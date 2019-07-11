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 Политика Украины
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Все про:Польша (4819) УПА (577) Дуда (276)

 Дуда просит Зеленского о возобновлении эксгумаций погибших поляков в Украине

Разрешение украинской стороны на возобновление эксгумаций польских жертв на Волыни позволит почтить память погибших поляков и нормализовать польско-украинские отношения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в четверг в Варшаве после возложения венков к монументу погибшим полякам в трагических событиях на Волыни в 1943-1944 годах в рамках мероприятий, посвященных "Национальному дню памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан Второй Речи Посполитой" заявил президент РП Анджей Дуда.

"Чтобы не было злой памяти либо враждебности необходимо чествование. А условие этого чествования - это согласие украинской стороны на проведение эксгумаций для того, чтобы можно было обозначить могилы, чтобы потомки знали эти места, куда могут поехать, где могут зажечь лампадку, положить цветы, помолиться, где могут задуматься и вспомнить о своих родных. На этом должны строить наши отношения на будущее", - подчеркнул Дуда.

Он добавил, что во время встречи в Брюсселе (4 июня. - Ред.) он попросил Президента Украины Владимира Зеленского о возобновлении эксгумаций польских жертв в Украине.

В поминальных мероприятиях в Варшаве по случаю 76-й годовщины Волынской трагедии в четверг также приняли участие посол и дипломаты Посольства Украины в Польше.

Как сообщалось ранее, украинско-польские исторические отношения обострились в апреле 2017 года. Активисты и представители польских националистических организаций 26 апреля разобрали на кладбище села Грушовичи вблизи Перемышля надгробный памятник воинам УПА, который до этого уже портился вандалами. 

Сразу после этого Киев заблокировал проведение поляками эксгумаций в Украине, настаивая на восстановлении уничтоженных вандалами за последние годы на юге Польши украинских мест памяти. Проблема не решена до сих пор. Польская сторона настаивает на разблокировании возможности ведения поисково-эксгумационных работ в Украине, а украинская - на необходимости восстановления разрушенных мест памяти.

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Источник: https://censor.net.ua/n3137021
 
 
 Топ комментарии
 
Дуда наглеет. Он же сам соглашался на договоренность - взаимное восстановление разрушенных памятников и после этого - возобновление эсгумации. Украина разрушенные польские памятники все восстановила, Польша не восстановила ни единого разрушенного памятника украинцам, погибшим от рук поляков.
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А памятник в Грушовичах и другие не восстановили..? Так отож..
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Відновіть вперед пам'ятники бійцям ОУН-УПА в себе
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Ага поляки чо-то там накопают, а потом опять кричат будут, что это пули УПА оставили дырку в черепе. Пусть лучше потребуют у ***** остатки своего самолета когда погиб их президент.
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Если говорить корректно, убитые поляки не были на момент смерти гражданами второй Речи Посполитой. С 1939 года они были гражданами СССР. В крайнем случае, они были людьми польской национальности, временно вне гражданства, проживающими на оккупированной Германией территории. А вот тема геноцида совершённого вояками УПА скользкая, ведь они сейчас как бы героями считаются.
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Вояки Армии Крайовой тоже в Польше героями считаются, а они совершали по отношению к украинцам абсолютно такой же геноцид в тоже самое время.
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Именно так. Однако, в Германии, пока, воины СС героями не являются, а они ведь осуществляли геноцид и поляков и украинцев.
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Ни воины УПА, ни воины АК считаются героями явно не за геноцид мирных жителей.
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Например, Чикатило работал много лет преподавателем. Однако, это не освобождает его от "звания" маньяка и убийцы.
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Шо ти порівнюєш війська СС і упівців, які захищали свою землю! Трибунал у Нюрнберзі ОУН-УПА не засудив на відміну від нацистів
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Українці воювали на своїй Богом даній землі, відвойовували у ворога загарбані ворогом території
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Воевали с мирными жителями польской национальности? Ты уверен, что убийство мирных жителей польской национальности - это называется освобождение Богом данной земли?
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"А вот тема геноцида совершённого вояками УПА" - на самому ділі левова частка загиблих поляків була вбита загонами самооборони українських сіл. Там таке пекло творилося - інколи це було питання дня-двох - або українці спалять польське село, або поляки - українське. Напомню, що у волинській різні поляків хоч і загинуло втроє більше, але і українців було забито близько 15 тис.
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Дуда наглеет. Он же сам соглашался на договоренность - взаимное восстановление разрушенных памятников и после этого - возобновление эсгумации. Украина разрушенные польские памятники все восстановила, Польша не восстановила ни единого разрушенного памятника украинцам, погибшим от рук поляков.
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Най потомки спочатку свою повагу до України покажуть, відновивши порушене, а потім їдуть.
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А памятник в Грушовичах и другие не восстановили..? Так отож..
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Відновіть вперед пам'ятники бійцям ОУН-УПА в себе
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДуда просит Зеленского о возобновлении эксгумаций погибших поляков в Украине
 
 
 
 
 
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