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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2099) люстрация (728)

 Зеленский предложил люстрировать всех, кто был во власти последние 5 лет. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает усилить люстрацию.

Об этом он заявил в своем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

Его команда разработала законопроект, согласно которому под люстрацию попадают лица, которые в период с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 г. занимали должности Президента Украины, Председателя Верховной Рады, Генерального прокурора, Председателя СБУ, главы Антимонопольного комитета и Фонда государственного имущества, председателей Государственной фискальной службы и таможни, Секретаря СНБО, руководителей оборонных предприятий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис президента готовит законопроект о расширении люстрации

Люстрировать также предлагают народных депутатов Украины и членов правительства этого периода.

Стоит отметить, что таким образом под люстрацию попадают и назначенные Зеленским секретарь СНБО Александр Данилюк, а также глава набсовета "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус (оба ранее возглавляли Министерство экономики).

Источник: https://censor.net.ua/n3136985
 
   
 Топ комментарии
 
Богдан- риг. Богдана не можна. Це ж реванш регіоналів.
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К этим людям можно по-разному относиться, но благодаря им в частности Украина до сих пор существует, провела выборы, и дала тебе Зеля кресло президента ) А ты в это время сериалы снимал )
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Учитесь порохоботы как страной нужно управлять, но не воровать и смотрите на себя. Вчера Кондратюк выё...ся на камеру, сегодня на коленях ползает, позавчера Гройсман учил всех как нужно страной управлять, сегодня Порошенко кроет. Все меняется и воры тоже, или воровать перестанете или найух. Никак иначе и ваши истерики тут до фени дверца.
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а через пять лет люстрируют всю новую команду
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так и должно быть ...некуй в раде пожизненно штаны протирать.
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Похоже, что раньше. При помощи гильотины.
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Сперва люстрируют,а потом кастрируют,чтобы на рояле руками играли,а не чем попало.
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Бггг))))наркоман перед выборами лохов разводит Зеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі останні 5 років - Цензор.НЕТ 4136вчера один зебобик отгреб от торчка,за то что выигрывает у члена " слуги урода" на своем участке - запасаемся попкорном
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А предыдущие парни времен от кучмы до януковича уже все в шоколаде? Им опять можно к кормушке,они люстрированны?
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снова дорожку всосал,вот и штырит гнусявую зеленую соплю
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Вова з 1992 року!!! З 1992 року! А Кучму того взагалі перед люстрацією каструвати!
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Тебе, чмо зелене, будуть вперед ногами з твого офісу виносити, хрен ти до Ростова добіжиш.
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Т.е. Медвудчуку в Раду можно, а Свободовцев которые сейчас в раде - под люстрацию.
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А шо Свободовцы в Раде сделали за пять лет? Миллионерами стали, обросли квартирами домами и участками? Сраной метлой...
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ТЫ ватник или зебил? Что одно и тоже по сути.
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Конкретно, что сделали? Когда и кому? Патриёт вонючий.
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Свободовцы, конечно, здорово обосрались, но ты палку не перегибай-давай факты!
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Больше ада, Беня!!


