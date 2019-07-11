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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2099) Кабмин (11031) лес (408) указ (337)

 Зеленский подписал указ об обязательном электронном учете древесины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 ноября 2019 года ввести обязательный электронный учёт древесины, а также разработать и внести в парламент законопроект о порядке реализации древесины на конкурсной основе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Президента, указ о дополнительных мерах по рациональному использованию лесных ресурсов, совершенствованию системы госуправления лесной отраслью и противодействию незаконным рубкам и нелегальному обороту древесины Зеленский подписал во вторник.

Согласно документу, Кабинету министров Украины поручено разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о внесении изменений в Лесной кодекс Украины в части предоставления полномочий правительству об утверждении порядка реализации древесины на конкурсной основе и введения Единой государственной системы электронного учета древесины для всех постоянных лесопользователей, которая предоставит возможность контроля и отслеживания оборота древесины на рынке с момента его заготовки до факта реализации.

Правительство должно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о введении уголовной и административной ответственности за оборот древесины без внесения сведений в Единую государственную систему электронного учета древесины.

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Кабмину предписано до 1 ноября 2019 года разработать и утвердить порядок проведения мониторинга внутреннего потребления отечественных необработанных лесоматериалов путем введения Единой системы электронного учета древесины во исполнение ст. 4 закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов" от 06 сентября 2018 года № 2531 с целью противодействия незаконному обороту древесины.

До 1 ноября 2019 года правительство должно внедрить электронный учет древесины государственными предприятиями, входящими в сферу управления Министерства обороны Украины, и обеспечить обнародование ежемесячных отчетов о состоянии внедрения и функционирования системы электронного учета древесины на этих госпредприятиях.

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Правительство также должно усилить контроль и повысить уровень взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по борьбе с незаконными вырубками у постоянных лесопользователей, которые находятся в коммунальной форме собственности, путем внедрения эффективных механизмов управления в этой сфере, направленных на противодействие незаконному обороту древесины.

Областным государственным администрациям, Киевской городской госадминистрации поручено активизировать работу по борьбе с незаконными рубками и нерациональным использованием лесов; во взаимодействии с органами местного самоуправления организовать меры по использованию постоянными лесопользователями, находящимися в коммунальной форме собственности, системы электронного учета древесины.

Источник: https://censor.net.ua/n3136959
 
   
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так, кожного свого виборця хоче ввести в один реєстр

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Теперь на каждом бревне и доске будет чип?
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До 1 ноября 2019 года Карпаты станут лысыми . Зеленский подписал указ об обязательном электронном учете древесины - Цензор.НЕТ 8546
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угу, до ввода єлектронного учета надо біло запретить вірубку вообще.
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Так это надо сначала всех в зРаде и кабмине переписать ..
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Поки уставший нарід не віддихне та не почне боротьбу з пильщіками (йой, цеж самих себе бороти треба)- доти дрєвєсіна будєт піляна і піжжена.
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Замість мораторію на вирубку... Вводять бухгалтерський облік...
Ми боремся чи очолюєм?

Хоча сама по собі ідея не погана... Продовжуєм танцювати вальс...
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Володя, дай дожить порохоботам до 21, не бери грех на душу
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ТЫПИЛ или ВОР!!!
Всем давно известно, что вся контрабанда древесины идет как:
расчистка, валежник, дрова, отходы.
А он легальную древесину давит, а с контрабандой ничего не делает.
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Соево-бобовые головы, даю вам новость порадоваться за Пэтра Ляксееча и за его дружбана Ринатушку Леонидовича: За полгода 2019 года Киев заплатил за уголь РФ почти $1 млрд
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский подписал указ об обязательном электронном учете древесины
 
 
 
 
 
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