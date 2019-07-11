 Рада утвердила отчет ВСК по убийству Гандзюк и нападениям на активистов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на нардепа Мустафу Найема.

По его словам, отчет зачитывался минут пять, в течение которых, очевидно, сложно было изложить все факты, которые стали известны за полгода работы.

"В связи с этим завтра мы с коллегами Бориславом Березой и Аленой Сотник проведем дополнительную встречу с прессой, где расскажем о тех фактах, которые не вошли в отчет по расследованиям убийства и нападений на активистов в Одессе, Херсоне, Харькове и других городах", - написал он.

Пресс-конференция состоится в 11:00 в комитетах Верховной Рады, каб. 620, по адресу ул. Садовая, 3а.

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6 ноября 2018 года Верховная Рада Украины поддержала постановление о создании Временной следственной комиссии парламента по расследованию нападения на активистку и чиновника Екатерину Гандзюк (умерла 4 ноября 2018 - ред.) и других общественных активистов в Украине.

24 июня народные депутаты, которые входили во Временную следственную комиссию по нападениям на гражданских активистов, обнародовали отчет по результатам своей работы. ВСК в частности пришла к выводу, что местные органы власти привлекают коммунальные "муниципальные стражи" для давления на активистов.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Тимошенко, комментируя подозрение Мангеру в деле об убийстве Гандзюк, заявила: "Они пошли "по беспределу". Это грязная борьба Порошенко за власть".

7 мая 2019 года Генпрокуратура Украины утвердила и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении пяти лиц, обвиняемых в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть Гандзюк.

6 июня Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых и назначил им наказание в виде лишения свободы.

28 января 2019 года отец погибшей Виктор Гандзюк на заседании ВСК Верховной Рады по контролю над расследованием нападений на общественных активистов заявил, что с подозреваемым сотрудничают председатель Херсонского облсовета, член партии "Батькивщина" Владислав Мангер, глава Херсонской областной государственной администрации, член "Блока Петра Порошенко" Андрей Гордеев и его заместитель Евгений Рищук.

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15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог.

3 апреля Шевченковский райсуд Киева обязал Мангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.