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 В ближайшее время суд ЕС может вынести решения об отмене санкций против Януковича и его окружения, - Сарган

Суд Европейского Союза в ближайшее время может вынести решения об аннулировании санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган, информирует Цензор.НЕТ.

"В ближайшее время Судом Европейского Союза могут быть вынесены решения по искам В.Януковича, А.Януковича, А.Клименко, С.Арбузова, В.Пшонки, А.Пшонки  и А.Клюева об отмене санкций ЕС, продолжение которых осуществлялось Советом ЕС в течение 2016-2018 гг.", - написала Сарган.

Также она подчеркнула, решение суда Евросоюза никак "не повлияет на ход расследований относительно упомянутых лиц, которые осуществляются правоохранительными органами Украины". 

Сарган отметила, что действующие санкции ЕС в отношении 12 бывших украинских чиновников и их ближайшего окружения были продлены в марте 2019 года и останутся в силе.

"По результатам судебных решений и их анализа будет более подробная информация", - подытожила Сарган.

Напомним, что в марте Европейский Союз продлил еще на год санкции в виде замораживания активов беглому Виктору Януковичу и его одиннадцати соратникам. Санкции были введены в марте 2014 года в отношении 22 лиц, подозреваемых в растрате государственных средств. 

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В ближайшее время суд ЕС может вынести решения об отмене санкций против Януковича и его окружения, - Сарган 01

Источник: https://censor.net.ua/n3136955
 
 
 Топ комментарии
 
это она, я так понимаю, рассказала об "успехах" генпрокуЛоЛа луценки????
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новой команде нужны проверенные временем крепкие хозяйственники
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Так к этому всё и шло ,Югик с бандой специально это сделали и далеко не бесплатно ... В ближайшее время суд ЕС может вынести решения об отмене санкций против Януковича и его окружения, - Сарган - Цензор.НЕТ 5083
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это она, я так понимаю, рассказала об "успехах" генпрокуЛоЛа луценки????
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ЗЕ-тыпил!
Это уже полностью твой "крест" и твоего Клоуна-наркомана.

И Луценко - тоже заслуга твоего Клоуна-наркомана. Надо было увольнять, время было.
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ЗЕ-тыпил, мне на Пороха наплевать.
А твоего Клоуна-нарика все равно будем выносить НАХ в Ростов.
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Как сказал соловьиный помет: мы, те самые "2% дерьма"....
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Не вали косяки хряка-мародера и его ставленика собутыльника генпрокурвы на ЗЕ. За 5 лет ни хряк ни луцик не смогли решить как конфисковать бабло Овоща, что бы его потом можно было распилить. Ты поняло хрякоботище **********?
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Зато зеля за месяц решил, как пахану общак вернуть
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У твоего Клоуна-преЗЕдента понюшьку слямзил.
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******, при чем тут зеленский к европейскому суду? если наши суды и правоохранительная система не способна качественно и с соблюдением законов расследовать дела и доказать вину в суде? еспч как раз принимает адекватные и законные решения. так что все вопросы задавай своему соевому царю, который провел судебную реформу и назначил "юрыста" луценко - генпрокурором
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А твой Зеленский вообще НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИ ЧЕМ!
Непонятно вообще чем преЗЕдент должен заниматься?
Ну кроме поедания шаурмы и трэмола от наркоты.
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порохобот, ты скажи еще, что зеленский должен что то от европейского суда потребовать. это не украина, где соевый харант может судам указания давать
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"весна придет - всех посадим" - забыл, зе-тыпил? А пока только выпускаете.
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новой команде нужны проверенные временем крепкие хозяйственники
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желательно, из области географии, чтоб не блуждали впредь по разным торонтам
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Вместе с финансами нужны, заметьте, с деньгами.
У "кровосисей" деньги есть.
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Так к этому всё и шло ,Югик с бандой специально это сделали и далеко не бесплатно ... В ближайшее время суд ЕС может вынести решения об отмене санкций против Януковича и его окружения, - Сарган - Цензор.НЕТ 5083
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Ну а ты шо,из яслей , В ближайшее время суд ЕС может вынести решения об отмене санкций против Януковича и его окружения, - Сарган - Цензор.НЕТ 2123бо даже в детском саду детишки знают ,что мимо пэтиных липких ручонок не проходило ничего..
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А кто говорил о думах и раздумьях В ближайшее время суд ЕС может вынести решения об отмене санкций против Януковича и его окружения, - Сарган - Цензор.НЕТ 2686речь шла о знаниях ,хотя похоже вы не знакомы ни с тем ни с другим..
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может и так. Но знаки препинания в предложениях расставляю правильно
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Ну я бы не сказал ,для начала неплохо было бы поставить точку в конце предложения,да и начинать то самое предложение желательно с большой буквы. Найближчим часом суд ЄС може ухвалити рішення про скасування санкцій проти Януковича та його оточення, - Сарган - Цензор.НЕТ 2552
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"С моей точки зрения, (Юрий Луценко. - Ред.) - это очень порядочный, хороший человек, просто он находится в очень враждебной атмосфере Генеральной прокуратуры, где информация искажается до неимоверных величин", - отметил Богдан.
Источник:https://censor.net.ua/n3126024


