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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:ВР (23138) Климкин (2258)

 Рада не захотела увольнять Климкина с должности главы МИД

Верховна Рада не поддержала отставку Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 160 народных депутатов.

Напомним, представление на увольнение Климкина и назначение Пристайко Зеленский внес на рассмотрение депутатов 11 июня, но Рада также провалила голосование за увольнение главы МИД.

Читайте также: Комитет ВР поддержал увольнение Климкина и назначение Пристайко главой МИД

Источник: https://censor.net.ua/n3137029
 
   
 Топ комментарии
 
Свинюку Україне пiдклали виборцi, коли нарiка обрали презiдентом
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не путай Зе с Украиной.
Климкин работал в интересах Украины.
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Климкин -Герой Украины!Молодцы!
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Ну ок, побудет Украина без МИДа ещё месяцок.
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Послідовні в нас вже бувші депутани. Жодних поступок Зєлі. Хрін з тою УКраїною. Але ж підклали все таки Зєлі свинку.
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Свинюку Україне пiдклали виборцi, коли нарiка обрали презiдентом
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пусть оно продолжает жрать хаурму с бумагой, это карма зелебобика

Рада не захотела увольнять Климкина с должности главы МИД - Цензор.НЕТ 7189
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Рада не захотела увольнять Климкина с должности главы МИД - Цензор.НЕТ 9003
Считаем сколько стоит Парад!
Мартин Брест:
«В параде задействовано 4500 человек. Ну для ровного счета нехай буде 5 тысяч. Каждый получает за него 2 тыс грн дополнительно к зарплате, итого - 10 миллионов. Запомнили. В параде задействовано 250 единиц техники. Средний расход - 50 литров в час: тренировки, перемещения, прогревы - короче по 20 моточасов на единицу.
При цене на пальне ну нехай 30 гривасов за литр (это хто когда 80-й бензин за 30 покупал???) имеем: 250 тысяч моточасов, или 7 с половиной лямов. Ну ладно, ладно, накидываем для ровного счета еще два с половиной на ремонт-покраску-помывку-резину. Еще 10 лямов. Запомнили опять.Сцена и микрофоны там разные с колонками. Лям - это с дичайшим распилом, а так и в полляма уложиться можно.
Хрещатик бесплатный, флагшток уже стоит, рамки для секторов (всегда бесило это) и так в УДО есть, а полиция все равно перекрывает движение на святкові дні.Короче считал-считал - насчитал аж 21 миллион гривен. Откуда 300 лямов нарисовалось-то?»
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300 лямов, это ремонт Офиса Зе. Совпадение? Не думаю.
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Украина как раз с МИДом остается, а то уволить можно, но ведь и назначить нужно тут же ?Но задача стоить уволить, а не назначить
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Не, отмазка уже не канает. Зеленский подал Пристайко.
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Вам в ольгіно мабуть не розказали, шо вже була і кандидатура наступника.
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Нам в Ольгино прислали методички где указано, что Пристайко имеет рекомендации от Климкина на должность министра МИД, он его рекомендовал, с 4 числа сам Климкин не осуществляет руководство в МИДе, самоустранился, для нивелирования конфликтных ситуаций. Но тут Рада, ее разогнали, а они, неблагодарные, не голосуют
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а писали что уволили и другого назначили
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це на профільному комітеті ВР було. Але остаточне рішення приймає сесія/засідання ВР.
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пИсали или писАли? )))
Если писАли то где?
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21 липня вже скоро,дамо оцінку цим добродіям на виборах.
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Точно. ВРУ в очередной раз подтвердило, что бывших в новую ВРУ категорически пускать нельзя. ПЕС, жопоблок, Юля, ляшки и прочая мразь должны пролететь.
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Угу, і пройти партія, якої нема. Віртуальні "новиє ліца", які не такі вже і нові, трошки підфарбовані ригоанали. Пам'ятаєте, чим скінчилося? Точніше ще не скінчилося.
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Снова подножка державе Украина от "патриотов"-депутатов.
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не путай Зе с Украиной.
Климкин работал в интересах Украины.
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На свою "Родину" він працював,простий російських хлопчик з Курська.
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может и 73% украинцев не путать с Украиной? да, Климкин очень сильно "работал" у пецы на побегушках
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73% с 64% проголосовавших. Не путайте и не используйте громкие выхлопы.
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а я не вам отвечала и не нуждаюсь в ваших...выхлопах
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а я нуждаюсь в правде, а не приписыванию цифр там где этого не было.
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І що ж він "наработал"?!!Роками бачили самовдоволену жирну пику на екранах...
