EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  1022  28
Все про:ВР (23138) Израиль (944) ЗСТ (506)

 Рада ратифицировала соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем

Верховная Рада Украины проголосовала за проект "Закона о ратификации Соглашения о свободной торговле между Кабинетом Министров Украины и Правительством Государства Израиль" №0223 У.

 Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 230 народных депутатов.

Напомним, Украина и Израиль, 21 января 2019 года, подписали соглашение о зоне свободной торговли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Израиль планируют начать совместное производство беспилотников, - посол Лион

17 апреля Кабмин одобрил законопроект о ратификации соглашения. Документ должен быть ратифицирован Верховной Радой и Кнессетом Государства Израиль, а через два месяца после обмена дипломатическими нотами о завершении процедуры ратификации, соглашение вступит в силу. 

Источник: https://censor.net.ua/n3136966
 
 
 Топ комментарии
 
При этом Израиль на кожаной флейте крутит интерессы РФ в Сирии!)))
 показать весь комментарий
 
тепер весь титан у вигляді сировини (концентрату) вивезуть ... з жидом торгувати ще винен залишишся
 показать весь комментарий
 
О! Як же ж без ватно-антисемітських пердаків в такій жирній темі./ А ватно-украинофобским пердакам тема без разницы.Гадят в украинском сайте с утра до ночи под всеми темами.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А сколько тысяч украинцев ежегодно не пускают в Израиль? Люди приезжают отдохнуть, а их депортируют из-за их гражданства.
 показать весь комментарий
 
Да, есть случаи, но основную массу не пускают по другой причине.
 показать весь комментарий
 
Потому что многие приезжают под видом туристов работать, в том числе проститутками. Но в других странах таклй острой проблемы нет, В Израиле постоянно ведется антиукраинская пропаганда. Нетаньяху -- коррупционер, друг Путина. Евреям всю дорогу рассказывают как им плохо жилось в Украине и Польше. Как украинцы и поляки участвовали в геноциде евреев. Но никто не рассказывает об участии значительного количества евреев в большевистской оккупации Украины, о зверствах НКВД на территории Украины. Как сказал Черчилль, Fascism was the shadow or ugly child of communism .
 показать весь комментарий
 
 
Я и украинское ТВ не смотрю. В основном читаю Jerusalem Post
 показать весь комментарий
 
Я не против , но хавчик опять подорожает ?
 показать весь комментарий
 
 
В этом году весь урожай черешни из Украины вывезли в Китай, поэтому цены на нее были у нас заоблачные, интересно что повезут в Израиль?
 показать весь комментарий
 
 
А вы знаете какие цены на черешню в Китае ? Я знаю - так как могу пойти в магазин и посмотреть). Космические всегда были. Черешня - самая дорогая ягода в Китае. Дороже только Дуриан.
Кстати американскую черешню легче найти в Китае , чем украинскую.
 показать весь комментарий
 
Хорошая черешня и в Италии сейчас 8-9 евро за киллограм.
 показать весь комментарий
 
Интересно, это каким транспортом всю черешню вывозили? Потому , что кораблём это не реально! Она не доплывет.
 показать весь комментарий
 
так само в Україну з Колумбії доставляють троянди
 показать весь комментарий
 
А шо такое, Вальцман таки не мог??
🤔
 показать весь комментарий
 
Щось мало ватного пердака на сторінкці. Мабуть там створилась черга на отримання методичок.
 показать весь комментарий
 
Щось мало ватного пердака на сторінкці./ так у ватных пердаков всё хорошо:Россия продолжит сборку израильских беспилотников еще 10 лет. Это у украинцев проблемы: Украинские пограничники сбили российский беспилотник "Застава", он же израильский "Bird Eye 400″, стоимостью в $2 миллиона.
 показать весь комментарий
 
 
При этом Израиль на кожаной флейте крутит интерессы РФ в Сирии!)))
 показать весь комментарий
 
 
Нетаньяха продаёт беспилотники РФ, а те с наценкой перепродают Сирии. Израиль эти беспилотники сбивает и далее по кругу. Результат:Сирия в убытке, Нетаньяха и Путин в прибыли./Израиль 11 июля у Голанских высот уничтожил российский беспилотник «Форпост». Этот БПЛА является лицензионной копией израильского беспилотника Searcher.
 показать весь комментарий
 
О! Як же ж без ватно-антисемітських пердаків в такій жирній темі.
 показать весь комментарий
 
О! Як же ж без ватно-антисемітських пердаків в такій жирній темі./ А ватно-украинофобским пердакам тема без разницы.Гадят в украинском сайте с утра до ночи под всеми темами.
 показать весь комментарий
 
 
тепер весь титан у вигляді сировини (концентрату) вивезуть ... з жидом торгувати ще винен залишишся
 показать весь комментарий
 
 
тепер заживем. Будемо шкурками ( обріззю) торгувати
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада ратифицировала соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем
 
 
 
 
 
 вверх