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 Политика Украины
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 Крымской судье дали 12 лет заключения за государственную измену, - ГПУ

Впервые с начала российской агрессии крымский судья - предатель лишен свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры Украины.

"Управлением по расследованию преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях, ГПУ осуществлялось досудебное следствие и процессуальное руководство в уголовном производстве по обвинению судьи Апелляционного суда АР Крым в совершении государственной измены", - говорится в сообщении.

В ГПУ отметили, что в ходе расследования и судебного рассмотрения установлено, что "гражданка Украины Г., будучи судьей указанного суда, умышленно с марта 2014-го по 2017 год обеспечила становление и укрепление оккупационной власти РФ путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов на временно оккупированной территории Украины (АР Крым), а также выполнение функций представителя оккупационной судебной власти государства-агрессора с целью недопущения контроля украинской власти на территории АР Крым".

"Такими действиями РФ умышленно оказана помощь в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины", - заявляют в ГПУ.

"При принципиальной позиции прокуроров указанного управления при поддержке публичного обвинения в суде коллегией судей Святошинского районного суда города Киева в порядке специального судебного производства 11.07.2019 упомянутая судья признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего имущества", - подытожили в Генеральной прокуратуре.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136999
 
 
 Топ комментарии
 
А эта судья сейчас где, в Крыму? Крымской судье дали 12 лет заключения за государственную измену, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1664
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А чому це сталось вперше? Всі українські судді працюють в Криму і мали бути засуджені до довічного ув'язення ще в 2014 році! І чому 12 років, якщо вона стала членом міжнародної терористичної організації і приймала активну участь в її діяльності? Тут тільки довічне і без варіантів! А ще потрібно судити і посадити всіх депутатів та Президента порошенко які не зняли з кримських та донецько-луганських суддів повноваження і ті продовжували виносити рішення іменем України!
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тебе ідьйота потрібно направити до Львова,в шпиталь по вул. Кульпарківскій. є шанс,що лоботомія з пересадкою курячих мозгів,дасть шанс на одужання.
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Ви хочете порекомендувати Вашого нейро-хірурга, який Вам таким чином допоміг?
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тебе дуріка врятувати хтів...але вже передумав,йди ти в сраку)
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шось так тумано, без явок, паролів, зв'язку з жлобом потрошенком.
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неужели???, спасибо Пепе за судебную рехформу!!!
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За полгода Киев заплатил за уголь РФ почти $1 млрд
Корреспондент.biz, Сегодня, 13:12==== как то так Крымской судье дали 12 лет заключения за государственную измену, - ГПУ - Цензор.НЕТ 155
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Не качай яхту, ылита уверена, что уголь мы покупаем в Африке, транзитом через Ротердам.
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Гражданка Украины Г.

А чего скромничаем? Страна должна знать своих героев,а то вдруг это фейк?
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А суддя ця де,власне? Може,вона в тимчасово окупованому Коктебелі на нудиському пляжі загорає? От коли буде відео з Качанівської колонії,тоді і подивимось...
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Это вам не пэтя-вор а Президент Зеленский !!! Крымской судье дали 12 лет заключения за государственную измену, - ГПУ - Цензор.НЕТ 5082
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З такими темпами покарання всіх винних буде не швидко, навіть в геологічному вимірі часу.
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Конечно же заочно )))) Когда это Югик кого-нибудь влиятельного садил по настоящему.
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Дали, а вона взяла і пішла додому сказавши Дякую. Громадянка україни Г ???? Нас свіх тримають за ідіотів. Що за Г??? Якщо є вирок, то де конкретне імя та прізвище? А то в нас як тільки починають звинувачувати людину то зразу кричать ось він злодій Пупкін, а тут громадянка Г. Досить нам локшину вішати на вуха!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКрымской судье дали 12 лет заключения за государственную измену, - ГПУ
 
 
 
 
 
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