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 Политика Украины
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Все про:люстрация (728) Стефанчук Руслан (47)

 Закон о расширении люстрации будет распространяться и на команду Зеленского, - Стефанчук. ВИДЕО

Представитель главы государства в Верховной Раде Руслан Стефанчук прокомментировал, как будет действовать новый закон о люстрации, если его примет парламент.

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос Ирины Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

"У нас нет вопросов, связанных с тем, это команда президента, или это не команда президента. В случае поддержки Верховной Радой этого закона он будет распространяться на всех лиц, независимо от того, в какой команде они находятся. А это уже вопрос к Верховной Раде, будет ли поддержана эта законодательная инициатива", - сказал он, выступая в Раде.

Смотрите также: Зеленский предложил люстрировать всех, кто был во власти последние 5 лет. ВИДЕО

Стоит отметить, что таким образом под люстрацию попадают и назначенные Зеленским секретарь СНБО Александр Данилюк, глава набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус (оба ранее возглавляли Министерство экономики), а также глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев (является действующим народным депутатом от фракции "Батькивщина").

Ранее Стефанчук сообщал, что Офис президента готовит законопроект о расширении люстрации.

Напомним, 4 июля под зданием Конституционного суда Украины проходили пикеты разных политических сил и общественных организаций, которые выступают против возможного принятия КС решения о несоответствии Конституции закона "Об очищении власти" (о люстрации).

Источник: https://censor.net.ua/n3137024
 
 
 Топ комментарии
 
Тогда в ЗЕманде вобще останутся только акробаты и клоуны. Закон о расширении люстрации будет распространяться и на команду Зеленского, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2937
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Люстрация это хорошо. Но я не понимаю люстрацию по отношению к тем кого избрал народ, избиратели. Имеет ли право предвзятая комиссия отменять волю избирателя. Или не допускать кого-либо к избирательному процессу только потому что он уже был ранее избран. Хотя если кандидат в депутаты пойманный за руку взяточник, уголовник, убийца, педофил, вообще осужденный преступник, то недопущение к выборам вполне правомочно.
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Зе Портнов

Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5119

Фактически открытое признание того факта, что Портнов - член команды новоизбранного гаранта.
Да и с регионалами у ребят никаких проблем нет. Главный и фактически единственный враг - это предыдущая проевропейская власть, отстоявшая Украину в войне с Россией. Весьма показательно.
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Читаю комментарии и умиляюсь, какие всё-таки добрые люди на сайте, особенно те, которые штатные, они себя @дминами называют.
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Колыван-Стефанчук здоровый как дер@мо!
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Гандон - це не завжди лайка, так вирішив суд

Одного разу мешканець Тетієва під час публічної суперечки назвав міського голову Руслана Майструка гандоном. Голова образився і подав до суду. Тетїівський райсуд поґуґлив і дізнався, що «гандон» - це презерватив або погана, неприємна, підла людина, мудак. Тому суддя визнав чоловіка винним і оштрафував на 51 гривню. Той не погодився з таким висновком і подав на апеляцію. Він свою провину категорично не визнавав і наполягав, що мав на увазі французького письменника-фантаста Іва Гандона.

Київський апеляційний суд спеціально переглянув відео сутички і дійшов висновку, що фразою «гандон» в контексті розмови чоловік справді порівняв мера з французьким письменником-фантастом Івом Гандоном, оскільки вважав, що той розказує фантастичні речі. Суд не побачив доказів того, що чоловік словом «гандон» хотів образити міського голову, а не просто згадав прізвище фантаста. Штраф скасовано, справу закрито, постанова оскарженню не підлягає.
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Хороше прізвище мав Іва Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7830 . Можна використовувати
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Ив Гандо́н (фр. Yves Gandon), (3 июня 1899, Блуа, Франция - 13 ноября1975, Париж, Франция) - французский писатель-фантаст. Окончил литературный факультет Сорбонны.
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Мы уже знаем как Богдан попал под люстрацию)))
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Распространяться на ЗЕкоманду будет, но касаться не будет... Знаем мы эти финты ушами. Друзьям все, врагам - беззаконие...
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по рошении и януковощу судите? даже шанса не дадите вот так сразу ?
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да просто никто не собирался держать ни Данилюка ни Обрамавичуса - оба просто попутчики и позеные идиоты
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Якщо виходити з того, що влада це гроші, а гроші це влада, то цілком можливо і самого Зеленського! А поки що хай "співають".
Ну а розмови про люстрацію ...- то розумова жвачка для для мало свідомого електорату.
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Поорроохооссооссамм не понять очевидные вещи,,когда то нужно устанавливать правила для всех без исключения
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классная шутка нашем ЗЕгоре - не моя -
Понятно уже, что Рейган не получился.
Все больше хочу, чтоб получился Кеннеди.
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надо придумать. такие правила, которые касаются только политических врагов.
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Тот или этот , для очень понятлевых вопрос , а что для Богдана законы другие , для своих законы не писаны , так сказал гарант? Оскорблять не буду , много чести.
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Еще можно небесную сотню задним числом осудить за организацию массовых беспорядков.

Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5461
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А чем сегодня высер ЗЕ отличается от законов 16 января !?
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На допомогу коментуючим. Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3240 Щоб легше підбирати слова.

Дурень.
Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.

У Вікіпедії є статті про інші значення цього терміна: Дурень (значення).
Дурень, дурник, дурко, дурбецело - дурна, нерозумна, недалека, інтелектуально обмежена людина.[1]
В українській розмовній річі також використовують словосполучення: набитий дурень (безнадійний, заплішений), дурна голова, вісімнадцятий туман, мідний лоб (нерозумна і вперта людина), голова з вухами (людина, позбавлена кмітливості)[2].

Можна ще сюди: http://sum.in.ua/s/durenj



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Боюсь предстоит "ночь длинных ножей"! Беня не успокоится! Полетит вся эта мишпуха: Зеленские, Гройсманы, Коломойские, Рабиновичи, Бойки, Пинчуки!!!!
Боюсь вариантов нет! Вопрос только во времени! Готовьтесь!!!!
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Расслабьтесь и получайте удовольствие. Пока ничего страшного не произошло. Самое интересное, что весной региональные выборы, где очень-очень много денег и там начнется настоящая бойня.
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я так не думаю! Я понимаю зачем это! Они хотят убрать майданную власть и патриотов, чтобы договориться с Ху№лостаном!!!! Этого не будет! Янык тоже хотел нае,,,, еле успел сбежать!!!! Эти могут не успеть! За ними же не суды будут бегать!
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Да, хотят. И что? Украина очень сложная страна.
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Зато в ваше рыло Ивановых будим бить по простому по козацкому..козломордый цап.
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Вспомните , это показывали по ТВ . Когда на майдане горели шины , эти уроды в ,,Октябрьском " снимали очередной ,, квартал" . Да им пох майдан , Украина , все кто погиб защищая Родину . Для того что-бы ,допустим, я это поддержал , для начала вова обязан как гарант выполнить предыдущую люстрацию, что он зубами за богдана держится , или он столько должен бене , что по конституции стучит как по роялю?
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Результаты закрытого социологического опроса ударили Вову по голове...
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

По партийным спискам, с учетом зачислением квот партий не прошедших 5% барьер партия Зеленского получает 96-102 депутата.
Вероятность прохождения кандидатов от "Слуги народа" по мажоритарным округам колеблется в пределах 18-22 депутатов.
Возможность присоединения к фракции "Слуги народа" среди потенциальных лидеров выборов по мажоритарным округам 40-70 человек.
Итого количество членов фракции 154-194 депутата.
Результат - реализовать монопартийное большинство в Верховной Раде не удается.
Даже при максимальном давлении на мажоритарщиков потребуется как минимум голоса "Батькивщины"
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Да не будет у них большинства. Это сказочка какая-то. В Украине так не бывает. Наша Рада будет тем еще вертепом, а не Думой как в России. И там будет Юля, которая начнет пиариться на Зеленском. Будет Петя у которого будет трибуна с которой он будет магнитизировать своим голосом всех, будет За Життя, которое будет отсыпать бабосики Слугам Народа и перекупать их. Такая вот проза жизни.
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Бред сивой кобылы. У Слуги Народа будет свои 230 голосов в Раде, даже и не сомневайтесь. Если шо я за ЕС/БПП, но надо реально смотреть на это все.
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Если это и "бред сивой кобылы", то уж точно не мой
Это закрытый соцопрос. Не мы его проводили .
Что касается 230 - увидим кто прав через 10 дней. Потом и поговорим
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Если шо... мне пофиг за кото ты
Мы - за Украину.
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Я не маю данних соц опитування, але дуже сумніваюся на 226+ від будь якої партії.
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Люстрація - це покарання з визнанням політичної вини за політичні злочини, скоєні проти суспільства. Якщо зебіли вважають, що команда Порошенка (а в її складі - політичні сили, які очолюють Ю.Луценко, Віт.Кличко, Гройсман, та партія "Солідарність" Порошенка) допустили політичні злочини - то назовіть, які саме. Буде дуже цікаво почути, що, наприклад "розвязали громадянську війну"...
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Так же как сейчас на Богдана?!
Зе-банда уже показала, что им "закон не писан".
Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2622

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ЗЕ-тыпилы!
А почему такая "харошая люстрация" не трогает Глав Гос Администраций и Судей?!

