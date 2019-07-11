 Избирательный процесс станет прозрачным, мы стали ближе к Европе, - Порошенко о новом избирательном кодексе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" написал на странице в Facebook.
"Благодаря настойчивости председателя Верховной Рады Андрея Парубия и консолидации демократических сил, в том числе и моей команды, этот кодекс был поддержан.
Убежден, что Украина, которая сделала избирательный процесс более прозрачным и открытым, стала на шаг ближе к цивилизованной Европе", - написал он.
солдати в шльопках і дірявих шкарпетках, саме тому парад і відмінили, бо навіть нема у що військових вдягнути.
йому нові апартаменти схотілось.
може і нового літака і щоб у кожному місті, в якому сідає його аеробус він сходив на свій улюблений трап.
Петя, если это так чего же не ты это сделал в течение 5 лет?
НЕ БУДЕ ЦЬОГО! НІКОЛИ!
Вот молодец же. Петя, при тебе 2 миллиона работяг (а может три) не то что ближе, а реально в европе оказались..
По вышиванке на штаны.
А на груди его светилась
Медаль "За взятие взаймы"!
Еще два ордена безвиза
Теснились рядом на груди
И мелочь всякая - "За кризис",Значок "Ну, Путин, погоди!"
https://www.youtube.com/watch?v=RRmAOavYtCE&feature=youtu.be&app=desktop
🤗
Как бы не оторвались...
А нафига они его здесь цитируют круглосуточно?
цензор пиарит потроха!
вимучили...
🤣
5 просраних років мать його... Майдан.... чи гроші не пахнуть?... За що платять то і друкую
Бачу лічну шерсть з госсударственной ти чітко розділяєш.
Почитав коменти... Люди в цілому реагують адекватно... петя гуд бай!