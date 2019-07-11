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 Политика Украины, Общество
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Все про:опрос (1714) социология (405) Сталин (510)

 72% украинцев считают, что Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, - опрос КМИС

Опрос КМИС показал, что 40% населения Украины относится к Иосифу Сталину с неприязнью, 16% - позитивно.

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в период с 24 мая по 7 июня, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно результатам опроса, обнародованным на сайте КМИС в четверг, 40% респондентов относятся к Сталину враждебно, со страхом или ненавистью, 25% - равнодушно, 16% - положительно (с уважением, симпатией или восхищением).

"Мудрым руководителем" считают Сталина 31% населения (47% с этим не согласны). В то же время 72% согласны с тем, что "Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, виновный в уничтожении миллионов невинных людей".

61% опрошенных отметили, что не считают, что "наш народ никогда не сможет обойтись без руководителя такого типа, как Сталин, который придет и наведет порядок". Три четверти респондентов указали, что не хотели бы жить и работать при таком руководителе страны, как Сталин.

Опрос проводился с 24 мая по 7 июня. Методом личного интервью опрошен 2021 респондент в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Результаты опросов российского "Левада-центра" опубликованные в апреле показали, что уровень одобрения россиянами деятельности Иосифа Сталина побил исторический рекорд за все годы исследований на эту тему. Согласно исследованию, суммарный уровень одобрительного или безразличного отношения к Сталину достиг 77 %.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136964
 
   
 Топ комментарии
 
25+16=41 відсоток. По опитуванням 41% за Слуг народу.
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п.с. вазелин профи не только в наркоте, но и в блатном мире:

1.черт 1) пpеступник-новичок; пpостак, 2) начальник угpо, 3) человек, впеpвые пpинимающий наpкотик, 4) человек, pаботающий на пpоизводстве, 5) человек, не связанный спpеступным миpом, но выдающий себя за такого ...Словарь воровского жаргона
2.черт Всякий, не принадлежащий к воровскому миру. В слове оттенок недоброжелательства. Черт чистой воды - первозданный фрайер, отличающийся наивной доверчивостью и непростительной порядочностью. Черт мутной воды - фрайер с наклонностью к жульничеству, комбинатор, ловкач. ...Толковый словарь лагерно-воровского языка
3.черт (т) человек, занимающий одну из самых нижних ступеней в неформальной иерархии заключенных (ниже только чушки и опущенные). Черт отличается невыдержанностью своих моральных принципов, безответственностью в поведении и неопрятным внешним видом. ...
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16% - положительно (с уважением, симпатией или восхищением)

Вроде бы и немного, но шото ж с этими животными все равно делать придется рано или поздно.
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25+16=41 відсоток. По опитуванням 41% за Слуг народу.
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Питати ти маєш право, а я подібним тобі не відповідаю.
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тебе просто ответить нечего . ты мелкий провокатор с убогим умишком .
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зебилам сложно в этом признаться, но даже ты понимаешь:
72% украинцев считают, что Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 9668
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https://www.youtube.com/watch?v=UezIqx3dVUo
"Новые лица" слуг народа. Ржать подано! Выборы в Раду, кандидаты 2019, меню отборное.
"сн" - нью-большевики, солянка из убл*дков и проходимцев..(с)
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Сколько ни говори "мед",во рту слаще не станет.
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Насправді їх зараз стає менше, десь 35%.
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а вот опрос кмис больше 60% украинцев одобряют то что делает президент.
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забавно, но и в рашке их больше 60%, "одобряющих то что делает президент путин" 72% украинцев считают, что Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 4631.. ватных мышебратьев зебилов)
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мне все равно что у тебя там во рту и какой он на вкус.это твой личный выбор .
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п.с. вазелин профи не только в наркоте, но и в блатном мире:

1.черт 1) пpеступник-новичок; пpостак, 2) начальник угpо, 3) человек, впеpвые пpинимающий наpкотик, 4) человек, pаботающий на пpоизводстве, 5) человек, не связанный спpеступным миpом, но выдающий себя за такого ...Словарь воровского жаргона
2.черт Всякий, не принадлежащий к воровскому миру. В слове оттенок недоброжелательства. Черт чистой воды - первозданный фрайер, отличающийся наивной доверчивостью и непростительной порядочностью. Черт мутной воды - фрайер с наклонностью к жульничеству, комбинатор, ловкач. ...Толковый словарь лагерно-воровского языка
3.черт (т) человек, занимающий одну из самых нижних ступеней в неформальной иерархии заключенных (ниже только чушки и опущенные). Черт отличается невыдержанностью своих моральных принципов, безответственностью в поведении и неопрятным внешним видом. ...
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ну, тебе, как поклоннику шария и бужанского - сталин духовно близок Личность Сталина у 40% украинцев вызывает враждебность и ненависть, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 3566
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Рабы 🐷боты любят хозяев-воров, надеясь, пуская слюну и преданно заглядывая хозяину в глаза, что им достанутся хоть крохи от украденного.
🤑
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не истери, чувак!) впрочем, не только "шарий головного моСха", но Фрейд у тебя зашкаливает - с описанием твоего поведения: "Baks13, пуская слюну и преданно заглядывая хозяину в глаза, (надеется) что ему достанутся хоть крохи от украденного."
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Ничто со СПАМОМ в твоей бестолковке не сравнитца-канализация и клоака!
Тупой и злобный и неинтересный ты!
🤣
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бедненький чорт, как тебя обидели.. пожалуйся шарию - он тебя утешит 72% украинцев считают, что Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 999
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Сралин. Скоро кернес ему поставит памятник.
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16% - положительно (с уважением, симпатией или восхищением)

Вроде бы и немного, но шото ж с этими животными все равно делать придется рано или поздно.
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А нацист Бендера, реальный слуга Вермахта - это КЛАСС!?
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Поэтому нацисты его посадили в тюрьму.

Курносики такі кумедні...
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А поподробней о службе Бандеры в Вермахте (!) можно?
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Просто этих 16% не возили в скотовозах. Наверное надо.
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Отправить их на месяц в те условия,в которых по вине этой усатой твари выживали селяне в 32-33 годах,поумнеют.
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надо расспросить у этих 16%, а почему? может им нужна медицинская помощь или они никогда ничего в своей жизни не читали, не смотрели и, вообще, неграмотные или глухие..., короче, с ними что-то не так...
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Просто они вата,а в этот термин укладывается все то,что вы перечислили.
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Но не в Харькове. Здесь - фаршмачное роздолье. Хотят - памятники jukeву... а скоро и до стулина очередь дойдет. Наш-то колясочник, воин славный в жопу раненый, откосивший от армии по шизоидной статье, как за Членина сокрушался...а вот на тебе, осмелел носатый. Это шо, близость бамбаса???
Кстати, мой пытливый ум, а я обладаю пытливым умом, заставил меня провести различные поиски. И я нашел интересные аллегории. Вот, например:
Spanish cuss word meaning: "asshole", "fucktard", "dumbfuck", "dumbass", or a stupid motherfucker...
Интересно, правда? Dumbass...
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40% - очень мало, т.е. 60% братья по разуму московитам = антимайдан
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Вот поэтому украинцы и живут плохо. Каков народ, такова и жизнь.
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Всего 40%!!! По принципу демократии - меньшинство! О, как рулит НЕЗАКОННЫЙ Закон о декоммунизации - сперва нужно Суд провести по примеру Нюрбергского процесса, а потом уж Законы клепать.
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А якого хріна цей продажний КМІС проводить такі опитуання? МАНІПУЛЯЦІЇ !!! То якийсь "народний прем"єр"... 72% украинцев считают, что Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1053 То це лайно... зі сраліним. На кого працюєте?
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теперь любые опросы будут за уши притягивать к 72% ? ну так кому-то греет душу эта уже не досягаемая цифра 72% украинцев считают, что Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1160
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61% опрошенных отметили, что не считают, что "наш народ никогда не сможет обойтись без руководителя такого типа, как Сталин, который придет и наведет порядок". Три четверти респондентов указали, что не хотели бы жить и работать при таком руководителе страны, как Сталин.Источник: https://censor.net.ua/n3136964

От що тут можна казати?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины72% украинцев считают, что Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, - опрос КМИС
 
 
 
 
 
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