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Правильно Богдан говорит ,надо усыпить бдительность преступника Луценко а потом взять тёпленьким Найближчим часом суд ЄС може ухвалити рішення про скасування санкцій проти Януковича та його оточення, - Сарган - Цензор.НЕТ 8057 а так шуганёшь его и ищи ветра на Сейшелах..
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Пусть снимают. А на хрена яныку деньги? Луцик же его посадил..
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Может уже хватит фигню постить?
Тут вопрос к Парубию и к охране ВР, какого хрена какое то тело вылезло на крышу ВР в любви обьясняться (кто пустил?).


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а Парубий еще должен от наркомана преза купол рады охранять?
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Для тех, кто идиоты и кто "Лера" повторяю: кто пустил какого то молодого неадеквата на купол ВР в любви обьясняться какой то клуше(которую точно так же пропустила туда охрана ВР)?
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На второй фотке позолоту отколупывает?
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Те, що це відбулось одночасно з пришестям Зєлі є випадковістю, чи чимось більшим?
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Браво! Ты пока что лучший! В идиотизме высера.
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Кстати, эти "порохоботы" ещё в своих идиотских высерах говорят, что, мол, Портнов вернулся в Украину при Зелемойском, а Онищенко даже в Раду было решил податься.
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У тебя, точняк, ПО БОЛЬШОМУ💩!

🤣🤣
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у нас през наркоман,так что не удивительно
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зекоМАНДЕ приготовиться к торжественной встрече беглого дырявого овоща.
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А шо ему тут делать в нынешнем долбаном бардаке? Все уже давно украдено
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"За что ж вы Витьку Януковича?! Ведь он ни в чем не виноват!"
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правильно , раз Петрик не довел что Овощ шапкокрад,то пусть из своего кармана оплатит издержки и извиниться перед пацаном Найближчим часом суд ЄС може ухвалити рішення про скасування санкцій проти Януковича та його оточення, - Сарган - Цензор.НЕТ 5006
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И это будет справедливое решение. Чем Янукович хуже какого-то сраного Парубия, Турчинова или Гройсмана?
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А може ЗЄля порішав за корєша під час недавніх поїздок?
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Такими темпами Зе скоро скаже - "у меня тут чё-то это... эээ... не задалось вот это вот всё, с презе... презу... ну вы поняли, кароч это, отдаю булаву Виктору Фёдоровичу... он легитимный, вы ж не забыли?"
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*****, при чем тут зе, если еспч рассматривает дела после всех инстанций в украине? а это значит что за 5 лет порошенковские суды и прокуратура не смогли по яныку нихера нормально доказать
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ну так скоро диви яника прем*єр зроблять, як в останньому дописі рибнікова. усьо праклятий парашенка віноват
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Звичайно, що санкції можуть відмінити, бо Зе теж по діям і суті є януковичем.
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писец, какие ж порохоботы тупорылые. ты еще скажи что зеленский должен на европейский суд давление оказать
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Достойный результат 5-ти лет работы команды Порошенко....
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снова Зе виноват,за месяц не сделал того что Петрик пять лет мудохал с Овощем Найближчим часом суд ЄС може ухвалити рішення про скасування санкцій проти Януковича та його оточення, - Сарган - Цензор.НЕТ 1723
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вот это и есть результат порошенковских "потужных реформ" судов и правоохранительной системы. хотя, чему тут удивляться, если он такого как юру луценка генеральным прокурором назначил. теперь надо, что б украину в европейском суде лично луценко представлял. пускай европейские юристы - профессионалы посмотрят каких кадров у нас порох на должности поназначал
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Скоро портнов снимет все обвинения с януковоща и переложит их на Порошенко - во славу Коломойского и его зебилов!
А затем януковощ вернется и малороссы Зе будут петь ему осану
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ ближайшее время суд ЕС может вынести решения об отмене санкций против Януковича и его окружения, - Сарган
 
 
 
 
 
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