 Суд открыл дело по иску НБУ о взыскании с Коломойского почти 5 млрд грн

Об этом сообщает на своей странице в Facebook Национальный банк Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Суд Днепропетровской области открыл производство по искам Национального банка к экс-акционеру ПриватБанка Игорю Коломойскому. Цель исков - обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые предоставлялись ПриватБанку в 2008-2015 гг. Соответствующие иски были поданы Национальным банком еще год тому назад, в июне 2018 года. Однако суд первой инстанции, а затем и апелляционной инстанции отказали в открытии производств", - говорится в сообщении.
Не соглашаясь с решениями судов, Национальный банк подал кассационные жалобы. В марте 2019 года Большая Палата Верховного Суда удовлетворила жалобы НБУ и направила дела на рассмотрение в суд Днепропетровской области. Национальный банк ожидает назначения судом рассмотрения дел по существу уже в августе 2019 года и продолжит принимать меры, необходимые для взыскания задолженности по кредитам рефинансирования.
Может все таки наказывать тех, кто отжимал.
Аж подумать страшно!
После гуманного приговора - все судьи включая апеляционных сразу в список Украинского Форбс!