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Хоча б праймеріз проведіть щодо команди слуг народу, первірте їх роботу,зберіть інформацію, а не люструвати зразу. Якесь божевілля!
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Только давайте с 2009.всех.рыговскую и кацапскую мразь в первую очередь
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жозефина бонапард‏ @gozefinagold

Зеленский поймет, что побороть то, во что превратилась Украина за последние 28 лет, человечностью нельзя. На дороге монстра должен встать «железный человек». Без чувств, без периферийного зрения и без сердца. В его матрицу должны быть вбиты только принципы и конечная цель.
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Глядя на последние события, кажется этот человек начинает формироваться
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Очередной пустобрех-обещалкин начинает формироваться.
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Они такие смешные с этим Зеленским, который изменит страну. Очень мне напоминают Губарева, народного губернатора Донецка. Там такие же бесноватые фаны были. И где тот Губарев?
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Похоже у рошеносрани сегодня боевая тревога, в общем хорошая достойная новость, но щоколад летит тоннами, до выборов 10 дней....последний рывок со свалки истории)))
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Похоже что кто-то льет мельницу на российскую пропаганду, вот и всё.
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ну так не лей, найди достойную работу иванов млин
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Усім зеботам та кацапським тролям -


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я тоби поверю, як побачу коломойского за гратами с вироком. а так, не рассказывай.
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Так будут посадки. Вот как сейчас команда Зеленского накрадет, то к ним быстро прибижит НАБУ и начнет сажать друзей Зеленского. У нас ведь демократия?
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Посадки ? Тільки з дозволу портянки Портнова! Врешті решт Беня І Портянка-справжні пРезиденти на даний момент! А ЗЕ ? У своєму амплуа : масовик-затєйнік !
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а кто будет коррупционером будут решать зебилы?))
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Кому нужен ВАШ парад?!

Умные люди говорят, что в правильно поставленном вопросе уже заключается половина ответа. Так вот, вопрос «Нужен ли парад?» неправильный. Потому что в нем нет подсказок.

А если сформулировать «Кому нужен ваш парад?» или «Кому нужен наш парад?» ответы очевидны. Противоположные, правда. Ну так вся суть в вопросе.

Если это наша армия, наша защита, наша надежда, наш дозор на стене между миром людей и одичалыми - этот парад нужен нам.

А если это непонятные люди, от войны все устали, давайте разговаривать, завтраки на границе, война нужна политикам, а не людям и все в таком роде - то парад не ваш.

И вам он естественно, не нужен. Даже раздражает и немного пугает. Потому что у вас нет врагов. Есть странные братья-славяне.

Вот и все - и не о чем спорить. Достаточно выбрать сторону.

Я видел одичалых близко. Очень близко. Я из Донецка. Поэтому ответ для меня очевиден. Мне нужен наш парад наших защитников. Мне, моей семье, моим родным и близким, моим друзьям и даже незнакомым единомышленникам - нужен парад НАШЕЙ армии.

Это ключевая картинка праздника украинской армии, созданной по-настоящему практически с нуля в 2014 году. Созданной добровольцами, которые уходили воевать часто в гражданской одежде и еще чаще в гражданской обуви. Создана волонтерами, которые обували, кормили и снабжали армию. И экипировали тоже.

Парад ВСУ - это воплощение силы и мощи, гордости и надежности.

Не для агрессии, в стиле «можем повторить бойню», как в Мордоре.

А для защиты, для гарантии мира и спокойствия. Чтобы в том же Киеве кто-то мог без всякого комендантского часа попивать коньячок после десяти вечера в кафе и рассуждать, как он устал от войны и почему ему не нужен парад.

Мне нужен. Им - нет. И президенту Зеленскому, как выяснилось - не нужен. Не знаю, почему.

Вызывает неприятные ассоциации? Напоминает про Порошенко? Так не надо напрягаться, эти добровольцы гоняли сепаров мокрыми тряпками со скоростью один город в неделю еще до инаугурации Петра Алексеевича.

Может, какие-то другие причины? Я не знаю. Но в объяснения про то, что 300 млн. гривен вместо парада лучше отправить на премии, я всерьез не принимаю.

