 Избирательный процесс станет прозрачным, мы стали ближе к Европе, - Порошенко о новом избирательном кодексе

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" написал на странице в Facebook.

"Благодаря настойчивости председателя Верховной Рады Андрея Парубия и консолидации демократических сил, в том числе и моей команды, этот кодекс был поддержан.

Убежден, что Украина, которая сделала избирательный процесс более прозрачным и открытым, стала на шаг ближе к цивилизованной Европе", - написал он.

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