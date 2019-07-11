 Закон о расширении люстрации будет распространяться и на команду Зеленского, - Стефанчук. ВИДЕО

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос Ирины Геращенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.
"У нас нет вопросов, связанных с тем, это команда президента, или это не команда президента. В случае поддержки Верховной Радой этого закона он будет распространяться на всех лиц, независимо от того, в какой команде они находятся. А это уже вопрос к Верховной Раде, будет ли поддержана эта законодательная инициатива", - сказал он, выступая в Раде.
Стоит отметить, что таким образом под люстрацию попадают и назначенные Зеленским секретарь СНБО Александр Данилюк, глава набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус (оба ранее возглавляли Министерство экономики), а также глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев (является действующим народным депутатом от фракции "Батькивщина").
Ранее Стефанчук сообщал, что Офис президента готовит законопроект о расширении люстрации.
Напомним, 4 июля под зданием Конституционного суда Украины проходили пикеты разных политических сил и общественных организаций, которые выступают против возможного принятия КС решения о несоответствии Конституции закона "Об очищении власти" (о люстрации).
Фактически открытое признание того факта, что Портнов - член команды новоизбранного гаранта.
Да и с регионалами у ребят никаких проблем нет. Главный и фактически единственный враг - это предыдущая проевропейская власть, отстоявшая Украину в войне с Россией. Весьма показательно.
Одного разу мешканець Тетієва під час публічної суперечки назвав міського голову Руслана Майструка гандоном. Голова образився і подав до суду. Тетїівський райсуд поґуґлив і дізнався, що «гандон» - це презерватив або погана, неприємна, підла людина, мудак. Тому суддя визнав чоловіка винним і оштрафував на 51 гривню. Той не погодився з таким висновком і подав на апеляцію. Він свою провину категорично не визнавав і наполягав, що мав на увазі французького письменника-фантаста Іва Гандона.
Київський апеляційний суд спеціально переглянув відео сутички і дійшов висновку, що фразою «гандон» в контексті розмови чоловік справді порівняв мера з французьким письменником-фантастом Івом Гандоном, оскільки вважав, що той розказує фантастичні речі. Суд не побачив доказів того, що чоловік словом «гандон» хотів образити міського голову, а не просто згадав прізвище фантаста. Штраф скасовано, справу закрито, постанова оскарженню не підлягає.
Ну а розмови про люстрацію ...- то розумова жвачка для для мало свідомого електорату.
Понятно уже, что Рейган не получился.
Все больше хочу, чтоб получился Кеннеди.
Не, это не реванш..
https://ukraine.d3.ru/zelenskii-predlagaet-liustrirovat-poroshenko-chinovnikov-i-nardepov-s-2014-goda-1815254/?sorting=rating
Дурень.
Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
У Вікіпедії є статті про інші значення цього терміна: Дурень (значення).
Дурень, дурник, дурко, дурбецело - дурна, нерозумна, недалека, інтелектуально обмежена людина.[1]
В українській розмовній річі також використовують словосполучення: набитий дурень (безнадійний, заплішений), дурна голова, вісімнадцятий туман, мідний лоб (нерозумна і вперта людина), голова з вухами (людина, позбавлена кмітливості)[2].
Можна ще сюди: http://sum.in.ua/s/durenj
Боюсь вариантов нет! Вопрос только во времени! Готовьтесь!!!!
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
По партийным спискам, с учетом зачислением квот партий не прошедших 5% барьер партия Зеленского получает 96-102 депутата.
Вероятность прохождения кандидатов от "Слуги народа" по мажоритарным округам колеблется в пределах 18-22 депутатов.
Возможность присоединения к фракции "Слуги народа" среди потенциальных лидеров выборов по мажоритарным округам 40-70 человек.
Итого количество членов фракции 154-194 депутата.
Результат - реализовать монопартийное большинство в Верховной Раде не удается.
Даже при максимальном давлении на мажоритарщиков потребуется как минимум голоса "Батькивщины"
Это закрытый соцопрос. Не мы его проводили .
Что касается 230 - увидим кто прав через 10 дней. Потом и поговорим
Мы - за Украину.
Зе-банда уже показала, что им "закон не писан".
А почему такая "харошая люстрация" не трогает Глав Гос Администраций и Судей?!
За трибуной тот самый Свинарчук?
