 Атака на автомобиль ВСУ под Гранитным квалифицирована как теракт

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

"Под процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры следователями Главного управления Национальной полиции в Донецкой области осуществляется досудебное расследование уголовного производства по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) УК Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, по данным штаба операции Объединенных сил, 10 июля в районе южной окраины населенного пункта Гранитное из ПТРК был обстрелян грузовой автомобиль КрАЗ одного из подразделений Объединенных сил.

В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один получил ранения.

Под обстрел попал грузовик, сопровождавший главу Донецкой ВГА Кириленко, который без предупреждения штаба ООС выехал на передовую.