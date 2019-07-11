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 Политика Украины, Общество
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Все про:ВР (23138) законопроект (2078) электромобиль (16)

 Рада поддержала создание доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей

Верховная Рада проголосовала за основу и в целом за проект "Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей" №10405Д.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Документ поддержали 235 народных избранников.

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Согласно принятому законопроекту, места для зарядки и парковки электромобилей будут защищены на законодательном уровне.

В то же время владельцам бензиновых и дизельных машин придется быть более внимательными во время остановки и не занимать места для экологического транспорта. За такое нарушение водителям грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых доходов граждан, а это от 340 до 510 гривен.

Также в законопроекте №10405 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей" предлагается обозначить электрокары особой отметкой для их легкой идентификации среди других автомобилей.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3136971
 
 
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Я даже знаю как у нас это будет. Подъезжает Лексус дизельный к ресторану, а мест нет, только для электрокаров. Он становится на это место, суёт в бензобак зарядный кабель и идет в ресторан. А все думают, что типа чувак заряжается. Чувак реально заряжается, только в ресторане бухлом.
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все вірно, але він не пхатиме кабель в бензобак. просто займе місце (а то і два) та й поготів.
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Е-моё, некисло затарились депутаты ,если уже голосуют за заправки для самих себя .. Рада поддержала создание доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей - Цензор.НЕТ 1511
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Кожній українській родині - по три автомобілі: 1 - для міста (електро), для шосе (спорткар) і для бездоріжжя на під'їхдах до села (дизельний 4WD) !
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А дупу на море погріти - родинний літак.
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Угу. Сейчас все украинцы купят себе по Тесле за 100 штук баксов и будут економить. Рада поддержала создание доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей - Цензор.НЕТ 744Пока что дешевле чем ездить на газу альтернативы нету.
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Наші люди такі бідні, що на "Москвичах" та "Жигулях" будуть їздити ще років 25, якщо не більше.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада поддержала создание доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей
 
 
 
 
 
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