Зеленский поймет, что побороть то, во что превратилась Украина за последние 28 лет, человечностью нельзя. На дороге монстра должен встать «железный человек». Без чувств, без периферийного зрения и без сердца. В его матрицу должны быть вбиты только принципы и конечная цель.
Умные люди говорят, что в правильно поставленном вопросе уже заключается половина ответа. Так вот, вопрос «Нужен ли парад?» неправильный. Потому что в нем нет подсказок.
А если сформулировать «Кому нужен ваш парад?» или «Кому нужен наш парад?» ответы очевидны. Противоположные, правда. Ну так вся суть в вопросе.
Если это наша армия, наша защита, наша надежда, наш дозор на стене между миром людей и одичалыми - этот парад нужен нам.
А если это непонятные люди, от войны все устали, давайте разговаривать, завтраки на границе, война нужна политикам, а не людям и все в таком роде - то парад не ваш.
И вам он естественно, не нужен. Даже раздражает и немного пугает. Потому что у вас нет врагов. Есть странные братья-славяне.
Вот и все - и не о чем спорить. Достаточно выбрать сторону.
Я видел одичалых близко. Очень близко. Я из Донецка. Поэтому ответ для меня очевиден. Мне нужен наш парад наших защитников. Мне, моей семье, моим родным и близким, моим друзьям и даже незнакомым единомышленникам - нужен парад НАШЕЙ армии.
Это ключевая картинка праздника украинской армии, созданной по-настоящему практически с нуля в 2014 году. Созданной добровольцами, которые уходили воевать часто в гражданской одежде и еще чаще в гражданской обуви. Создана волонтерами, которые обували, кормили и снабжали армию. И экипировали тоже.
Парад ВСУ - это воплощение силы и мощи, гордости и надежности.
Не для агрессии, в стиле «можем повторить бойню», как в Мордоре.
А для защиты, для гарантии мира и спокойствия. Чтобы в том же Киеве кто-то мог без всякого комендантского часа попивать коньячок после десяти вечера в кафе и рассуждать, как он устал от войны и почему ему не нужен парад.
Мне нужен. Им - нет. И президенту Зеленскому, как выяснилось - не нужен. Не знаю, почему.
Вызывает неприятные ассоциации? Напоминает про Порошенко? Так не надо напрягаться, эти добровольцы гоняли сепаров мокрыми тряпками со скоростью один город в неделю еще до инаугурации Петра Алексеевича.
Может, какие-то другие причины? Я не знаю. Но в объяснения про то, что 300 млн. гривен вместо парада лучше отправить на премии, я всерьез не принимаю.
Сэкономить можно на чем-то другом. На размерах кортежа или переезде в новый офис. На количестве чиновников. На уменьшении потоков контрабанды, которые сжирают до 400 миллиардов в год. А парад провести.
Ну, если главнокомандующему парад не нужен - без комментариев.
На самом деле ветераны, волонтеры и просто все те, кто хотели громко и публично на центральной улице столицы в День Независимости сказать «Спасибо» тем, кто эту независимость защищает, уже начали готовиться. Пусть просто пройдут ветераны.
Пусть выйдут волонтеры. А гражданские выйдут их встретить. Ну, без техники. Без новых украинских бронеавтомобилей, без танков и новейших украинских ракет. Пусть так.
Но «соломоново решение» нашел премьер-министр. Он пообещал выделить необходимые 300 миллионов на премии, но при этом найти еще 300 миллионов на проведение парада.
Не за счет соцвыплат, естественно. И он найдет. И парад - будет. И мы обязательно придем. Посмотреть на тех, кто нас защищает. И показать им, что мы это знаем и не забываем.
Мне интересно только, а главнокомандующий принимать парад украинской армии в этом случае придет?
А армия, что армия? Армия будет защищать всех. Даже тех, кто устал от войны за коньячком в 700 километрах от линии фронта…
КИРИЛЛ САЗОНОВ
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Мне все это напоминает китайскую "культурную революцию". Уже через 10 дней к власти придут хунвейбины.
Такое впечатление шо он вообще хер понимает о чём говорит.
Какие то, то же не совсем умные ллюди, счиняют всякую куйню,
дают её зачитать гаранту. Все начинают пытаться найти в этом глубокий смысл.
А сбродная команда зе уже к этому потеряла интерес и сочиняет новую очередную куйню.
И такое чуть ли не каждый день.
Вчера опоблок поехал в маскву и типа узнал номер телефона,
сегодня зеленский уже пазванил путину.
Дагаварился про амнистею
ахахаха