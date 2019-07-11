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 Политика Украины, Общество
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 Рада поддержала законопроект о социальных гарантиях для политзаключенных и заложников Кремля

Верховная Рада проголосовала за основу проект "Закона о правовом статусе и социальных гарантиях лиц, незаконно лишенных свободы, заложников, или осужденных на временно оккупированных территориях Украины и за ее пределами" №8205.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 235 народных депутатов. Инициатор законопроекта - нардеп Юрий Шухевич.

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Отметим, законопроектом №8205 предусматривается закрепление статуса военнопленных и гражданских заложников в понимании международного гуманитарного права, путем образования нового закона.

Проект закона содержит нормы относительно социально-правовых гарантий для таких лиц, такие как медико-психологическая поддержка, обеспечение временным спецжильем, право на отсрочку платежей по кредитным обязательствам, денежная компенсация за каждый месяц пребывания в плену и тому подобное.

Кроме того, этот законопроект был рекомендован к поддержке ВР Комитетом по правам человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3136962
 
 
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Голосуй-не голосуй ...ну а дальше вы сами знаете...
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всё-такие смогли напоследок доброе дело сделать. С опозданием в 5 лет.
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Глядишь завтра мораторий на рост тарифов проголосуют ..
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Фракции коммунистов в Раде нет, и популистов меньшинство. Так что не проголосуют.
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Ещё пяток лет такой политики и появятся не коммунисты а красные кхмеры .. Рада підтримала законопроект про соціальні гарантії для політв'язнів і заручників Кремля - Цензор.НЕТ 2747
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада поддержала законопроект о социальных гарантиях для политзаключенных и заложников Кремля
 
 
 
 
 
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