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 Следователь требовал у гражданина 1000 евро за не расследование его мошеннических действий, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали "на горячем" во время вымогательства взятки следователя одного из районных подразделений полиции Ивано-Франковской области и посредника.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

Вс ообщении отмечается:  "Оперативники спецслужбы установили, что полицейский требовал тысячу евро у местного жителя за несовершение процессуальных мероприятий при расследовании в отношении него уголовного производства по факту мошенничества.

Сотрудники СБ Украины задокументировали получение первой части неправомерной выгоды в сумме триста евро, которые передал посредник, бывший работник полиции. Правоохранители задержали злоумышленников во время получения второй части взятки в размере четыреста евро.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственные действия. Операция проводилась совместно со Львовским территориальным подразделением ГБР и подразделением внутренней безопасности полиции под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины". 

Смотрите также: Начальник сектора херсонской полиции задержан при получении от браконьера $1,5 тыс. взятки, - ГБР. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3137017
 
 
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СБУ має бути заборонено займатись корупційними кримінальними провадженнями де сума хабара чи збитків менше за 1 млн. доларів США! Ці матеріали мають передаватись в інші слідчі органи - ДБР, прокуратуру, внутрішню безпеку МВС! Витрачати час слідчих та оперативників СБУ на таку куйню має бути заборонено!
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Если это куйня то как по Вашему назвать "резонансные супер дела СБУ" типа:
-задержали мужика с 100 гр позолоченных радиодеталей деталей выпуска 60-х годов, которые во всем СНГ скупают на переплавку и только ДЛЯ СБУ это в 2019 году есть стратегическая военная продукция.
-задержали чудака который купил в Китае шпионский прибор !!!!-брелок с диктофоном и камерой за 2$. Фахивци СБУ в 2019 году в ШОКЕ, как это камера смогла поместится в брелке а не в шкафу как они привыкли, поэтому это супер крутой шпион.
-задержали бабу которая везла на электричке в рассею 3 кг болтов М8 которые её покойный муж когда то украл в колхозе, НО !!!!! ведь болты М8 есть и танке, соответственно задержали террористку.
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горбатого могила исправит... (и мошенника в том числе))))))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСледователь требовал у гражданина 1000 евро за не расследование его мошеннических действий, - СБУ
 
 
 
 
 
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