 Дуда просит Зеленского о возобновлении эксгумаций погибших поляков в Украине

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в четверг в Варшаве после возложения венков к монументу погибшим полякам в трагических событиях на Волыни в 1943-1944 годах в рамках мероприятий, посвященных "Национальному дню памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой" заявил президент РП Анджей Дуда.

"Чтобы не было злой памяти либо враждебности необходимо чествование. А условие этого чествования - это согласие украинской стороны на проведение эксгумаций для того, чтобы можно было обозначить могилы, чтобы потомки знали эти места, куда могут поехать, где могут зажечь лампадку, положить цветы, помолиться, где могут задуматься и вспомнить о своих родных. На этом должны строить наши отношения на будущее", - подчеркнул Дуда.

Он добавил, что во время встречи в Брюсселе (4 июня. - Ред.) он попросил Президента Украины Владимира Зеленского о возобновлении эксгумаций польских жертв в Украине.

В поминальных мероприятиях в Варшаве по случаю 76-й годовщины Волынской трагедии в четверг также приняли участие посол и дипломаты Посольства Украины в Польше.

Как сообщалось ранее, украинско-польские исторические отношения обострились в апреле 2017 года. Активисты и представители польских националистических организаций 26 апреля разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже портился вандалами.

Сразу после этого Киев заблокировал проведение поляками эксгумаций в Украине, настаивая на восстановлении уничтоженных вандалами за последние годы на юге Польши украинских мест памяти. Проблема не решена до сих пор. Польская сторона настаивает на разблокировании возможности ведения поисково-эксгумационных работ в Украине, а украинская - на необходимости восстановления разрушенных мест памяти.

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