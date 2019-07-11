 Мы не будем говорить, что Путин хороший. Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино, - директор "Рустави-2" Гварамия

Об этом сообщает РБК, передает Цензор.НЕТ.

"Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино. Что, значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того чтобы кто-то мог ввозить в Россию "Боржоми", вино и "Набеглави"? Ссать я хотел на все три, плевать мне", - заявил Гварамия.

По его словам, для экспорта вина и минеральной воды его каналу "чуть ли не запрещают высказывать мнение".

"Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект?" - добавил гендиректор "Рустави-2".

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Напомним, вечером в воскресенье, 7 июля телеведущий "Рустави-2" Георгий Габуния начал передачу "Постскриптум" с продолжительного нецензурного обращения на русском языке в адрес российского президента Владимира Путина. Среди прочего, Габуния назвал президента РФ "п#здой моржовой" и "вонючим оккупантом", а также пожелал его родителям гореть в аду.

В понедельник, 8 июля телеканал "Рустави-2" был вынужден на несколько часов прервать вещание из-за продолжавшейся у его офиса акции протеста. Вскоре вещание было возобновлено.

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