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надо было думать головой, а не ЖО#ОЙ прежде чем распускать.
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Твой вид когда нужно нюхнуть...а Климника в очередной раз не уволили....)))
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В нього і орден є,за "возвращение Крыма России".
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Маразм крепчает.Использованная туалетная бумага продолжает гадить в карман новому президенту!
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может "президенту" пора проснуться и понять что он обосрался?
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Хрен с ним,он обсирается каждый день.Плохо то,что при этом он обсирает Украину.
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в данный момент от этой бумаги было больше пользы чем от человека носящего этот карман
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Такая польза, что вернули рашку в ПАРЕ, решение по которой было принято при Барыге.
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о как все запущено или так в методичке написано....Кстати-шоумен=Барыга, тогда все верно
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да нет, пользуюсь всегда яркими и жизнерадостными красками, а вот зеленые цвета избегаю в любой комбинации,
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Так Климка же в длительном отпуске ... Значит, Рада проголосовала за то, чтобы Украина осталась без министра иностранных дел. Патриёты !
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Ні Гелена, він продовжуватиме виконувати свої обов"язки до обрання нового міністра МЗС.
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И.о. министра тоже имеет право на отпуск, и Климка этим правом воспользовался.
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А так хотілося поставити свого кума на цю посаду?
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Отлично, смачный плевок в морду "президента". Молодцы Рада.
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порохобот! видно ты не знаешь, что плювать против ветра не разумно а иногда опасно!
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тебе виднее, судя по всему у тебя большой опыт.
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он кацап, ему главное, чтобы Украине было плохо.
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вот вам саботаж "патриотов" в чистом виде!
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до последнего за кресла держаться. надо пересаживать из кресел - сразу на нары.
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Тоді і нову владу у свій час посадять. Тобі таке подобається?
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если будет за что, я только за. я за пороха в 2014-м голосовал. сейчас считаю что его место в тюрьме. накосячат слуги народу, будет такое же мнение
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А кто во власть тогда пойдет, умник? Сейчас идут за гешефтами. Если гешефтов лишить и вообще начать сажать налево и направо, то люди просто не будут идти во власть ибо зачем?
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Мабуть ви ще молодий. Прочитайте через рік те, що ви написали. Чому? Тому, що ви будете плювати у монітор.
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Садись в засаду возле Рады 22 июля,хватай депутатов и на нары!
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За что?)))
Вот ЗЕбобам аби п..ть)))
Начните с Коломойшы и Богдана...
С ЗЕ который вывел бабки на оффшоры...
С Портнова и Лукаш которые имеют доступ к гос тайне...
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кто твоему соевому гаранту мешал их за 5 лет посадить?
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Знаешь как палятся кацапы на цн?
У них в никах номерки...как у поросят на ферме
Шо б старшой мог их протабелировать...
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Так и я на тебя ложил с прибором)))
Проходи мимо!)))
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Климкин кацап.
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Так а чего 17 раз на голосование не поставили?
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ЧИЧАСБУДУУСЕМИНЯТЬ!!!)))
и начнет трусить рученкой))))
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ВР обиделась за свой роспуск. А так смеялись при инаугурации.
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А что толку было 5 лет с этой "говорящей головы" клямкина?!Ему позволялось только озвучивать соевые хотелки, из всех глав нашего МИДа он был самый "никакой".
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☺ Крым был, есть и будет Украина!✌ Тупо выглядишь, не кажется?😕
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Зеленский решил сэкономить на параде 300 лямов и за эти же бюджетные деньги хочет переехать в другой офис. Совпадение ? Не думаю (с).
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Ахах, ну ктото ж должен и зелепукину в глаза ссать, не все ж ему всех окроплять
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Зеля, дыбил, на сегодня Климкин - наше спасен е!Блин! Даже если этого наркошу зэлю убрать нах, то там бэнины богданы и прочие стэфанчуки-свинарчуки будут ********** куйню

гнать!
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