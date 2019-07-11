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 Политика Украины
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Все про:Facebook (280) военнослужащие (4232) тролль (38) Ян Осока (714)

 "Книга пам'яті полеглих за Україну" прекращает публикацию в Facebook материалов о погибших воинах из-за предупреждения о закрытии страницы: "Апелляции к модераторам результатов не дают"

"Книга пам'яті полеглих за Україну" прекращает публикацию на своей странице в Фейсбуке информации о погибших украинских воинах из-за поступающих на данные посты жалоб и угрозы от администрации социальной сети о закрытии страницы.

Об этом говорится заявлении коллектива "Книги пам'яті полеглих за Україну", передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемые читатели! С грустью сообщаем, что мы вынуждены приостановить публикацию материалов о погибших героях Украины на нашей странице. Причина - мы получили третье предупреждение за несколько последних недель о том, что наши публикации не соответствуют стандартам этой социальной сети. Наши апелляции к модераторам соцсети результатов не дают, поэтому есть большой риск блокировки или и полного удаления этой страницы. Надеемся на решение этой проблемы в ближайшее время, хотя не знаем, кто именно и каким именно образом нам поможет. Спасибо за понимание!" - говорится в заявлении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Facebook забанил главреда "Цензор.НЕТ" Бутусова за пост о розыске десантника РФ Грицюка, позировавшего на фоне погибших украинских военнослужащих. СКРИНШОТ

Книга памяті полеглих за Україну прекращает публикацию в Facebook материалов о погибших воинах из-за предупреждения о закрытии страницы: Апелляции к модераторам результатов не дают 01

Книга памяті полеглих за Україну прекращает публикацию в Facebook материалов о погибших воинах из-за предупреждения о закрытии страницы: Апелляции к модераторам результатов не дают 02

"Книга пам'яті полеглих за Україну" - неправительственный сайт, занимающийся документацией, учетом и составлением данных о потерях украинских военнослужащих в российско-украинской войне. Ведется учет потерь всех силовых структур, а также данные по захоронений временно неустановленных погибших. Книга памяти имеет наиболее полный массив данных по погибшим украинским воинам с начала боевых действий.

Источник: https://censor.net.ua/n3137000
 
 
 Топ комментарии
 
точно запоребриковые твари жалуются!
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А наш "славный" припиздент только рад этому будет. Это не его страна, срать он хотел на всех воинов, погибших на защите Родины.
почитайте, что сказала Забужко про клована
https://www.dialog.ua/ukraine/183348_1562677300
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Да ,на Фейсбуке реально творится чёрт знает что ...при чём давно, то твои данные выкладывают ,то страницу взламывают ,то блокируют чёрт знает за что ,короче Фейсбук это дерьмо !
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100%. Их жаба давит что украинцы своих погибших чтут и помнять, а они своих ,тайком прикопаных и сгнивших в посадках Донбасса, и сами давно уже забыли..
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А як же ж уповноважений по Україні від Фейсбуку? Невже не допомагає?
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А наш "славный" ********** только рад этому будет. Это не его страна, срать он хотел на всех воинов, погибших на защите Родины.
почитайте, что сказала Забужко про клована
https://www.dialog.ua/ukraine/183348_1562677300
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ваш ху .. эээ президент конечно будет рад, а наш ЗЕ примет меры к возобновлению публикации.
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Это та самая Забужко, которая в 2010 призывала голосовать "проти всіх", в результате чего победил Зэк и мы имеем что имеем? Я жидов коломойского ненавижу, но вам надо сменить своих авторитетов.
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Угадайте "с трёх раз", откуда идут жалобы...
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Тут можна вгадувати навіть не країну а офіс.
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теперь пошли другие приоритеты. страну оказывается спасли не воины, а клоуны и холуи.
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Воин и герой сейчас не в почёте, сейчас главное уметь плоско пошутить и нажать членом на клавишу рояля.
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Ой, а розкажіть но нам, як ото герой Порошенко людей під Іловайськом рятував. У чому проявився його героїзм під Дебальцево?
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Треба розвивати власну українську соцмережу!
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Порохоботы, а ну давайте хором свою песню, РЕВАНШ, это всё Зеленский и его зебилы, Петя вернись.
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Ти раденький що сторінку закрили?
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Хрен с ним, с этим фейсбуком. На цензоре её поселите. Нормально будет.
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Да ,на Фейсбуке реально творится чёрт знает что ...при чём давно, то твои данные выкладывают ,то страницу взламывают ,то блокируют чёрт знает за что ,короче Фейсбук это дерьмо !
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кацапи думали давно і просунули всюди своїх людей.
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Існування ФБ-сторінок сєпарів-рашкован не порушує правил спільноти. Нещодавно ж була-інфа про те, що український сектор ФБ відтепер модерує працівник українського походження. Не може визначити скарги мокшан як необгрунтованими?
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когда жалоб больше 50 тысяч соседней РФ, то решение принимается автоматически
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Фейсбук- отстой для сюсюкання.Украинский сегмент управляется ордой..Стал стократ хуже ОК.Вариант-переход на Телеграмм или обсудить.Проверить Телеграмм на утечки.
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Ложь. Читаем ниже.
Знакомимся.
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На посаду менеджера з публічної політики в Україні міжнародна корпорація Facebook призначила Катерину Крук.
«Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook офіційно обрала її на посаду Policy Manager по Україні, з розташуванням у Варшаві. Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років», - написав він.
За його словами, у відомстві впевнені, що це кращий вибір, оскільки Крук - відомий експерт з питань інформаційного простору, спікер всіх актуальних конференцій з дезінформації останніх років, принципова та чесна людина. Далі він висловив надію, що з моменту вступу її в посаду «грубе і непрофесійне ставлення» до України та українців припиниться.
Про те, що Facebook має намір призначити менеджера по публічній політиці по Україні стало відомо в жовтні 2018 року.
 показать весь комментарий
 
На посаду менеджера з публічної політики в Україні міжнародна корпорація Facebook призначила Катерину Крук.
«Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook офіційно обрала її на посаду Policy Manager по Україні, з розташуванням у Варшаві. Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років», - написав він.
За його словами, у відомстві впевнені, що це кращий вибір, оскільки Крук - відомий експерт з питань інформаційного простору, спікер всіх актуальних конференцій з дезінформації останніх років, принципова та чесна людина. Далі він висловив надію, що з моменту вступу її в посаду «грубе і непрофесійне ставлення» до України та українців припиниться.
Про те, що Facebook має намір призначити менеджера по публічній політиці по Україні стало відомо в жовтні 2018 року.
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Не дивує. Пейсбук - відверто прокацапський ресурс
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Співзасновник компанії Apple Стів Возняк закликав користувачів Інтернету видалити свої облікові записи в популярній соціальній мережі Facebook.
Відповідну заяву співзасновник Apple зробив в ході бесіди з кореспондентами мережевого видання TMZ. На думку Возняка, плюси використання знаменитої соціальної платформи не можуть компенсувати користувачам негативні аспекти в сфері конфіденційності даних. Він порадив таким юзерам терміново знайти спосіб покинути названий майданчик.
https://itsider.com.ua/odyn-iz-zasnovnykiv-apple-zaklykav-gromadskist-tikaty-z-facebook/
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Фейсбук банкрот, його не ******* американці і Трамп.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Книга пам'яті полеглих за Україну" прекращает публикацию в Facebook материалов о погибших воинах из-за предупреждения о закрытии страницы: "Апелляции к модераторам результатов не дают"
 
 
 
 
 
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