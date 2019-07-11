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 Политика Украины, Киевские новости
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Все про:выборы (22691) Зеленский (2099) КГГА (2198) Кличко Владимир (241)

 Зеленский на встрече с Кличко подтвердил планы забрать у него полномочия главы КГГА. Мэр Киева предложил досрочные выборы. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что встретился с Президентом Владимиром Зеленским, который подтвердил ему слухи о разделении полномочий мэра столицы и главы КГГА.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном в Facebook.

"Друзья! Относительно политических процессов, которые планируют запустить в столице. Разделением полномочий избранного киевлянами мэра и главы КГГА столицу лишат местного самоуправления", - написал он.

Кличко сказал, что в разговоре с Зеленским отметил, что лишение избранного мэра исполнительных полномочий - это возвращение методов Януковича и лишения Киева самоуправления.

Он также подчеркнул, что когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают, то он, соответственно, перед обществом не несет никаких обязательств и такого нет ни в одной европейской столице.

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"К таким методам, напомню, прибегал когда-то Янукович", - сказал мэр Киева.

Кличко добавил, что убеждал президента в том, что если ему так нужно иметь в столице своего мэра, то пусть состоятся досрочные выборы и киевляне выберут того, кому они доверяют.

Зеленский на встрече с Кличко подтвердил планы забрать у него полномочия главы КГГА. Мэр Киева предложил досрочные выборы 01

Источник: https://censor.net.ua/n3136984
 
   
 Топ комментарии
 
по пенечкам по пенечкам...

интересно, до золотого унитаза и батона дело дойдет?
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Чет Зеленский разошелся. Педалик, конечно, не идеальный мэр, но он законноизбранный мэр.
Киевляне ведь не свадебного генерала выбираются на выборах мэра.
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Може дійти до чарівного пенделя. Зелебобам потрібна столиця. А для чого? Бо тут найбільше грошей. І ділитися грішми вони не планують. Ні з Кличко, ні з ким би то було ще. Якщо кияни проковтнуть той факт, що право обирати владу у них заберуть, то вони житимуть не лише на вулиці жюкових і октчбрьських революцій, а й ходитимуть по площах члєніна та сраліна.
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мне просто с точки зрения науки интересно, на сколько метров улетел бы новоизбранный, если бы Виталик при встрече не сдержался (по примеру того же новоизбранного) Зеленський на зустрічі з Кличком підтвердив плани забрати в нього повноваження глави КМДА. Мер Києва запропонував дострокові вибори - Цензор.НЕТ 4859
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знаете что плохо? что этот мелкий дрыщ знает что может быть. янык столкнулся с народным гневом впервые в истории Украины и поэтому все закончилось для него плохо. эта шмаркля сразу же введет нацгвардию вместе с техникой в столицу и майдан будет или очень кровавым или его не будет совсем.
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Нацгвардия стрелять не будет. Если Беркут времен Януковича еще мог пострелять, то сейчас дураков нет!
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для этого они должны прийти в столицу. ты думаешь ***** будет смотреть и ждать? будет удар с двух сторон.
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громадянська війна-це мрія п'зди моржової і калмойскава.
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Там все серьезно, вопрос застройки Киева, распределение земли, там у шефа ЗЕ руки чешутся давно.
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Неправильно его Кличко убеждал!
Надо было "хуком с лева". Если бы удачно попал, то спас бы страну!
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страну или ваших педрофильных скотов? сколько там в голову битый недоделок на мостике своровал?
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Статья про мост написана дебилом, далеким от вопроса, что в общем-то неудивительно, учитывая уровень нашей журналистики
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Виталя, это в Европе не возможно а кто те сказал что Київ хоть чем то похож на европу ?
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после виталика? тут бы до беларуси дотянуть с этим хением воровитым
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вот увидите, еще будем плакать от правления этого ЗЕ фюрера
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Метро на Троещину не построил. Проблему с переработкой мусора в Бортничах тоже. Шулявский мост до сих пор не могут открыть. Стеклянный мост один открыл и тот с ленточками вокруг бракованного стекла. Вот и всё.
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ходят слухи что Зе планируюет вернуть Полищука времен Янукович в мэры
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Интересно, зачем придумали две должности? Зеленський на зустрічі з Кличком підтвердив плани забрати в нього повноваження глави КМДА. Мер Києва запропонував дострокові вибори - Цензор.НЕТ 7371
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вова, а е*ало не треснет на себя одеяло тащить?Один уже пытался-в ростове сидит.
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Киев имеет специальный статус, который приравнивает его к области. Значит руководить городом должен чиновник из президентской вертикали, как и любой другой областью. Виталику дело тоже найдется, пусть идет, например, пешеходный мост от хулиганов охраняет.
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Зеленский все больше напоминает Януковича.
Вот только кишка у него тоньше, чем у Яныка.
А тот и сам больше трех лет "поцаревать" не смог.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский на встрече с Кличко подтвердил планы забрать у него полномочия главы КГГА. Мэр Киева предложил досрочные выборы. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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