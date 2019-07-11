 Следователь требовал у гражданина 1000 евро за не расследование его мошеннических действий, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

Вс ообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что полицейский требовал тысячу евро у местного жителя за несовершение процессуальных мероприятий при расследовании в отношении него уголовного производства по факту мошенничества.

Сотрудники СБ Украины задокументировали получение первой части неправомерной выгоды в сумме триста евро, которые передал посредник, бывший работник полиции. Правоохранители задержали злоумышленников во время получения второй части взятки в размере четыреста евро.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Операция проводилась совместно со Львовским территориальным подразделением ГБР и подразделением внутренней безопасности полиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины".

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