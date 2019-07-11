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 Проведение аудита "Укроборонпрома" - одна из самых приоритетных задач. Он может начаться уже в сентябре, - глава набсовета госконцерна Абрамавичус

Новоизбранный глава Госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус ожидает, что международный финансовый аудит предприятий-участников концерна "Укроборонпром" может быть начат уже в сентябре.

Как сообщила пресс-служба госконцерна в четверг, данные оценки были обнародованы в ходе заседания обновленного состава наблюдательного совета ГК "Укробронпром", избравшего Абромавичуса новым главой НС, в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.

"Считаю, что за последние несколько лет "Укроборонпром" осуществил ряд успешных шагов по реформированию. Но некоторые наши госкомпании сделали больше. Поэтому у нас много задач, которые мы должны выполнить в кратчайшие сроки, одна из самых приоритетных - проведение аудита "Укроборонпрома", - подчеркнул Абромавичус.

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Учитывая ограниченность финансовых ресурсов, выделенных Кабинетом министров для оперативного анализа деятельности "Укроборонпрома" (32,5 млн грн), набсовет принял решение провести международный аудит финансовой деятельности всех предприятий концерна за период 2018-2019 годов.

Выбор аудитора планируется обеспечить в рамках нового открытого тендера на электронной площадке ProZorro.

Тендерный комитет возглавит глава НС "Укроборонпрома" Абромавичус.

Согласно обнародованным в ходе заседания оценкам набсовета, подведение итогов тендера и начало международного аудита намечены на сентябрь, проведение аудита займет шесть-девять месяцев.

По итогам финансового аудита планируется проведение стратегического аудита и аудита корпоративного управления "Укроборонпрома". Затраты на их проведение планируется предусмотреть в проекте госбюджета на 2020 год.

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По предложению Абромавичуса в ходе следующего заседания НС "Укроборонпрома" планируется рассмотреть вопрос проведения forensik-аиудта предприятий госконцерна.

Как сообщила пресс-служба в ходе заседания набсовета глава "Укроборонпрома" Павел Букин проинформировал об основных результатах реформирования госконцерна в 2018-2019 годах.

В работе заседания приняли участие руководство Министерства экономического развития и торговли, Независимого антикоррупционого комитета по вопросам обороны (НАКО), представители посольства США в Украине.

Источник: https://censor.net.ua/n3137011
 
 
 Топ комментарии
 
Абрамавичус розслабся, тебя завтра люстрируют как представителя "злочинной майданной власти."

ПреЗедент сказал!
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Заерзали задницы от слова АУДИТ? СВЫНАРЧУКАМ и компании не долго осталось..
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Короч всех предупредили. Кому нужно - тот пересидит на Панаме, как это сделал один бывший кандидат в президенты...
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Это вы их специально предупреждаете,чтобы они успели зачистить все свои крадижки?!
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Это надо было сделать еще вчера- а до 21 люди должны были знать КТО ЕСТЬ КТО,и кто довел до такого..
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Ну и когда вы на "ЦН" нарисовались, такой грамотный? Что проблемы Украины кацапским тролям спать не дают? Или другого заработка нет? так Пригожин не вечен
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Заерзали задницы от слова АУДИТ? СВЫНАРЧУКАМ и компании не долго осталось..
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Ты ДУРАК. Укроборонпром это составная часть военного потенциала Украины. Уверен, что среди аудиторов не будет агентов ГРУ или ФСБ? Или тебе, зебилу, напомнит, сколько стоила Украине, фейковая история с "Кольчугами"?
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Кстати , рванина, ты значение слова аудит знаешь. Похоже, что нет. Почитай ватную вики, а потом пасть реззевать будешь
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Угольщики Донбасса пожаловались властям на долги компании Курченко Они грозят забастовками и пикетами у здания администрации президента России

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/10/07/2019/5d24a5df9a794711d6f6ff89?from=center
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Так подддержи их!!
Нах нам ты херню постишь?
😁
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Хорошо ,будет у пэти время насушить сухарей ! Проведение аудита "Укроборонпрома" - одна из самых приоритетных задач. Он может начаться уже в сентябре, - глава набсовета госконцерна Абрамавичус - Цензор.НЕТ 5480
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Абрамавичус розслабся, тебя завтра люстрируют как представителя "злочинной майданной власти."

ПреЗедент сказал!
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докатились... Укроборонпром будут инспектировать иностранцы . Неужели у 73% Зе-команды не нашлось НИ ОДНОГО честного специалиста . . Это позор Проведение аудита "Укроборонпрома" - одна из самых приоритетных задач. Он может начаться уже в сентябре, - глава набсовета госконцерна Абрамавичус - Цензор.НЕТ 4844!
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свиноферму хотят превратить в заведение по выращиванию страусов и высидке страусиных яиц
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Аудит Укроборонпрому, між іншим, замовила ще попередня команда РНБО Порошенка-Турчинова. Принаймі, вони оголосили і провели конкурс (тендер) на визначення аудитора та оплату його послуг. Передбачили в держбюджеті відповідні кошти...

Але: Абромавічус чомуь про цей факт змовчав...
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Треба заборонити покидати Україну всім фігурантам вже зараз.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроведение аудита "Укроборонпрома" - одна из самых приоритетных задач. Он может начаться уже в сентябре, - глава набсовета госконцерна Абрамавичус
 
 
 
 
 
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