 Под люстрацию, предложенную Зеленским, подпадают недавно назначенные им же люди, - Бутусов

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Президент Владимир Зеленский заявил сегодня, что собирается люстрировать всех руководителей Украины в 2014-2019-м годах - Президента Украины, Председателя Верховной Рады, Генерального прокурора, Председателя СБУ, главы Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, Секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий, народных депутатов Украины и членов Кабинета министров. Забавно, но среди тех, кого собрался люстрировать президент, по его логике должны быть и три его соратника, которых он только что назначил - секретарь СНБО Данилюк был министром финансов, глава набсовета "Укроборонпрома" Абромавичюс был министром экономики, глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев был народным депутатом", - подчеркнул журналист.
"Этот парадокс президент в выступлении почем-то не объяснил. Непонятна вообще фраза насчет люстрации руководства оборонных предприятий. А с какой стати люстрировать, например, директора КБ "Луч" Коростелева, если его предприятие - прибыльное, и успешно вооружает армию, и его ракеты активно закупаются за рубежом? Или список люстрируемых еще будет уточняться? Тот, кто готовил этот текст выступления Зеленскому, почему-то забыл включить в список люстрируемых глав областных государственных администраций. Наверное, в отличие от президента и Кабмина, они ни в чем предосудительном не были замечены. Вот уж повезло Игорю Валерьевичу, так повезло", - отметил Бутусов.
Как сообщалось ранее, команда Зеленского разработала законопроект, согласно которому под люстрацию попадают лица, которые в период с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 г. занимали должности Президента Украины, Председателя Верховной Рады, Генерального прокурора, Председателя СБУ, главы Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, Секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.
Я же, тебя сразу в спам, не читая
чувакчувирло, розмовляє як чувирло - він недопечене чувирло і є. Пан Зеленський відірвав очі від смартфону і бачте, їздить - КРАЇНУ ПОБАЧИВ - ой-вей - чи то обурився, чи то злякався - не розбереш. Відеозвернення пана Зеленського - дитяче белькотіння про "папередників". Рівень мислення іграшки у телефончику - називається "держава у смартфоні". Тицьнув кнопочку "нові обличчя" - не працює - не знайшов кнопочки "мізки". Без включених "мізків" іграшка "держава у смартфоні" стає дуже примітивною. Пан Зеленський впевнений що можна тицьнути кнопочку "нові чиновники" - і гратися далі. А поки не знайшов кнопочку "нові чиновники" - капризулькає. А потім буде шукати кнопочки "нові лікарі", "нові вчителя", "нові бізнесмени", "нові селяни" - бо з тими, що є, іграшка не працює. Гра у "державу у смартфоні" без кнопочки "мізки" закінчується кнопочкою "нова країна" (на вибір - Панама, Ростов).
Ось іще хороша думка: https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/11/7220656/
Чи зачекаємо, колі в раді будуть сидіти Лисий, Лєнка з Юзіком та Бєніни прибиральниці і завгар з котом Яшкою?
Про парад відмовчується ...
А я чекала, що ж =наваяє=.
що люди його підтримують: сепаратисти, прихильники руського миру і його електорат. А це 65%. Дивись завтра вже патріотів які захищали від російської агресії будуть переслідувати, хоча чому завтра вже переслідують.
КОЛИ ПРИЙДУТЬ ПО МЕНЕ ? Спитають-Гдє бил в чєтирнадцатом,что дєлал ? Заберуть,будуть розбиратись-скільки мірних опочлєнцев-житєлєй унічтожил,заводов разрушил ?
Вибачте.Особисто мене такий варіант не влаштовує.Баканов з Хомчаком не врятують Вову.