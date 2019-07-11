 Путин озвучил условия встречи с Зеленским в расширенном "нормандском формате": Тщательная проработка, согласие участников и новое правительство в Киеве

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, комментируя предложение президента Владимира Зеленского провести встречу с участием лидеров ФРГ, Франции, США и Великобритании, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения "нормандского формата"", - сказал Путин.
"Но, во-первых, этот "нормандский формат" и встреча на высшем уровне должны быть хорошо подготовлены, это очевидная вещь", - сказал он.
"Во-вторых, более или менее о чем-то можно будет говорить после окончательного формирования нового правительства Украины и проведения выборов в парламент страны", - продолжил президент РФ.
"В третьих, я не знаю, как реагируют [на это приглашение] другие участники предложенного формата, - добавил Путин. - Американская администрация как реагирует? Мы не знаем. Как реагируют Германия, Франция? Это все вопросы, которые подлежат проработке".
Напомним, ранее Зеленский предложил Путину провести переговоры об урегулировании ситуации на востоке Украины с лидерами стран-подписантов Будапештского меморандума и стран "нормандского формата" в Минске, где проходят заседания Трехсторонней контактной группы.
"Хочу обратиться к президенту РФ Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Обсудим, чей Крым, кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, Вы, президент США Дональд Трамп, премьер Великобритании Тереза Мэй, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, (президент Белоруссии) Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске", - сказал Зеленский в своем обращении.
При этом Зеленский подчеркнул, что Украина не отказывается от каких бы то ни было дипломатических форматов урегулирования ситуации на Донбассе.
печально, но.... Украина по ходу таки единственная страна в Мире, которая ведет переговоры с террористами и готова переписать свою Конституцию под их требования
а не тягати з кремльовських сайтів, і постити тут карикатури на нього.
Де ж ми ще таких опозиціонерів знайдемо? Вони ще до офіційного оголошення результатів виборів 10 днів галасували, чому Зеленський не знизив тарифи. І всім стало зрозуміло, що зниження тарифів вимагають клоуни. Зеленський може нічого й не робити.
Крім того, їм здалося дотепним питати у не інаугурованого Президента, де кінець епохи бідності. Хоча самі вони три місяці усіх запевняли, що ніякої бідності немає. Ну, хіба не феєричний самозашквар?
Потім вони вимагали від Зеленського відповісти на роздачу російських паспортів на Донбасі. Зеленський відповів, але вони все одно волають, що Зеленський досі не відповів. І всім зрозуміло, що опозиціонери - клоуни.
Далі вони здійняли галас, що Зеленський у Бодрумі смажив шашлики з німецьким політиком Грегором Гізі, хоча чоловіку на фото десь під 50, а Гізі - за 70. І найкумедніше, що цей галас здійняв голова делегації Верховної Ради у ПАРЄ, який мав би знати Гізі в обличчя. Цей же нардеп до того називав Зеленського наркоманом, хоча його самого польські прикордонники затримували із голландською "травичкою". І кому тепер не ясно, що вони - базарні бабки-пліткарки та клоуни, а можливо, й любителі "травички"?
Вони почали верещати, чому Зеленський не пішов до храму на Великдень (хоча самі теж не ходять - див. вище). І новообраний нокаутував їх, порадивши шукати у церкві не царя, а Бога.
І навіть руку не дав поцілувати. Люмпен-пролетарій криворізький, одним словом. І кому тепер не зрозуміло, що вони - фарисеї, лицеміри?
Вони знову й знову, як мишки з мультфільму про кота Леопольда, волають: "Леопольд, выходи. Выходи, подлый трус!" А потім так само, як на стадіоні, де їх було втричі більше, вигрібають, але нічому не вчаться і починають все спочатку. Мишки плакали, кололися, але все одно продовжували їсти кактус.
Ви ж розумієте, що замість них опозицією можуть стати справжні інтелектуали. А так Президенту Зеленському можна бути спокійним. Цим народ не вже пробачить ані зневаги, ані клоунади.
🤣🤣
Бойко - мы готовы подписать с рузьге контракт на поставку газа в августе
Зелупенфюррер: -Йя готов люстрировать всех, кто обидел Московию
Кортежи.
Киевляне опять вспоминают, как стоять в длинных пробках, потому что тело везут.
При этом в рекламе зеленолицего - помните - было обещание отменить кортежи. При этом кортежи там были с синими мигалками, и народ ржал - синие мигалки только в России.
Мол, сразу видно, что замер зеленой команды об отношении народа к власти брался с российского народа.
Оказалось, что и лекало того, как власть должна себя вести - тоже.
Виктор Трегубов
У демократичному світі новообраному президенту дають 100 днів після інавгурації, під час яких його не прийнято критикувати.
Проте в демократичному світі президенти не починають з першого ж дня порушувати закони, руйнувати інституції всередині країни і підривати її авторитет у світі. А саме це робить Володимир Зеленський, який стрімко вибудовує антидемократичний і антиукраїнський режим. Частину руйнівної роботи робить сам Зеленський. Частину - суди, значний вплив на які має тандем у складі давніх друзів і партнерів - соратника Януковича Портнова і глави адміністрації президента Богдана.
Ми наводимо 50 подій із перших 50 днів президентства Зеленського, які стали поразками для української демократії та державності.
1. В інавгураційній промові, яка для іноземних дипломатів та західної преси є орієнтиром політики нової влади, президент Зеленський ні разу не вжив слово «Росія» і тим більше не назвав Росію агресором. Він також ні разу не вжив слів «Європейський Союз» чи абревіатуру ЄС.
За словами головного дипломата Павла Клімкіна, «після приходу Зеленського у нас немає зовнішньої політики».
Україна стрімко втрачає набуту за останні роки суб'єктніть, інші держави вирішують питання України за її спиною.
Далі --> https://ibigdan.livejournal.com/23916361.html
На "112 каналі", який за даними журналістських розслідувань, належить куму президента РФ Путіна Віктору Медведчуку, покажуть фільм "Україна в огні" від російських пропагандистів американського режисера Олівера Стоуна про війну на Донбасі. Про це повідомляє Радіо Свобода.
Попередньо фільм вийде 13 або 16 липня, до парламентських виборів, а не після літа, як анонсувалося раніше.
Так, у фільмі розповідається про події в Україні устами фашиста Путіна і його кума Віктора Медведчука. У картині Стоун проводить інтерв'ю з агресором Путіним і українофобом та гебистським агентом Віктором Медведчуком.
Стоун і Лопатьонок вже вдруге намагаються документально інтерпретувати події в Україні від 2014 року на свій лад, тобто дотримуючись версії країни-агерсора і Кремля та сповідників конспірологічних теорій. 2016 року був представлений перший фільм «Україна у вогні» про експрезидента Віктора Януковича та змовницьку версію про нібито причетність американських спецслужб до подій на Майдані в Києві.
Відомий продюсер і сценарист Олівер Стоун давно відомий прихильністю до диктаторів і антиамериканським поглядам.
Посмотрим, как это у него выйдет, в связи с нарастанием технологических угроз, техногенных катастроф, стремительно растущего дефицита бюджета и социальной напряжённости в Рашке. Кстати, затонувшая подлодка "Комсомолец", лежащая на дне в Норвежском море, начала жутко фонить. Фон уже превысил природный в 10000 раз - норвежцы на днях взяли пробы... Подлодка совковая, но ведь Рашка взяла на себя финансовую ответственность за сдохший совок и его проблемы. Утилизация подлодки будет стоить неимоверных, колоссальных денег...
***** чешет репу...