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 Контрабандные деньги используются для вмешательства в избирательный процесс на Закарпатье, во Львовской и Ивано-Франковской областях, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет о тенденции использования контрабандных средств для попыток влияния на избирательный процесс во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях.

"Мы прекрасно видим те тенденции, которые есть. На контрабандные грязные деньги пытаются, в том числе, вмешаться в избирательный процесс на Закарпатье, во Львовской, Ивано-Франковской областях", - сказал министр в четверг на брифинге в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он добавил: "Мы это хорошо видим. И у нас достаточно сил и чести этому сопротивляться".

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Источник: https://censor.net.ua/n3136954
 
 
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Тарас Козак в курсі з групи "жа жизнб
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Так вот почему нацжены в Свалява не поехали...
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Контрабандні гроші завжди впливали на вибори, а не тільки зараз. Великий поліціянт тільки зараз чомусь побачив.
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Только в єтих двух областях нечестніе деньги принимают участие в віборах.

А во всех остальніх областях только честніе деньги !
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тоесть области где зелЯ просрет?!а может это в остальный подкуп за зеЛю?!
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В Волынской области, где правят бал люди Бени, Аваков подобных процессов не видит?
Там все по закону?
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предлагаю эти деньги использовать в КОСМОЛОТе
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Блин, как будто мы не знали. Открыл через Молдову Х@еуву тучу контрабанды. Одесская об. первая в этом плане.
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Подмахнул - так подмахнул!
А доказательств - не надо = бла-бла слуг русского народа
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дивно шо сюди закарпаття приписали. там масово були за Зе
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И Одесская таможня чиста, да те деньги никуда не вмешиваются
Рюкзаков видит что ему удобно
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Івано-Франківськ і контрабанда.... Це як Херсон король незаконного видубутку бурштину...
Й...ний в ріт, а географію в школі треба було вчити...

А по факту чорні гроші можуть використовуватись всюди... Як з контрабанди, так і з казино і борделів...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонтрабандные деньги используются для вмешательства в избирательный процесс на Закарпатье, во Львовской и Ивано-Франковской областях, - Аваков
 
 
 
 
 
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