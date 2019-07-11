EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Происшествия, Общество
  801  8
Все про:Закарпатье (1600) Нацполиция (9680) стрельба (2471) Князев (348)

 Неизвестные обстреляли автомобиль начальника управления защиты экономики Нацполиции в Закарпатской области Иванкива. Пострадала жительница Ужгорода, - Князев

Неизвестные обстреляли автомобильначальника управления защиты экономики Национальной полиции в Закарпатской области Андрея Иванкива.

Об этом на брифинге сказал глава Нацполиции Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.

"Сегодня утром по автомобилю начальника управления защиты экономики было выпущено 5 пуль. Пострадала жительница Ужгорода", - сообщил Князев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-начальник Закарпатской таможни подозревается в растрате почти 13 миллионов гривен

Сам Иванкив не пострадал.

Начальник Нацполиции связывает нападение с активной деятельностью Иванкива по разоблачению контрабанды на западной границе. Также Князев отметил, что за время своей работы начальник УЗЭ Закарпатья занимался расследованием коррупционных дел против экс-начальника местной таможни и облавтодора.

Напомним, накануне полиция сообщила бывшему начальнику Закарпатской таможни Государственной фискальной службы Владимиру Колесникову о подозрении в присвоении 13 млн гривен при реконструкции таможенного поста "Ужгород".

Источник: https://censor.net.ua/n3136952
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Вроде бы все областные начальники УЗЕ - неофициально долларовые миллионеры.
Таким образом происшедшее следует расценивать как:
Неудачные бизнес переговоры.
 показать весь комментарий
 
Там население давно живет с контрабанды. Как сказал кто-то из политиков: "они больше ничего не умеют". Дворцов понастривали, а налоги никто не платит. Неизвестные обстреляли автомобиль начальника управления защиты экономики Нацполиции в Закарпатской области Иванкива. Пострадала жительница Ужгорода, - Князев - Цензор.НЕТ 1584
 показать весь комментарий
 
А може тетку ужгородскую замочить хотели, да по машине начальника попали шальные.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные обстреляли автомобиль начальника управления защиты экономики Нацполиции в Закарпатской области Иванкива. Пострадала жительница Ужгорода, - Князев
 
 
 
 
 
 вверх