Сэкономить можно на чем-то другом. На размерах кортежа или переезде в новый офис. На количестве чиновников. На уменьшении потоков контрабанды, которые сжирают до 400 миллиардов в год. А парад провести.

Ну, если главнокомандующему парад не нужен - без комментариев.

На самом деле ветераны, волонтеры и просто все те, кто хотели громко и публично на центральной улице столицы в День Независимости сказать «Спасибо» тем, кто эту независимость защищает, уже начали готовиться. Пусть просто пройдут ветераны.

Пусть выйдут волонтеры. А гражданские выйдут их встретить. Ну, без техники. Без новых украинских бронеавтомобилей, без танков и новейших украинских ракет. Пусть так.

Но «соломоново решение» нашел премьер-министр. Он пообещал выделить необходимые 300 миллионов на премии, но при этом найти еще 300 миллионов на проведение парада.

Не за счет соцвыплат, естественно. И он найдет. И парад - будет. И мы обязательно придем. Посмотреть на тех, кто нас защищает. И показать им, что мы это знаем и не забываем.

Мне интересно только, а главнокомандующий принимать парад украинской армии в этом случае придет?

А армия, что армия? Армия будет защищать всех. Даже тех, кто устал от войны за коньячком в 700 километрах от линии фронта…
КИРИЛЛ САЗОНОВ
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А допрашивать портнов надеюсь будет?)
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откуда кацап портнов это знает? прально кацап зеля с рашистом бакановым сливают инфу
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Почему мне этот Стефанчук напоминает русского попа в рясе с кадмлом?
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Кстати, там не хватает люстрации для ЦИК....но это пока, исключительно чтоб не ссориться.
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какой смысл слушать зекомандЁров? - их слова и фразы из слов - бесполезное сотрясание воздуха, тупо трансформируемое в лапшу на уши зебилов и кэш для гидранта и членов его фанклуба
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Владимир Зеленский в новом видеообращении предложил люстрировать всех, кто руководил страной последние 5 лет. Тех, кто противостоял Путину и Гиркину. Кто боролся за санкции против РФ. Пока Зеленский играл **** на рояле.
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Мне все это напоминает китайскую "культурную революцию". Уже через 10 дней к власти придут хунвейбины. С этим уже ничего не поделаешь - народ под гипнозом. Нас ждут нелегкие времена. Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 4408
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Галина Темирова


Мне все это напоминает китайскую "культурную революцию". Уже через 10 дней к власти придут хунвейбины.
Закон про розширення люстрації поширюватиметься і на команду Зеленського, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5829

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Зеля это говорящая голова.
Такое впечатление шо он вообще хер понимает о чём говорит.
Какие то, то же не совсем умные ллюди, счиняют всякую куйню,
дают её зачитать гаранту. Все начинают пытаться найти в этом глубокий смысл.
А сбродная команда зе уже к этому потеряла интерес и сочиняет новую очередную куйню.
И такое чуть ли не каждый день.
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Коли народ підніметься,він сам вирішить кого в сміттєвий ящик.
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Политтехнологические штучки , цель которых прирости еще % избирателей. Голимый пиар
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Дуже цікаво було би зібрати всі ці відосики від ЗЕ та офіційно направити на комплексну психіатрічну експертизу, але не в Україні, а в Німеччині або в США. Залишається лише здогадуватися, який буде діагноз. А користь в цьому полягає у тому, що для усунення ЗЕ з посади Президента тоді не треба буде ні Майдану, ні імпічменту. Просто - за станом здоров'я. Лишається тільки знайти для цього гроші. Я думаю, заради такого щастя зацікавлені люди можуть і скинутися.
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погоджуюсь що цей месидж - передвиборчий крок розрахований на не дуже розумну частину електорату. але спроба мобілізувати дурнів водночас налаштовує негативно іншу частину електорату. корупціонерів і зрадників треба притягати до відповідальності а не займатися х*рнею.
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по 1+1 сообзили - зеленский пагаварил по телефону с путином.
Вчера опоблок поехал в маскву и типа узнал номер телефона,
сегодня зеленский уже пазванил путину.

Дагаварился про амнистею

ахахаха
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В такому випадку Зе сам підпадає під його люстрацію, так, як з 2014 року мав бізнес в Росії і на російськ гроші знімав неукраїнські фільми!
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Распространяться может и будет, но будет ли применяться, нерушимый принцип украинской политики "Друзям усе, ворогам-закон" продолжает действовать.
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Стефанчук оказался отличным парнем, как я, прочим между )), и полагал. Человека, робяты, по лицу видно!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗакон о расширении люстрации будет распространяться и на команду Зеленского, - Стефанчук. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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