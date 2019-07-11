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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (2099) Путин (24907) нормандская четверка (580)

 Путин озвучил условия встречи с Зеленским в расширенном "нормандском формате": Тщательная проработка, согласие участников и новое правительство в Киеве

Россия готова к переговорам по Украине в любом формате, но встреча должна быть проработана, а в Киеве должно быть сформировано правительство.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, комментируя предложение президента Владимира Зеленского провести встречу с участием лидеров ФРГ, Франции, США и Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения "нормандского формата"", - сказал Путин.

"Но, во-первых, этот "нормандский формат" и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь", - сказал он.

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"Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны", - продолжил президент РФ.

"В третьих, я не знаю, как реагируют [на это приглашение] другие участники предложенного формата, - добавил Путин. - Американская администрация как реагирует? Мы не знаем. Как реагируют Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке".

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Напомним, ранее Зеленский предложил Путину провести переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания Трехсторонней контактной группы.

"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, (президент Белоруссии) Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский в своем обращении.

При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не отказывается от каких бы то ни было дипломатических форматов урегулирования ситуации на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/n3137013
 
 
 Топ комментарии
 
Вообщем всё ясно, теперь Киевом снова будет управлять из москвы.. для этого и создаётся полностью марионеточное правительство..
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Пока что ЗЕ хотелки Хуйла выполняет осторожно.

Но до суда над бойцами ВСУ, стрелявшими в "братский народ", осталось уже не много.
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"...новое правительство в Киеве"


пуйло тоже за люстрацию всех майданных.
Совпадение?

Не думаю.
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Та ЗЄ вже в наколінниках і вимагає відставки кличка
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Мінібєня сам не розуміє що він хоче влаштувати. Оце Трамп припхнеться на його хотєлку. Ага. Путін озвучив умови зустрічі із Зеленським у розширеному "нормандському форматі": Ретельне опрацювання, згода учасників і новий уряд у Києві - Цензор.НЕТ 6243 Можу сказати що з цього роя...
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і до того ж у Мінськ, до Лукашенка))
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***
печально, но.... Украина по ходу таки единственная страна в Мире, которая ведет переговоры с террористами и готова переписать свою Конституцию под их требования
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моржовая песда что то поясняет державе Украина? 0_0
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Что б крємль бил разрушен, тре було голосувати за Порошенка,
а не тягати з кремльовських сайтів, і постити тут карикатури на нього.
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этот скотский наркоман скоро начнет пуйлу пятки лизать...
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Это неприкасаемое и нерукопожатное чучело делает вид, что он еще условия какие-то ставит.
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Короче я так понимаю скоро в Украине усе будит Бамбас
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Думать треба було 31 березня, і 21 квітня.
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Порохоботів берегти треба. Інакше, цей вид скоро до Червоної книги заносити доведеться.

Де ж ми ще таких опозиціонерів знайдемо? Вони ще до офіційного оголошення результатів виборів 10 днів галасували, чому Зеленський не знизив тарифи. І всім стало зрозуміло, що зниження тарифів вимагають клоуни. Зеленський може нічого й не робити.

Крім того, їм здалося дотепним питати у не інаугурованого Президента, де кінець епохи бідності. Хоча самі вони три місяці усіх запевняли, що ніякої бідності немає. Ну, хіба не феєричний самозашквар?

Потім вони вимагали від Зеленського відповісти на роздачу російських паспортів на Донбасі. Зеленський відповів, але вони все одно волають, що Зеленський досі не відповів. І всім зрозуміло, що опозиціонери - клоуни.

Далі вони здійняли галас, що Зеленський у Бодрумі смажив шашлики з німецьким політиком Грегором Гізі, хоча чоловіку на фото десь під 50, а Гізі - за 70. І найкумедніше, що цей галас здійняв голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ, який мав би знати Гізі в обличчя. Цей же нардеп до того називав Зеленського наркоманом, хоча його самого польські прикордонники затримували із голландською "травичкою". І кому тепер не ясно, що вони - базарні бабки-пліткарки та клоуни, а можливо, й любителі "травички"?

Вони почали верещати, чому Зеленський не пішов до храму на Великдень (хоча самі теж не ходять - див. вище). І новообраний нокаутував їх, порадивши шукати у церкві не царя, а Бога.

І навіть руку не дав поцілувати. Люмпен-пролетарій криворізький, одним словом. І кому тепер не зрозуміло, що вони - фарисеї, лицеміри?

Вони знову й знову, як мишки з мультфільму про кота Леопольда, волають: "Леопольд, выходи. Выходи, подлый трус!" А потім так само, як на стадіоні, де їх було втричі більше, вигрібають, але нічому не вчаться і починають все спочатку. Мишки плакали, кололися, але все одно продовжували їсти кактус.

