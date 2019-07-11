 Следователь требовал у гражданина 1000 евро за не расследование его мошеннических действий, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.
Вс ообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что полицейский требовал тысячу евро у местного жителя за несовершение процессуальных мероприятий при расследовании в отношении него уголовного производства по факту мошенничества.
Сотрудники СБ Украины задокументировали получение первой части неправомерной выгоды в сумме триста евро, которые передал посредник, бывший работник полиции. Правоохранители задержали злоумышленников во время получения второй части взятки в размере четыреста евро.
В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Операция проводилась совместно со Львовским территориальным подразделением ГБР и подразделением внутренней безопасности полиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины".
-задержали мужика с 100 гр позолоченных радиодеталей деталей выпуска 60-х годов, которые во всем СНГ скупают на переплавку и только ДЛЯ СБУ это в 2019 году есть стратегическая военная продукция.
-задержали чудака который купил в Китае шпионский прибор !!!!-брелок с диктофоном и камерой за 2$. Фахивци СБУ в 2019 году в ШОКЕ, как это камера смогла поместится в брелке а не в шкафу как они привыкли, поэтому это супер крутой шпион.
-задержали бабу которая везла на электричке в рассею 3 кг болтов М8 которые её покойный муж когда то украл в колхозе, НО !!!!! ведь болты М8 есть и танке, соответственно задержали террористку.