еще есть что тырить в Украине!
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Очень разумное предложение.
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Выборы на носу,понос со всех сторон крепчает
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**********!!! А ну срочно нейтрализовать заявление ЗЕ, а то и вдруг пороха кастр... эээ люстрирует. Гы.
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Правильно, это же была самая антироссийская власть за последние 100 лет.
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Знов піар і фейк під вибори! Вова ) ти дійсно хочеш провести люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки? Тільки не кажи потім, коли будеш у Ростові, шо це був жарт. Ти ж не зможеш пережити нові дострокові вибори всіх разом!
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Слишком мягкий Зеленский! Нужно быть жестким и беспощадным с Барыгами и Функционерами грабящими Народ.
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как он зебал своей простотой - сотни бывших рыгов плевали на законы и люстрацию, в т.ч. его опекун, а тех кто принял закон об их люстрации хочет люстрировать. Но это все схавают и получит 50% в парламенте, вот уж бедная страна населенная идиотами
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Наверное, не я один заметил, что вся информация, идущая из офиса Владимира Александровича, имеет несколько скандальный характер? Пусть народ в спорах перегрызется и забудет про предвыборные месседжи. В канун выборов не сделано ни одного шага в сторону выполнения обещаний, есть только много новых прожектов со старыми лицами. А еще "чувак, черт, иди сюда, зовите меня Владимир" - это так импонирует публике! И если еще добавить "всех порешу, всех разгоню!" - то экстаз сектантов можно только удвоить.
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а почему только 5 последних лет,а не 25 или 75? При Януковиче и ранее все святые были?
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***** сказал что овощ, кровосися, портнов и т.д. - харошие, зе-мальчик ***** послушает
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что и Джулию Володимиривну люстровать?
опять в Качановку? Зеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі останні 5 років - Цензор.НЕТ 2386
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Ну уж на ней Владимир Александрович не то что зуб, челюсть себе обломает Зеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі останні 5 років - Цензор.НЕТ 3081
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сначала попросите раскрыть смысл слова - люстрация
может он не до конца понимает, что это такое и по ком она ударит первой... из его окружения
таааам....люстрировать - неперелюстрировать и невылюстрировать)))))
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У вас там конкретно прорисовывается ЗЕленый фюрер...

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Логично что все должны уйти. Молодых валом хотя они все уже тоже в раздумьях а не покинуть ли Украину навсегда. Может быть это даже последний шанс для изменений и то он почти что призрачный. Коррупция проникла всюду благодаря всем предыдущим президентам и все чиновники усидевшие в своих кабинетах её участники.
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всё бы ничего,но с 14-го не пойдёт,давай с 91-го...или слабо ?
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Таки Да! Эта Банда Самоорганизовалась ПРи раннем Кучме!
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А кто был "до того" - уже простили? Может, и Януковича с Азировым, вернём?!!!
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Конституция :
Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

Господин Президент, Вы в вышеуказанной статье где-то видите исключения ? Типа "крім випадків, встановлених законом" . . .
Или Вам Конституция страны, то есть правила, по которым мы все согласились сосуществовать, по-боку ? Если да, тогда давайте в люстрацию включим не только тех, кто был на этих должностях по 19 мая 2019 года, а и тех, кто на них сегодня . . .
Убрать с арены всю предыдущую политическую элиту страны на волне популизма и тарифно-экономической мстительности избирателей - это чтобы Вашим политическим позициям никто не угрожал ??? Или сознательное разжигание гражданского противостояния и ослабление страны, находящейся в состоянии войны, чтобы русским легче было с нами справиться ???

Ау, парламент, Генпрокуратура, Конституционный суд, Минюст - объясните кто-нибудь нашему Наполеону, что он неправ, вообще-то . . .
Что там, кстати, с законом про импичмент ?
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Про тех, кто был при власти при Ялынковиче, тишинаааа... Они ж в ЗЕманде теперь.

Не - это не реванш рыгоналов и ваты. Это вам показалось.