Ви ж розумієте, що замість них опозицією можуть стати справжні інтелектуали. А так Президенту Зеленському можна бути спокійним. Цим народ не вже пробачить ані зневаги, ані клоунади.
🤣🤣
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План прост. Зе с присущей ему иронией и сарказмом опускает Пу ниже плинтуса с червяками, ветряками и кружкой эйсморха . Пу обижается и нарывается на новые санкции.
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Термос -- то не просто так: ***** из негохлещет какую-то наркоту, даже на саммите в Японии, где все нормальные пили воду-вино, это чмо привселюдно сосало из своего термоса. Гнида ссыт быть отравленным.
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Вот так вот!Если кто не понял -это ультиматум с требованием снять правительство!Просто в наглую вмншивпется во внутринние дела.А что ответит ЧМО ЗЕ?Также по-хамски как с Порошенко у него не судьба?Будет на эалость давить?Вот же выбрали чмошника
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Информация для тех, кто тут недавно ржал, что не делаются такие серьезные предложения через Фейсбук, как это сделал Зеля.
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Хутин: -йя готов встретиться с Зелупенфюррером после парламентских выборов
Бойко - мы готовы подписать с рузьге контракт на поставку газа в августе
Зелупенфюррер: -Йя готов люстрировать всех, кто обидел Московию
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от работы дохнут кони, ну а он-бессмертный пони
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Путин ты убица и мразь!!! Это просто от меня!!!
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щас ***** получит. вазелин перешел в боевое состояние и как выдаст. круче чем выборному секретарю вчера в Борисполе. щас ***** отгребет. ну как зебзик - выдай коронное "боканову позвоню по этому черту". давай. жги..
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Самое смешное знаете что?

Путін озвучив умови зустрічі із Зеленським у розширеному "нормандському форматі": Ретельне опрацювання, згода учасників і новий уряд у Києві - Цензор.НЕТ 4675

Кортежи.
Киевляне опять вспоминают, как стоять в длинных пробках, потому что тело везут.
При этом в рекламе зеленолицего - помните - было обещание отменить кортежи. При этом кортежи там были с синими мигалками, и народ ржал - синие мигалки только в России.
Мол, сразу видно, что замер зеленой команды об отношении народа к власти брался с российского народа.
Оказалось, что и лекало того, как власть должна себя вести - тоже.
Виктор Трегубов
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Ганебні часи: 50 днів Зеленського - 50 поразок України

Путін озвучив умови зустрічі із Зеленським у розширеному "нормандському форматі": Ретельне опрацювання, згода учасників і новий уряд у Києві - Цензор.НЕТ 1366

У демократичному світі новообраному президенту дають 100 днів після інавгурації, під час яких його не прийнято критикувати.

Проте в демократичному світі президенти не починають з першого ж дня порушувати закони, руйнувати інституції всередині країни і підривати її авторитет у світі. А саме це робить Володимир Зеленський, який стрімко вибудовує антидемократичний і антиукраїнський режим. Частину руйнівної роботи робить сам Зеленський. Частину - суди, значний вплив на які має тандем у складі давніх друзів і партнерів - соратника Януковича Портнова і глави адміністрації президента Богдана.

Ми наводимо 50 подій із перших 50 днів президентства Зеленського, які стали поразками для української демократії та державності.

1. В інавгураційній промові, яка для іноземних дипломатів та західної преси є орієнтиром політики нової влади, президент Зеленський ні разу не вжив слово «Росія» і тим більше не назвав Росію агресором. Він також ні разу не вжив слів «Європейський Союз» чи абревіатуру ЄС.

За словами головного дипломата Павла Клімкіна, «після приходу Зеленського у нас немає зовнішньої політики».

Україна стрімко втрачає набуту за останні роки суб'єктніть, інші держави вирішують питання України за її спиною.

Далі --> https://ibigdan.livejournal.com/23916361.html
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Вам не догодиш, ВР стара не така-корумпована (згідно постів про останній робочий день) Порошенко свинарчук барига, мальдівський вальцман-дурники Зебільські самі цього бажали! Не кавчіть!
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А при чем тут парламентские выборы и формирование правительства? Нормандский формат работает вне зависимости от членов кабинета и министров и парламентариев. Просто Путин тянет время в надежде на кулак в Раде в лице "ОП(а) - За життя" и группы "любителей Медведчука"
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На встрече также нужно чтобы присутствовали прокуроры Гаагского Трибунала.
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Так организуйте - вы же все презеденты.
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Людина схожа на В. Зеленського, на даху схожому на купол ВР, показує людині схожій на Ю. Мендель мемасік про людину схожу на О. Зеленську.

