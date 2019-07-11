 Неизвестные обстреляли автомобиль начальника управления защиты экономики Нацполиции в Закарпатской области Иванкива. Пострадала жительница Ужгорода, - Князев

Об этом на брифинге сказал глава Нацполиции Сергей Князев, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на lb.ua.
"Сегодня утром по автомобилю начальника управления защиты экономики было выпущено 5 пуль. Пострадала жительница Ужгорода", - сообщил Князев.
Сам Иванкив не пострадал.
Начальник Нацполиции связывает нападение с активной деятельностью Иванкива по разоблачению контрабанды на западной границе. Также Князев отметил, что за время своей работы начальник УЗЭ Закарпатья занимался расследованием коррупционных дел против экс-начальника местной таможни и облавтодора.
Напомним, накануне полиция сообщила бывшему начальнику Закарпатской таможни Государственной фискальной службы Владимиру Колесникову о подозрении в присвоении 13 млн гривен при реконструкции таможенного поста "Ужгород".
Таким образом происшедшее следует расценивать как:
Неудачные бизнес переговоры.