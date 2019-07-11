 Нардепы поддержали создание реестра педофилов и их химическую кастрацию. ВИДЕО (обновлено)

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Законопроектом предлагается создать открытый реестр педофилов и ввести принудительную химическую кастрацию для них.
Кроме того, Рада проголосовала за основу законопроект №6607, который также направлен на защиту детей от сексуального насилия.
Его поддержали 228 нардепов.
Данный законопроект также предусматривает химическую кастрацию педофилов, но уже на добровольной основе, и предполагает ограниченный доступ к реестру, чтобы люди не устраивали самосуд.
11.07.2019 14:45
За:228 Проти:1 Утрималися:13 Не голосували:55 Всього:297
Рішення прийнято
Соболєв Є.В.-Проти
Самопоміч щось приховує про своїх нардепів)
Педофилов - пусть кастрируют- но не воры, а СУДЬИ!!!!