовалось-то?»
Парад на Красной площади обошелся в 300 млн рублей
Если писАли то где?
Климкин работал в интересах Украины.
Вот ЗЕбобам аби п..ть)))
Начните с Коломойшы и Богдана...
С ЗЕ который вывел бабки на оффшоры...
С Портнова и Лукаш которые имеют доступ к гос тайне...
У них в никах номерки...как у поросят на ферме
Шо б старшой мог их протабелировать...
Проходи мимо!)))
Цирк!
и начнет трусить рученкой))))
гнать!