EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 За рубежом
  1854  63
Все про:санкции (7424) Янукович (30517) Евросоюз (12529)

 Суд Евросоюза отменил старые санкции против Януковича и его соратников, санкции 2019 года продолжают действовать

Суд Европейского Союза отменил санкции ЕС, продленные для бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в 2016-2017 годах, а для ряда его соратников - продленные в 2018 году.

Соответствующее решение суд принял по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Решение касается санкций, продление которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 годов. Санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 и остаются в силе.

Впервые семь указанных лиц были внесены в санкционный список в 2014 году на основании уголовного производства в Украине по расследованию преступлений в связи с хищением украинских государственных средств и их незаконным перемещением за пределы Украины.

Читайте на Цензор.НЕТ: В ближайшее время суд ЕС может вынести решения об отмене санкций против Януковича и его окружения, - Сарган

"Решение о замораживании средств в отношении этих лиц неоднократно продлевалось на один год на том основании, что украинские власти привлекали их к уголовной ответственности за незаконное присвоение государственных средств или активов. Они подали иски в Генеральный суд, оспаривая действия (ЕС), продлевающие замораживание их средств в 2016 и 2017 годах в том, что касается Виктора Януковича и одного из его сыновей, а в 2018 году в отношении других лиц, на том основании, что, в частности, Совет не выполнил критерии включения в перечень. Согласно сегодняшнему решению, Генеральный суд поддерживает действия украинцев, отменяя ограничительные меры, принятые против них в течение этих периодов", - сказано в пресс-релизе суда ЕС.

Напомним, 4 марта ЕС обнародовал решение о продлении санкций против Януковича и 11 его соратников до 6 марта 2020 года.

В ЕС тогда решили исключить из санкционного списка экс-главу администрации президента Андрея Клюева.

Также на Цензор.НЕТ: Суд в Киеве приступил к рассмотрению апелляции на приговор Януковичу

Ранее сегодня пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган предупредила, что суд ЕС может в ближайшее время отменить санкции 2016-2018 гг против Януковича и его соратников.

"Решения суда ЕС никоим образом не повлияют на ход расследований относительно упомянутых лиц, осуществляемых правоохранительными органами Украины. Стоит отметить, что действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 и останутся в силе", - отметила она.

Источник: https://censor.net.ua/n3137016
 
 
 Топ комментарии
 
Теперь Зеля сможет их взять себе на работу !
 показать весь комментарий
 
Даже страшно представить, что с сентября-октября, когда все посты займут слуги, Порошенко начнет творить.
 показать весь комментарий
 
Петя, дякую!
Луценко, дякую!
А теперь оба - нах..й.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Петя, дякую!
Луценко, дякую!
А теперь оба - нах..й.
 показать весь комментарий
 
 
Треба ще януковича обрати Президентом ПАРЕ, щоб була "можливість діалогу". Там в ПАРЕ після повернення путіна тепер не вистачає тільки Чікатило та Джека потрошителя.
 показать весь комментарий
 
Навпаки, це наслідки віра-мова-жопа
 показать весь комментарий
 
жопа це розвал української церкви Філаретом, оце справді жопа і за це порошенка проклинають на 15 поколінь наперед у всіх храмах ПЦУ!
 показать весь комментарий
 
ты хотел сказать развал коцапской церкви
 показать весь комментарий
 
Філарет розвалює ПЦУ, в Одесі вже почались захоплення храмів ПЦУ людьми Філарета! Колишні священники ПЦУ, заборонені в служінні діючими єпископами, були призначені Філаретом управляючими майном єпархій і організовано з бандитами захоплюють храми силою, грабуючи майно церкви та вигоняючи діючих епископів ПЦУ на вулицю з приміщень єпархій. В Одесі бандити Філарета захопили центральний храм Одесько-Балтської єпархії ПЦУ - Кафедральний собор Різдва Христового по вул.Пастера 5а. Правоохоронні органи мають негайно дати оцінку діям антиукраїнських сил, які прикриваються незаконними указами "від Філарета"!
 показать весь комментарий
 
Ну да, глава МИДа ведет уголовные дела и готовит представление в Европу Суд Евросоюза отменил старые санкции против Януковича и его соратников, санкции 2019 года продолжают действовать - Цензор.НЕТ 6893 ? Кирпичев, ты вообще с мозгами дружишь?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зе виноват, что Юга-алкаш может посадить только свою печень, и за 5 лет не смог предоставить доказательств.
 показать весь комментарий
 
 
Обожрались в Европі наколотих апельсинів.
 показать весь комментарий
 
ЗЕ-тыпил уже не знает кого обвинять в промахах ЗЕ-Нарика.
 показать весь комментарий
 
 
Фигасе... РФ в ПАСЕ вернули теперь с Якубовича санкции снимают
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Свиня Парашенко Працює не покладаючи рук (((
 показать весь комментарий
 
 
и он вернется в Украину, ведь его время люстрировать не надо.
 показать весь комментарий
 
