 Неизвестные обстреляли автомобиль начальника управления защиты экономики Нацполиции в Закарпатской области Иванкива. Пострадала жительница Ужгорода, - Князев

Об этом на брифинге сказал глава Нацполиции Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Сегодня утром по автомобилю начальника управления защиты экономики было выпущено 5 пуль. Пострадала жительница Ужгорода", - сообщил Князев.

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Сам Иванкив не пострадал.

Начальник Нацполиции связывает нападение с активной деятельностью Иванкива по разоблачению контрабанды на западной границе. Также Князев отметил, что за время своей работы начальник УЗЭ Закарпатья занимался расследованием коррупционных дел против экс-начальника местной таможни и облавтодора.

Напомним, накануне полиция сообщила бывшему начальнику Закарпатской таможни Государственной фискальной службы Владимиру Колесникову о подозрении в присвоении 13 млн гривен при реконструкции таможенного поста "Ужгород".