Потом останется осудить и наказать всех, кто стрелял в "братский" народ.
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Он что, вместо головки уже головой по рояльным клавишам лупасит?
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Правильно! Всех воров которые пришли к власти на крови народа набивая карманы народными деньгами особо отличившихся придать суду всем остальным пожизненно запретить занимать должности в государственных структурах.Давай рыго-барыжное шобло досвидос.
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Порошенко ответит по Закону:
17 июня 2014, через 10 дней после своей инаугурации он отвел войска с совершенно пустого Луганска и области, объявив "перемирие". Так им было создано ЛНР.
5 июля 2014 он пропустил колонну российских войск Гиркина в Донецк, запрещая ее обстреливать Артой, и бомбить авиацией. Так им было создано ДНР.
24 августа 2014 им была завершена сдача железнодорожного транспортного узла Иловайск, что обеспечило стабильность ЛНР. Это он отметил парадом, куда согнал технику, которая могла защитить последних бойцов, выходящих из котла в зеленом коридоре, о котором он договорился, когда их в упор расстреливали войска агрессора, пока он морочил головы на параде. В течение 7-31 августа 2014 погибло 368 человек, тела 18 человек ни были вообще найдены.
18 февраля 2015 им была завершена сдача железнодорожного транспортного узла Дебальцево, что позволило устроить прямую железнодорожную колею из Луганска в Донецк, и обеспечило стабильность ДНР. В период с 24 января по 18 февраля 2015: 159 погибших, 118 пленных, 36 пропавших без вести.
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Ну да, а русские вообще ни при чём . . .

Вот прям хотел Порошенко уменьшить площадь территории, которой он может командовать, как Президент, с предприятий на которой он может налоги собирать, где ему караваи должны подносить, когда приезжает и так далее . . .
Какой дурак откажется от власти ?
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Це тільки військові злочини і то не всі. А економічних скільки. Від нас відвернулись Канада, Австралія, та й Європа із за офшорних скандалів.
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Падающий рейтинг видно сильно ударил Вову по голове
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Конституция :
Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

Господин Президент, Вы в вышеуказанной статье где-то видите исключения ? Типа "крім випадків, встановлених законом" . . .
Или Вам Конституция страны, то есть правила, по которым мы все согласились сосуществовать, по-боку ? Если да, тогда давайте в люстрацию включим не только тех, кто был на этих должностях по 19 мая 2019 года, а и тех, кто на них сегодня . . .
Убрать с арены всю предыдущую политическую элиту страны на волне популизма и тарифно-экономической мстительности избирателей - это чтобы Вашим политическим позициям никто не угрожал ??? Или сознательное разжигание гражданского противостояния и ослабление страны, находящейся в состоянии войны, чтобы русским легче было с нами справиться ???

Ау, парламент, Генпрокуратура, Конституционный суд, Минюст - объясните кто-нибудь нашему Наполеону, что он неправ, вообще-то . . .
Что там, кстати, с законом про импичмент ?
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Совершенно в дырочку-люстрировать!Всех,кто Петриотить из дупы мародёра,(когда ни один самый Петриотический Петриот из ВР,КМ,АП не погиб на фронте за 5-ть лет войны)с конфискацией и без права руководить!Определение простое:Если ПЕС ПЕреходит на ПЕрсоналии-он-ПЕтерас.Если ещё и лает-он ПОрашист!Украине не нужны ни те,ни другие как говорил Петлюра:"воши и гниды"Слава Украине!
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Тупее ещё не было Президента в Украине. Самые худшие прогнозы сбываются. Это просто цирк.
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это типа все пидо.сы и только зеля дартаньян...так зеля и дартаньяном то никогда не был и кто он такой чтобы всех судить если сам нихера не делал в период с 2014 по 2019 год...
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Почему Порошенко можно люстрировать попередников а Зе - нет? Зеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі останні 5 років - Цензор.НЕТ 2430
А еще прежыжущий президент ввел практика "враги народа" для всех инакомыслящих.
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опарыши пороховнявые заголосили,вас не люстрировать,а расстреливать надо.
Воины гибли на войне,а вы падали на их жизнях делали гешефты.

