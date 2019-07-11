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 Народный герой, киборг Александр Колодяжный умер от смертельных ранений, полученных на Донбассе. ФОТО

Украинский воин, киборг, старший сержант 74-го отдельного разведывательного батальона, Народный Герой Украины, кавалер ордена "За мужність" 3-й степени Александр Колодяжный умер в военном госпитале города Киева от ранений, полученных накануне в зоне проведения операции Объединенных сил.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала советник главы Днепропетровской ОГА Татьяна Губа, передает Цензор.НЕТ.

"Очень больно... АЛЕКСАНДР КОЛОДЯЖНЫЙ, старший сержант 74 ОРМБ, наш земляк, кавалер Ордена "За мужність" 3-й степени, имеет звание "Народный Герой Украины", замечательный Человек, смелый, отважный воин... Четвертое ранение несовместимое с жизнью... 11 июля, в центральном военном госпитале, утром сердце остановилось... Врачи боролись до последней минуты... Навсегда Воин. Искренние соболезнования семье и побратимам", - рассказала она.

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"Друг Кол - Александр Колодяжний. Умер сегодня в госпитале, не приходя в сознание. Всегда в строю ... Друг ... я запомню тебя таким. Прощание состоится в субботу 13 июля в Днепре. 
Номер карточки семьи 5168742727492823 - Колодяжний Олександр", - сообщил волонтер Жека Гай.

Александр Леонидович Колодяжный, 1974 года рождения, житель города Днепр. 

Народный герой, киборг Александр Колодяжный умер от смертельных ранений, полученных на Донбассе 01

Народный герой, киборг Александр Колодяжный умер от смертельных ранений, полученных на Донбассе 02
Народный герой, киборг Александр Колодяжный умер от смертельных ранений, полученных на Донбассе 03
Народный герой, киборг Александр Колодяжный умер от смертельных ранений, полученных на Донбассе 04

Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с разведчиком Александром Колодяжным, водрузившим украинский флаг над старым терминалом ДАП: "Операция заняла считаные минуты. Противник даже не понял, как все произошло"

Источник: https://censor.net.ua/n3136965
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоНародный герой, киборг Александр Колодяжный умер от смертельных ранений, полученных на Донбассе. ФОТО
 
 
 
 
 
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