 
Теперь Зеля сможет их взять себе на работу !
 показать весь комментарий
 
 
Даже страшно представить, что с сентября-октября, когда все посты займут слуги, Порошенко начнет творить.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Браво, медведчуківсько-порошенківська банда! Вас розстріляти мало!
 показать весь комментарий
 
Зараз вата, риги та інші зебобіки від щастя обгидяться. Нарешті !!!
 показать весь комментарий
 
 
Пока что хохотали только свинарчуки. Кстати при Парашенке со всех остальных уже сняли санкиции. А с кого не сняли то Парашенко сам лично снял.
 показать весь комментарий
 
 
Ссилочку дай де Порошенко лічно снял.. або не зди-пи.
 показать весь комментарий
 
 
То були неправильні санкції, соєві. Зе ж зараз іх відновить, чи ні? Портнова з богданом пошле пАрІшать. Суд Євросоюзу скасував старі санкції проти Януковича і його соратників, санкції 2019 року продовжують діяти - Цензор.НЕТ 9139
 показать весь комментарий
 
 
Гниди і воші - друзі хороші, як два Вовки з вавками.
 показать весь комментарий
 
 
Ну вот и здрасте. Януковощ уже последний с кого сняли санкции? А наш гениальный пгокугог Йугик Алкоголик так и не нашел даказательств для продления санкций?
 показать весь комментарий
 
Хто дивиться сватів - той не читає. Суд Євросоюзу скасував старі санкції проти Януковича і його соратників, санкції 2019 року продовжують діяти - Цензор.НЕТ 2475
 показать весь комментарий
 
 
даже не смешно((((((( 5 лет потужных реформ и вот результат
 показать весь комментарий
 
каких *и таких реформ*? Перечисли мне Петины потужные рехвормы? Чур поднятие пенсий перед выборами за счет ограбления *евробляхеров* не вспоминать.
 показать весь комментарий
 
ну так зря шолі портнов вернувся? той же портнов є автором доносів на пєцю в дбр. він же є автором озвученого закону про люстрацію. такщо скоро яник повернеться з кілею
 показать весь комментарий
 
 
все это связано-просто не стрелять, повстанцы, ПАСЕ, разведение войск,люстрация каденции Порошенко , экономическая поддержка лугадону и кацапский язык -все это к подготовке к разговору с Путиным, а дольше и дураку ясно.
 показать весь комментарий
 
 
Цього захотів нарід. Подяка зебобікам.
 показать весь комментарий
 
 
зеля неспособен договариваться за санкции, он с куйлом хочет дружить и дагавариваца
 показать весь комментарий
 
 
зеля пустил все на самотек и жрет шаурму в опенспейсе, вот и результат
 показать весь комментарий
 
Поздравляю ЗЕ-тыпилы:
Вы сделали это ВМЕСТЕ!

 показать весь комментарий
 
 
Ось результат роботи горе прокурора без освіти і всієї влади ,що до нинішньої влади то їх це навіть тішить все це "попередники" ,а все це проглядаєтся як промоскуовський реванш ,повірили в Голобородька і маєш один провал за іншим .
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕ-тыпил. А при чем тут санкции к прокурору?
Или ты знакомое слово "суд" услышал и на него среагировал?
 показать весь комментарий
 
Ти хоч розумієш що пишеш ?-неук ,я такий зебіл як і порохобот я голосував проти обидвох їх .
 показать весь комментарий
 
 
Против обоих?
Хорошо, извиняюсь, я ошибся.
Значит ты просто: тыпил, БЕЗ приставки "зе".
 показать весь комментарий
 
Послухай дурню мені не цікаво з тобою вести дикусію ,ти занадто тупа істота .
 показать весь комментарий
 
 
А ты разве ведешь дискуссию?
Ты просто оправдываешься.
Так и не ответил на вопрос: какое отношение гон-прокурор имеет к санкциям?
 показать весь комментарий
 
Ну что *******, расскажите сколько там геиальный пгокугог Йугик Луценко вернул в бюджет Украины денег украденных Януковощем? Целых 5 тыщ? Зато за все заплатят евробляхеры правда же?
 показать весь комментарий
 
 
просто в ЕС устали от бесконечного потока соевой лапши на ушах. Требовали ввести санкции против Проффесора ? Они ввели санкции. Почему тогда за 5 лет не вернули ни копейки из украденного ?
 показать весь комментарий
 
 
"Стоит отметить, что действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продолжены в марте 2019 и останутся в силе"Источник:https://censor.net.ua/n3137016

Снять санкции за прошлые годы, но оставить в текущем году.
Европейская толерантность в Правах Человека. Суд Євросоюзу скасував старі санкції проти Януковича і його соратників, санкції 2019 року продовжують діяти - Цензор.НЕТ 6368
 показать весь комментарий
 
 
Процесс пошёл. На очереди - введение санкций против Рошенки
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСуд Евросоюза отменил старые санкции против Януковича и его соратников, санкции 2019 года продолжают действовать
 
 
 
 
 
 вверх