Жаль,что такие как гавчеренки опять пролезут в Раду по мажоритарке и.......присоединятся уже в ж.оппе блока.
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5лет мало, гулять так гулять по полной, люстрировать всех кто 28лет при власти.
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А про деточек забыли. За 28 лет там уже и внуки подрастают.
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понимает ,что его ждет судьба ющенко и 5%
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Для початку почни виконувати той закон який є, покидьок клоунський.
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Ему надо было на таможню идти работать. Что-то там Зе вынюхал!
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Идея верная.....
По тому как плющит петеботов нужно так и сделать
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секту тюли не трясет?))))или вы настолько тупорылые,что думаете,шо тюлю это не коснулось бы? Зеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі останні 5 років - Цензор.НЕТ 677
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Обгрунтування люстрації регіоналів і людей,що чинили незаконні дії ,зрозумілі.
Чим же Вовиним хазяям не сподобались чиновники з 2014-го ? Так.Це-реванш.
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Зеленський намагається створити диктатуру. Тільки він забув, що він також не назавжди прийшов на місце президента і для України нічого доброго не зробив. Маленький негідник, який ганьбив власну краіну, називаючи її повією і порноактрисою, вирішив, що він має право будувати диктатуру. Він ніхто і ніщо. Істерик і абсолютно непрофесійна людина у керівництві державою. Цей нібито юрист погано вчився і не знає, що будь яка диктатура все рівно впаде і доля того, хто цю диктатуру нав´язував людям , вкрай трагічна.
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Клоуны, вы не способны НИ ОДНОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА довести до логического конца.
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Это уже не люстрация, а охота на ведьм, преследование по политическим мотивам,нарушение Конституции и законов украинского государства в отношении человеческой личности. Это есть нарушение и европейских норм и законов. Если они это сделают, это неизбежно обрушится и на Зеленского и его банду и тех,кто с ними сотрудничал. Это есть первый шаг к гражданской войне и его сделали Зеленский и его банда!
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Та тюля тебе глодку перегрызет если шо))))))люстратор недоделанный
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Браво! Владимр так держать. **..тые порохоботы, так возмущаться тем что кто-то там при януковоще был при власти, при этом нормально что их бох и кумир поросенька не только так же был при власти но и стоял у истоков создания партии рыгаонив..."дебилы ***"
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Это надо быть сволочью,что бы ставить на одну доску Порошенко и Януковичу и те кто сними работал.Одни убивали людей на майдане,другие как могли спасали эту страну от Российской агреесии.
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и представьте себе принятие такого Закона вполне возможно ибо депутаты, которые зайдут от него слившись в экстазе с рыгами ( как же там жаждут реванша, желание поквитаться) всех мастей таки найдут 226 голосов, это потом будут судебные тяжбы, тянущиеся годами
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Эта вся шумиха расчитана на элохторат Зе, пока они будут рукоплескать и ставить лайки Зе, за их спинами устраиваются телемосты с рашкой и отводятся войска
реванш идёт полным ходом
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Не умрет этот злопамятный нарик своей смертью. Зеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі останні 5 років - Цензор.НЕТ 8506
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И тех дебилов которые их изображали на сцене и по ТВ!
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Как так получается в жизни-что ни вовочка,то хйуло...
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Каждый день с любопытством жду что еще отмочит роялист ЗЕ.Люстрировать всех кто был при власти последнии 5 лет?А чего не 10 ть лет?Т.е. те кто взял на себя ответсвенность во время войны,тех мочить,а рыгов принесших эту войну,тех допустить?Ха-ха-ха,поздравляю всех зелебобистов,это успех!Щебилам личать його анал1зи!
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Можно начать с Богдана, кот. вывел из под закона о люстрации
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Ну зачем же люстрация?
Уголовных дел и РЕАЛЬНЫХ сроков вполне будет достаточно. А то, что каждого из списка есть "за что" - думаю, сомнений не вызывает. Ок, для объективности - 1-2% из них, может быть, порядочные люди - значит, смогут и дальше честно работать на благо Украины.
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Що там з законом про імпічмент? Підписав чи підтерся за звичкою?
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Ах как же заерзали задницами эта свора, услышав только предложение оторвать от кормушки их хозяев, можно только представить, что будет дальше с ними, когда начнут расти уголовные дела...
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А олигархов нет желания отлюстрировать?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский предложил люстрировать всех, кто был во власти последние 5 лет. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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