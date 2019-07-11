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Все про:обстрел (8021) прокуратура (3552) теракт (2003) ВСУ (303)

 Атака на автомобиль ВСУ под Гранитным квалифицирована как теракт

Прокуратура Донецкой области открыла уголовное производство по факту обстрела автомобиля Вооруженных Сил возле села Гранитное.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Под процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры следователями Главного управления Национальной полиции в Донецкой области осуществляется досудебное расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) УК Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, по данным штаба операции Объединенных сил, 10 июля в районе южной окраины населенного пункта Гранитное из ПТРК был обстрелян грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил.

В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Под обстрел попал грузовик, сопровождавший главу Донецкой ВГА Кириленко, который без предупреждения штаба ООС выехал на передовую.

Источник: https://censor.net.ua/n3137008
 
 
 Топ комментарии
 
Який ще теракт ???
Це війна ! Але даний факт заважє мирному плану зеленського ?
Дурдом в країні.
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тепер буде вялотекущий мир и активная торговля.
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Який ще теракт ???
Це війна ! Але даний факт заважє мирному плану зеленського ?
Дурдом в країні.
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Ксения вот вы умная.. у вас то как вялотекущая война с активным бизнесом в сочитании представляются..? За полгода Киев заплатил за уголь РФ почти $1 млрд
Корреспондент.biz, Сегодня, 13:12.
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так зеленский с днр и лнр торговать решил так что будет больше оборот
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тепер буде вялотекущий мир и активная торговля.
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Покажите когда это наша ВР обозначила что у нас идёт война?
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Гибель военнослужащего не в счет. Главное - покушались на брата террориста
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Хто причетний до теракту? Хто прямо, чи опосередковано?
Клован і губернатор з родичами по ту лінію фронту? Причетні?
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А как насчёт акта агрессии со стороны ********* ?
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Як так? "Вінавати апалчєнци?" А те мурло, що у Чапаєва бавилося, виходить жертва? Воно б ще на джипа "мигалки" начепило та сирену ввімкнуло на всю катушку. Ото таких потрібно у владу. А адекватних - люструвати. Зєбіки, ви справді хочете, щоб ваше життя залежало від таких придурків?
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Если теракт то значит ето сделали террористы. Если террористы то должна быть проведена антитеррористическая операция по уничтожению террористов а их пособников арест по статье терроризм и финансирование терроризма с отягчающими обстоятельствами от 20 до пожизненного. Кто там говорил что на дамбасе его люди? Кучму и Мертвечука с Бойком в СИЗО и на нары.
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Всё правильно - это же не только военнослужащего ВСУ убили (из-за такой ерунды дел не возбуждают), а цельный госклерк чуть не пострадал...( Государство своих шавок бережет...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияАтака на автомобиль ВСУ под Гранитным квалифицирована как теракт
 
 
 
 
 
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