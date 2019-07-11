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 Политика Украины
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Все про:избирательный закон (164) кодекс (204) открытые списки (15) Самопомич (905) Березюк (197)

 "Самопомич" - единственная фракция, которая дала 100% голосов за новый избирательный кодекс, - Березюк

В четверг, 11 июля, в последний пленарный день действующего созыва, Верховная Рада Украины 230 голосами приняла новый Избирательный кодекс, который предусматривает проведение выборов в парламент на пропорциональной основе с открытыми списками.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости" об этом информирует портал политсилы.

Как отмечает председатель фракции "Самопомич" Олег Березюк, "Самопомич" пришла в парламент в 2014 году с идеей пропорциональной системы выборов с открытыми списками.

"Мы в течение 5 лет "били" этот закон. Мы делали его, в том числе, нашими руками, в частности колоссальной работой народного депутата Руслана Сидоровича. И сегодня, в последний пленарный день голосования Верховной Рады 8 созыва, "Самопомощь" стопроцентной явкой и стопроцентной поддержкой нового Избирательного кодекса показала - мы на пути к развитию", - говорит Березюк.

Однако, народный депутат отмечает - радоваться рано. Надо, чтобы принятый Избирательный кодекс еще подписал президент.

"И также нужно, чтобы все украинцы на следующих очередных выборах проголосовали и сформировали парламент по этому закону. Тогда будет победа, и тогда мы скажем, что мы на правильном пути", - заключает Березюк.

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Самопомич - единственная фракция, которая дала 100% голосов за новый избирательный кодекс, - Березюк 01

Источник: https://censor.net.ua/n3136996
 
 
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Поздно пить боржоми, ваш номер шесть. Раньше принципиальность нужно было проявлять, а теперь время пацанов в кедах...
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Это просто показатель кто ходит на работу всем составом.
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Шото я мусорному андрюше перестал верить последнее время. Поддерживать хряка-мародера, который тебя утопил в мусоре - тупизм высшей степени.
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Бетонов-пулеметов,ты уже здесь гадишь.
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поэтому в Зраду вы непройдете первыми!!!)))
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Но это ей уже не поможет ,пять лет надо было не воровать а работать ,тогда бы шансы были.. "Самопомич" - единственная фракция, которая дала 100% голосов за новый избирательный кодекс, - Березюк - Цензор.НЕТ 66
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Да вы в полном составе голосовали за то, что бы у работающих пенсионеров забрать пенсию.Забыли???
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рано радоваться - зеля может не подписать - вот так просто взять и не подписать - а Рады уже нет - скорее всего так и будет
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Что то я семена Семененко или как там его, в зале не видел.
Пысы .
Был тут в одном райцентре.
На доске обяв висело сообщение о встрече тягнитухеса с избирателями на стадионе в 19-00.
В 18-00 к стадиону потянулись колоны автобусов со всей области
Подумалось - ни себе чего, сколько бабла у тягнитухеса.
Но, когда он прибыл на стадион, его погнали оттуда пинками.
Оказалось - стадион захватила самонемочь.
Обклеили полгорода своими бигмардами.
Сегодня те же бигморды, с теми же рылами переклеены и они уже не от самонемочи, а от зебилов.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Самопомич" - единственная фракция, которая дала 100% голосов за новый избирательный кодекс, - Березюк
 
 
 
 
 
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