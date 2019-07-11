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 Политика Украины
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Все про:избирательный закон (164) кодекс (204) Порошенко (17654)

 Избирательный процесс станет прозрачным, мы стали ближе к Европе, - Порошенко о новом избирательном кодексе

Принятие Избирательного кодекса - это историческое решение украинского парламента. Ведь реформирование избирательной системы - это одно из главных требований Майдана и Революции Достоинства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" написал на странице в Facebook.

"Благодаря настойчивости председателя Верховной Рады Андрея Парубия и консолидации демократических сил, в том числе и моей команды, этот кодекс был поддержан.

Убежден, что Украина, которая сделала избирательный процесс более прозрачным и открытым, стала на шаг ближе к цивилизованной Европе", - написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла Избирательный кодекс (обновлено). ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3136987
 
   
 Топ комментарии
 
Ведь реформирование избирательной системы - это одно из главных требований Майдана и Революции Достоинства. ===

Петя, если это так чего же не ты это сделал в течение 5 лет?
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Режим Порошенко рожал обещанный еще в 2014 году Избирательный кодекс пять лет. А вступит он в действие с 2023 года. Широким шагом идем в Европу, товарисчи !
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знову цей непотріб шось варнякає.. пєтя йди на путіна=))
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знову цей непотріб шось варнякає.. пєтя йди на путіна=))
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то есть украинскую оборнку гнойная свинья разворовала, теперь на натовскую метит?
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ой, так розікрала оборонку, і не кажи, мохнатику.. Виборчий процес стане прозорим, ми стали ближчими до Європи, - Порошенко про новий Виборчий кодекс - Цензор.НЕТ 4501
солдати в шльопках і дірявих шкарпетках, саме тому парад і відмінили, бо навіть нема у що військових вдягнути.
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На показуху у Педро всегда деньги были. А парады -- любимое занятие тиранов и диктаторов.
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ну тепер зеля на випєндрьож бюджетні кошти витрачає.
йому нові апартаменти схотілось.
може і нового літака і щоб у кожному місті, в якому сідає його аеробус він сходив на свій улюблений трап.
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Педро никак не поверит что Украина не Молдавия и не Россия. А там бы он был дома.
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Хряк-мародер - первый кандидат на кастр.... эээ люстрацию. Гы.
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Сначала закроют пэтю а потом возьмутся за его ботофермы и будет тут у нас покой и благоденствие .. Виборчий процес стане прозорим, ми стали ближчими до Європи, - Порошенко про новий Виборчий кодекс - Цензор.НЕТ 3888
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Режим Порошенко рожал обещанный еще в 2014 году Избирательный кодекс пять лет. А вступит он в действие с 2023 года. Широким шагом идем в Европу, товарисчи !
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Ты забыл указать номер методички и номер стр. Виборчий процес стане прозорим, ми стали ближчими до Європи, - Порошенко про новий Виборчий кодекс - Цензор.НЕТ 1536
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Дайте , наконец, ему сельодки!!
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Ведь реформирование избирательной системы - это одно из главных требований Майдана и Революции Достоинства. ===

Петя, если это так чего же не ты это сделал в течение 5 лет?
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як вам, зебілам, кортить, щоб у вас був диктатор, чи цар, чи навіть клоун з фільму, який розстріл.є депутатів...
НЕ БУДЕ ЦЬОГО! НІКОЛИ!
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- истерично тявкнула очередная штатная порошавка!😅 Какие же вы смешные и жалкие, минстецевские порошавки!☺
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царь был у тебя педрофильная падаль, который воровал ипал тебя в сраку и заливал гной тебе в рот, а ты жрало и не давилось
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Избирательный процесс станет прозрачным, мы стали ближе к Европе, - Порошенко о новом избирательном кодексе

Вот молодец же. Петя, при тебе 2 миллиона работяг (а может три) не то что ближе, а реально в европе оказались..
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і чим це погано? Що, нехай би за копійки тут на олігархів ішачили? Чи тобі, зебілу, незрозуміло, що завдяки тому, що люди почали виїзжати в ЄВРОПУ! не на парашу навіть, а в Європу - то олігархи суттєво підняли зарплати?
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Та ты реально баран, валера. То есть, для того, чтобы одной половине работяг подняли зарплату, правильным решением было не законодательно, не экономически это решать, а выдавить вторую половину за границу?
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.Хмелел Петро, слеза катилась
По вышиванке на штаны.
А на груди его светилась
Медаль "За взятие взаймы"!

Еще два ордена безвиза
Теснились рядом на груди
И мелочь всякая - "За кризис",Значок "Ну, Путин, погоди!"
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"кроме того я вам гарантирую и моё скромное участие" (С)
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мысталиближекжопе...ми вже давно там дякуючи вашому чуйному керівництву ...
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о новом избирательном кодексе/ Настоящие украинские демократы объединяются за пять минут до расстрела. Здесь- до разгона ВР слугами народа Коломойского.
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Цензор за уши тянет потроха в ВР.
Как бы не оторвались... Виборчий процес стане прозорим, ми стали ближчими до Європи, - Порошенко про новий Виборчий кодекс - Цензор.НЕТ 5841
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То не Цензор, а ерефія разом з Рошеном. Половина порохоботів тут кацапи.
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Как не цензор?
А нафига они его здесь цитируют круглосуточно?
цензор пиарит потроха!
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пэтя!!!в Еропе не воруют у людей армии и бюджете!!европейский ты наш брехливый вор!!
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Все що зроблено рукожопами не працює. Те саме чекає і цей кодекс. Перед наступними виборами виявиться що, він не працює і взагалі якась фігня там накалякана.
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Когда вас всех люстрируют, мы не то что станем ближе, мы будем уже почти в Европе.
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Всегда думал, прозрачность избирательного кодекса делается для народа, а не для Европы.
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а что ******* воровитому мешало его принять раньше? разворовывал оборонные предприятия, времени не хватало?
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Тобі, брехливій потворі 5 років не вистачило щоб виконати власну обіцянку 2014 !
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Петро Олексійович, виводьте народ на Майдан. Зєлю час вішати.
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ЗЄ з каламойскім не врахували залізної хватки Порошенка-Порошенко -стратег,а вони навіть не на рівні п'зди моржової.
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Цей кодекс- Каляка Намалякана, прийняли з 17разу-
вимучили...
🤣
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Бутусов ти йо...вся цілковито?
5 просраних років мать його... Майдан.... чи гроші не пахнуть?... За що платять то і друкую
Бачу лічну шерсть з госсударственной ти чітко розділяєш.
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Хоча я давно казав, що кретини котрі рекламують петю самі його в гроб і заженуть...
Почитав коменти... Люди в цілому реагують адекватно... петя гуд бай!
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В Государственной Думе РФ так и не поняли что это за кодекс...Виборчий процес стане прозорим, ми стали ближчими до Європи, - Порошенко про новий Виборчий кодекс - Цензор.НЕТ 9954
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИзбирательный процесс станет прозрачным, мы стали ближе к Европе, - Порошенко о новом избирательном кодексе
 
 
 
 
 
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