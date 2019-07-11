 Зеленский на встрече с Кличко подтвердил планы забрать у него полномочия главы КГГА. Мэр Киева предложил досрочные выборы. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook.
"Друзья! Относительно политических процессов, которые планируют запустить в столице. Разделением полномочий избранного киевлянами мэра и главы КГГА столицу лишат местного самоуправления", - написал он.
Кличко сказал, что в разговоре с Зеленским отметил, что лишение избранного мэра исполнительных полномочий - это возвращение методов Януковича и лишения Киева самоуправления.
Он также подчеркнул, что когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают, то он, соответственно, перед обществом не несет никаких обязательств и такого нет ни в одной европейской столице.
"К таким методам, напомню, прибегал когда-то Янукович", - сказал мэр Киева.
Кличко добавил, что убеждал президента в том, что если ему так нужно иметь в столице своего мэра, то пусть состоятся досрочные выборы и киевляне выберут того, кому они доверяют.
Надо было "хуком с лева". Если бы удачно попал, то спас бы страну!
Мост Кличко дал трещину и движется на Троещину (ФОТО+ВИДЕО)
Вот только кишка у него тоньше, чем у Яныка.
А тот и сам больше трех лет "поцаревать" не смог.