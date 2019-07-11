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Все про:спорт (1737) теннис (109) поражение (10) Свитолина (27)

 Свитолина не смогла выйти в финал Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла в полуфинале турнира Уимблдон сопернице из Румынии.

Поединок длился 1 минуту 13 секунд и завершился со счетом 6:1 6:3, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Би-би-си".

С Симоной Халеп из Румынии Свитолина ранее пересекалась в различных турнирах уже семь раз. В четырех поединках победу одерживала украинка. Однако на кортах с травяным покрытием соперницы до Уимблдона не встречались.

Долгое время в мировом рейтинге теннисисток WTA Халеп занимала первую позицию, однако в этом году опустилась на седьмую. У Свитолиной пока - восьмое место в рейтинге.

По результатам Уимблдона Свитолина должен подняться на седьмую позицию, а Халеп - как минимум, на четвертую.Читайте на Также Цензор.НЕТ: "Поговорить, познакомиться", - 10-й номер в списке "Слуги народа" Беленюк и гимнаст Верняев попросили Зеленского о встрече. ВИДЕО

Финал Уимблдона для женщин состоится в субботу, 13 июля.

В предыдущих раундах Свитолина выбила из турнира австралийку Дарью Гаврилову, россиянку Маргариту Гаспарян, представительницу Греции Марию Саккаре, Петру Мартич из Хорватии, а также Каролину Мухову из Чехии.

Поединок с Симоной Халеп стал первым полуфинальным поединком Свитолиной в турнирах Большого шлема.

Кроме Элины Свитолиной, в нынешнем розыгрыше Уимблдона приняли участие еще три украинские теннисистки. Успешно из них выступила Даяна Ястремская, которой удалось пробиться в четвертый круг. Леся Цукренко и Екатерина Козлова выбыли еще на первой стадии турнира.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137023
 
   
 Топ комментарии
 
У Світоліной фінал Уімблдону ще попереду.
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Она молодец, впервые вышла в полуфинал такого турнира. Жаль что не смогла победить Халеп. Но всё равно отличное достижение!
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У Світоліной фінал Уімблдону ще попереду.
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Разумеется. Но за одну минуту 13 секунд проиграть 6:1 и :6:3 это что-то Світоліна не змогла вийти у фінал Вімблдону - Цензор.НЕТ 1. У новостного редактора ЦН явно проблемы!
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Эх хотел сегодня против неё поставить в букмекерке Она баба нормальная но нестабильная Смотрю её матчи Может поплыть на ровном месте А ещё негритоса всё время показывают который за неё болеет Он что нашу Алину чпокает?? Вот гад
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Нічого ... все ще попереду , і півфінал такого крутого турніра це вже велике досягнення
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проиграла по делу. сегодня Халеп была сильнее. Но все равно она большая умничка! Остается сделать пару последних шагов к вершине, надеюсь, у нее получится.
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Она молодец, впервые вышла в полуфинал такого турнира. Жаль что не смогла победить Халеп. Но всё равно отличное достижение!
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Поединок длился 1 минуту 13 секунд и завершился со счетом 6:1 6:3 Свитолина не смогла выйти в финал Уимблдона - Цензор.НЕТ 6527 что курим Свитолина не смогла выйти в финал Уимблдона - Цензор.НЕТ 3280 ?
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2 сета за минуту с небольшим - это нормально в нынешних реалиях.
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Полуфинал Уимблдона -- прекрасный результат!
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Зачем новость о том,что "не смогла"? Логичнее было бы если б "смогла".
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Цензор.НЕТНовостиСпортСвитолина не смогла выйти в финал Уимблдона
 
 
 
 
 
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