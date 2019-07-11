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Все про:взятка (4611) Волынь (629) прокуратура (3552) розыск (627) таможня (1437)

 Бывший начальник Волынской таможни объявлен в розыск: его подозревают в получении взятки в 300 тыс. гривен

Прокуратура Киевской области объявила в розыск бывшего начальника Волынской таможни ГФС. Его подозревают во взяточничестве и злоупотреблении служебным положением.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

"Также задокументирован факт причинения государственному бюджету убытков на сумму более 300 тыс. грн вследствие злоупотребления начальником Волынской таможни и инспекторами таможенного поста своим служебным положением", - сказано в сообщении прокуратуры.

В частности, следствие доказало, что в 2017 году через Волынскую таможню из Польши была ввезена спецтехника. С целью уклонения от уплаты налогов должностные лица таможни оформили вывоз товара на бумаге, а фактически техника осталась на территории Украины.

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Кроме того, экс-начальника Волынской таможни подозревают в незаконном приобретении и использовании специальных технических средств для снятия конфиденциальной информации.

"В настоящее время четырем подозреваемым таможенникам, в том числе руководителю таможни, направлено уведомление о возможности ознакомления с собранными во время досудебного расследования доказательствами. После этого обвинительный акт по ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 359 УК будет направлен в суд для рассмотрения по сути", - информирует прокуратура.

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В прокуратуре области подчеркивают, что подозреваемый бывший начальник таможни не являлся на вызов следователя, его местонахождение неизвестно, поэтому он объявлен в розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3137005
 
   
 Топ комментарии
 
Да бросьте наговаривать, у ПОРОХОБОТИКОВ таможня самая честная.
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А при Порошенко такого не было. Таможня работала "отлично". Начальник Волынской таможни объявлен в розыск: его подозревают в получении взятки в 300 тыс. гривен - Цензор.НЕТ 2189
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Начальник таможни и всего 300 тыс грн? Это наверное чаевые к основной взятке.
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**** готово встретится с зе. после сформирования правительства.
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Потрібно пообіцяти винагороду 1 млн доларів за інформацію про місце перебування керівника волинської митниці і він сам себе закладе. Так тупо палитись на таких тупих аферах можуть тільки повні ідіоти!
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Начальник таможни и всего 300 тыс грн? Это наверное чаевые к основной взятке.
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Це з кривіцьким торгуються?
А прокуратура це ще югік заробити хоче (імітує бурну статеву діяльність) чи вже нові обличчя?)
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все это мне напоминает - яныка - по звонку дела открывали - одна партия - кто не с нами тот против нас - то же хамство,хотя даже меньше - это я про вышел от сюда и так далее - неожиданно ,ладе для меня неожиданно плохо
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Да бросьте наговаривать, у ПОРОХОБОТИКОВ таможня самая честная.
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На рахунок чесна ти погарячкував...
Я б сказав не може дати здачі...
От як би так начальника міліції області або сбу... Тоді б ми побачили разборки в стилі 90-х... а митники ніхто, їх можна "імєть" як хочеш "отвєтка" не прилетить...
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А при Порошенко такого не было. Таможня работала "отлично". Начальник Волынской таможни объявлен в розыск: его подозревают в получении взятки в 300 тыс. гривен - Цензор.НЕТ 2189
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Быть начальником таможни и не воровать - это просто извращение
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Ищите в Феофании....
Наверняка ему там щас ставят диагноз - внематочная беременность!
А потом в суде дадут условно как, брошенной гадом заместителем, матери одиночке!
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300 тыщ? Тьфу, за эти бабки даже трап к самолёту вызвать нельзя!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияБывший начальник Волынской таможни объявлен в розыск: его подозревают в получении взятки в 300 тыс. гривен
 
 
 
 
 
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