 "Книга пам'яті полеглих за Україну" прекращает публикацию в Facebook материалов о погибших воинах из-за предупреждения о закрытии страницы: "Апелляции к модераторам результатов не дают"

Об этом говорится заявлении коллектива "Книги пам'яті полеглих за Україну", передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемые читатели! С грустью сообщаем, что мы вынуждены приостановить публикацию материалов о погибших героях Украины на нашей странице. Причина - мы получили третье предупреждение за несколько последних недель о том, что наши публикации не соответствуют стандартам этой социальной сети. Наши апелляции к модераторам соцсети результатов не дают, поэтому есть большой риск блокировки или и полного удаления этой страницы. Надеемся на решение этой проблемы в ближайшее время, хотя не знаем, кто именно и каким именно образом нам поможет. Спасибо за понимание!" - говорится в заявлении.
"Книга пам'яті полеглих за Україну" - неправительственный сайт, занимающийся документацией, учетом и составлением данных о потерях украинских военнослужащих в российско-украинской войне. Ведется учет потерь всех силовых структур, а также данные по захоронений временно неустановленных погибших. Книга памяти имеет наиболее полный массив данных по погибшим украинским воинам с начала боевых действий.
почитайте, что сказала Забужко про клована
https://www.dialog.ua/ukraine/183348_1562677300
Знакомимся.
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На посаду менеджера з публічної політики в Україні міжнародна корпорація Facebook призначила Катерину Крук.
«Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook офіційно обрала її на посаду Policy Manager по Україні, з розташуванням у Варшаві. Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років», - написав він.
За його словами, у відомстві впевнені, що це кращий вибір, оскільки Крук - відомий експерт з питань інформаційного простору, спікер всіх актуальних конференцій з дезінформації останніх років, принципова та чесна людина. Далі він висловив надію, що з моменту вступу її в посаду «грубе і непрофесійне ставлення» до України та українців припиниться.
Про те, що Facebook має намір призначити менеджера по публічній політиці по Україні стало відомо в жовтні 2018 року.
«Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook офіційно обрала її на посаду Policy Manager по Україні, з розташуванням у Варшаві. Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років», - написав він.
За його словами, у відомстві впевнені, що це кращий вибір, оскільки Крук - відомий експерт з питань інформаційного простору, спікер всіх актуальних конференцій з дезінформації останніх років, принципова та чесна людина. Далі він висловив надію, що з моменту вступу її в посаду «грубе і непрофесійне ставлення» до України та українців припиниться.
Про те, що Facebook має намір призначити менеджера по публічній політиці по Україні стало відомо в жовтні 2018 року.
Відповідну заяву співзасновник Apple зробив в ході бесіди з кореспондентами мережевого видання TMZ. На думку Возняка, плюси використання знаменитої соціальної платформи не можуть компенсувати користувачам негативні аспекти в сфері конфіденційності даних. Він порадив таким юзерам терміново знайти спосіб покинути названий майданчик.
https://itsider.com.ua/odyn-iz-zasnovnykiv-apple-zaklykav-gromadskist-tikaty-z-facebook/