Путін озвучив умови зустрічі із Зеленським у розширеному "нормандському форматі": Ретельне опрацювання, згода учасників і новий уряд у Києві - Цензор.НЕТ 2197
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Провокації продовжуються: Путін і Медведчук - герої фільму про «громадянський конфлікт» на Донбасі. Трансляцію анонсував «112-й» канал

Путін озвучив умови зустрічі із Зеленським у розширеному "нормандському форматі": Ретельне опрацювання, згода учасників і новий уряд у Києві - Цензор.НЕТ 6774

На "112 каналі", який за даними журналістських розслідувань, належить куму президента РФ Путіна Віктору Медведчуку, покажуть фільм "Україна в огні" від російських пропагандистів американського режисера Олівера Стоуна про війну на Донбасі. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Попередньо фільм вийде 13 або 16 липня, до парламентських виборів, а не після літа, як анонсувалося раніше.

Так, у фільмі розповідається про події в Україні устами фашиста Путіна і його кума Віктора Медведчука. У картині Стоун проводить інтерв'ю з агресором Путіним і українофобом та гебистським агентом Віктором Медведчуком.

Стоун і Лопатьонок вже вдруге намагаються документально інтерпретувати події в Україні від 2014 року на свій лад, тобто дотримуючись версії країни-агерсора і Кремля та сповідників конспірологічних теорій. 2016 року був представлений перший фільм «Україна у вогні» про експрезидента Віктора Януковича та змовницьку версію про нібито причетність американських спецслужб до подій на Майдані в Києві.

Відомий продюсер і сценарист Олівер Стоун давно відомий прихильністю до диктаторів і антиамериканським поглядам.
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"Путин озвучил условия встречи с Зеленским в расширенном "нормандском формате": Тщательная проработка, согласие участников и новое правительство в Киеве" - как вам это нравится, кремлёвский плешивый Мясник, которого ожидает Гаагский трибунал, ставит свои условия, "лавры" гитлера не дают старику покоя, но финал карьеры гитлера, старику обеспечен.
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по росту и начальной букве Х, страны сравнялись.
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Злобный клоун сегодня предложил люстрировать всех, кто после того как на Майдане отстояли независимость Украины, находился у власти. Лучше это дерьмо процитировать, чем пересказывать. Буквально клоун написал следующее: "Пропоную до переліку посад, які підпадають під люстрацію додати: президента України, всіх народних депутатів України, голову Верховної Ради, членів уряду, генерального прокурора, голову СБУ, голів Антимонопольного комітету і Фонду держмайна, голів Державної фіскальної служби та митниці, секретаря РНБО, керівництво оборонних підприємств, які обіймали посади з 23 лютого 2014-го по 19 травня 2019 року. Цей законопроект - тільки суспільна оцінка їхньої діяльності". Те кто говорил, что Зеленский кукла Коломоского, а ведь вы ошиблись, похоже это кукла кремлевского карлика, которой он без промедления начал манипулировать, Коломойского интересовали более мелкие вопросы, как за счет украинского бюджета наполнить свои карманы, до такого он бы не додумался.
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Мародёров надо люстрировать обязательно.
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А кто их будет определять, если в Украине не была проведена люстрация постсовковых суддей.
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Зеленский всех назвал. А если не будет кому в судах, то народ подключится, с мусорными баками.
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Ну может и Зеленский поставит условия необходимые для их встречи, ну хоть заложников пускай вернет для начала.
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Итак, ***** реально припёрто к стенке, Донбасс он кормить не хочет, потому что не может, а вот использовать как полигон для испытаний оружия на людях хотелось бы. Но для этого нужны активные боевые действия, а сейчас с ними не складывается, потому что дорого... Вероятнее всего, ***** пойдёт на переговоры и постарается выторговать себе что-нибудь за Донбасс. Хоть что-нибудь. Ну хоть Крым... Выторговать у Штатов, Британии, ЕС. Конечно, они на это не пойдут, это 100%. Переговоры затянутся. И это тот минимум, который нужен *****. Просто сам факт переговоров. Хоть для какого-то, самого мизерного завышения самооценки...
Посмотрим, как это у него выйдет, в связи с нарастанием технологических угроз, техногенных катастроф, стремительно растущего дефицита бюджета и социальной напряжённости в Рашке. Кстати, затонувшая подлодка "Комсомолец", лежащая на дне в Норвежском море, начала жутко фонить. Фон уже превысил природный в 10000 раз - норвежцы на днях взяли пробы... Подлодка совковая, но ведь Рашка взяла на себя финансовую ответственность за сдохший совок и его проблемы. Утилизация подлодки будет стоить неимоверных, колоссальных денег...
***** чешет репу...
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Зеленского Путину не отдавать.Педофил начнёт целовать мальца в пупок, испугает, разрушит хрупкую психику артиста-пианиста.
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Харе вже пороховноботы сраку рвать. Пролетел ваш барыга. Я надеюсь ета сволоч со своей шоблой непролезит в парламент. Вакаря забере голоса и заэбись. Уже показали за 5 лет. Вса украина ненавидет барыгу пороха и ево прастетуток. Что он делал всьо ишло до коричневой субстанцыи.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПутин озвучил условия встречи с Зеленским в расширенном "нормандском формате": Тщательная проработка, согласие участников и новое правительство в Киеве
 
 
 
 
 
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