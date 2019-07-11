 72% украинцев считают, что Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, - опрос КМИС

Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в период с 24 мая по 7 июня, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно результатам опроса, обнародованным на сайте КМИС в четверг, 40% респондентов относятся к Сталину враждебно, со страхом или ненавистью, 25% - равнодушно, 16% - положительно (с уважением, симпатией или восхищением).
"Мудрым руководителем" считают Сталина 31% населения (47% с этим не согласны). В то же время 72% согласны с тем, что "Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, виновный в уничтожении миллионов невинных людей".
61% опрошенных отметили, что не считают, что "наш народ никогда не сможет обойтись без руководителя такого типа, как Сталин, который придет и наведет порядок". Три четверти респондентов указали, что не хотели бы жить и работать при таком руководителе страны, как Сталин.
Опрос проводился с 24 мая по 7 июня. Методом личного интервью опрошен 2021 респондент в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украиной.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.
Результаты опросов российского "Левада-центра" опубликованные в апреле показали, что уровень одобрения россиянами деятельности Иосифа Сталина побил исторический рекорд за все годы исследований на эту тему. Согласно исследованию, суммарный уровень одобрительного или безразличного отношения к Сталину достиг 77 %.
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"сн" - нью-большевики, солянка из убл*дков и проходимцев..(с)
1.черт 1) пpеступник-новичок; пpостак, 2) начальник угpо, 3) человек, впеpвые пpинимающий наpкотик, 4) человек, pаботающий на пpоизводстве, 5) человек, не связанный спpеступным миpом, но выдающий себя за такого ...Словарь воровского жаргона
2.черт Всякий, не принадлежащий к воровскому миру. В слове оттенок недоброжелательства. Черт чистой воды - первозданный фрайер, отличающийся наивной доверчивостью и непростительной порядочностью. Черт мутной воды - фрайер с наклонностью к жульничеству, комбинатор, ловкач. ...Толковый словарь лагерно-воровского языка
3.черт (т) человек, занимающий одну из самых нижних ступеней в неформальной иерархии заключенных (ниже только чушки и опущенные). Черт отличается невыдержанностью своих моральных принципов, безответственностью в поведении и неопрятным внешним видом. ...
🤣🤣🤣
🤑
Тупой и злобный и неинтересный ты!
🤣
Вроде бы и немного, но шото ж с этими животными все равно делать придется рано или поздно.
Курносики такі кумедні...
Кстати, мой пытливый ум, а я обладаю пытливым умом, заставил меня провести различные поиски. И я нашел интересные аллегории. Вот, например:
Spanish cuss word meaning: "asshole", "fucktard", "dumbfuck", "dumbass", or a stupid motherfucker...
Интересно, правда? Dumbass...
От що тут можна казати?