 Рада поддержала создание доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Документ поддержали 235 народных избранников.

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Согласно принятому законопроекту, места для зарядки и парковки электромобилей будут защищены на законодательном уровне.

В то же время владельцам бензиновых и дизельных машин придется быть более внимательными во время остановки и не занимать места для экологического транспорта. За такое нарушение водителям грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых доходов граждан, а это от 340 до 510 гривен.

Также в законопроекте №10405 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей" предлагается обозначить электрокары особой отметкой для их легкой идентификации среди других автомобилей.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.