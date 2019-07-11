 Нардепы поддержали создание реестра педофилов и их химическую кастрацию. ВИДЕО (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Законопроектом предлагается создать открытый реестр педофилов и ввести принудительную химическую кастрацию для них.

Кроме того, Рада проголосовала за основу законопроект №6607, который также направлен на защиту детей от сексуального насилия.

Его поддержали 228 нардепов.

Данный законопроект также предусматривает химическую кастрацию педофилов, но уже на добровольной основе, и предполагает ограниченный доступ к реестру, чтобы люди не устраивали самосуд.