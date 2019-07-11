 Контрабандные деньги используются для вмешательства в избирательный процесс на Закарпатье, во Львовской и Ивано-Франковской областях, - Аваков

"Мы прекрасно видим те тенденции, которые есть. На контрабандные грязные деньги пытаются, в том числе, вмешаться в избирательный процесс на Закарпатье, во Львовской, Ивано-Франковской областях", - сказал министр в четверг на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он добавил: "Мы это хорошо видим. И у нас достаточно сил и чести этому сопротивляться".
А во всех остальніх областях только честніе деньги !
Там все по закону?
А доказательств - не надо = бла-бла слуг русского народа
Рюкзаков видит что ему удобно
Й...ний в ріт, а географію в школі треба було вчити...
А по факту чорні гроші можуть використовуватись всюди... Як з контрабанди, так і з казино і борделів...