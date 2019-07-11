 Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 230 народных депутатов.

Напомним, Украина и Израиль, 21 января 2019 года, подписали соглашение о зоне свободной торговли.

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17 апреля Кабмин одобрил законопроект о ратификации соглашения. Документ должен быть ратифицирован Верховной Радой и Кнессетом Государства Израиль, а через два месяца после обмена дипломатическими нотами о завершении процедуры ратификации, соглашение вступит в силу.