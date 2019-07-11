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Все про:вино (99) Грузия (3605) запрет (1350) Россия (73294)

 Мы не будем говорить, что Путин хороший. Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино, - директор "Рустави-2" Гварамия

Генеральный директор телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия эмоционально отреагировал на инициативу Путина запретить импорт в РФ грузинского вина и минеральной воды.

Об этом сообщает РБК, передает Цензор.НЕТ.

"Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино. Что, значит, мы должны говорить, что Путин хороший, для того чтобы кто-то мог ввозить в Россию "Боржоми", вино и "Набеглави"? Ссать я хотел на все три, плевать мне", - заявил Гварамия.

По его словам, для экспорта вина и минеральной воды его каналу "чуть ли не запрещают высказывать мнение".

"Очень извиняюсь, но мы страна или торговый объект?" - добавил гендиректор "Рустави-2".

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Напомним, вечером в воскресенье, 7 июля телеведущий "Рустави-2" Георгий Габуния начал передачу "Постскриптум" с продолжительного нецензурного обращения на русском языке в адрес российского президента Владимира Путина. Среди прочего, Габуния назвал президента РФ "п#здой моржовой" и "вонючим оккупантом", а также пожелал его родителям гореть в аду.

В понедельник, 8 июля телеканал "Рустави-2" был вынужден на несколько часов прервать вещание из-за продолжавшейся у его офиса акции протеста. Вскоре вещание было возобновлено.

Читайте также: Канал "Рустави-2" не стал увольнять журналиста Габунию: Называть Путина "моржовой пи#дой" – это абсолютно в рамках закона и конституции

Источник: https://censor.net.ua/n3136950
 
   
 Топ комментарии
 
Хорошо сказал , правильно и красиво . Уважаю маленькую и гордую Грузию .
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Грузины красавчики! Посылайте на... Пуйла!
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Петя там еще и кино снимал, и в прокат пускал за паРашкинское финансирование и т.д. или то не Петя был?.. Грузия – не торговый объект. Плевать я хотел на Боржоми и Набеглави, - директор "Рустави-2" Гварамия о возможном запрете продавать в РФ грузинское вино и воду - Цензор.НЕТ 6658
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Хорошо сказал , правильно и красиво . Уважаю маленькую и гордую Грузию .
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грузины нормальные хлопцы!)))))))))))))
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Что мы знаем точно, это то, что Россия захватила и аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе.
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Смутьян. Грузия – не торговый объект. Плевать я хотел на Боржоми и Набеглави, - директор "Рустави-2" Гварамия о возможном запрете продавать в РФ грузинское вино и воду - Цензор.НЕТ 5890
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За то Пете-конфете 5 лет было не плевать)
Торговать так и не перестал, и ничего не сделал чтобы другие не торговали)
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Петя там еще и кино снимал, и в прокат пускал за паРашкинское финансирование и т.д. или то не Петя был?.. Грузия – не торговый объект. Плевать я хотел на Боржоми и Набеглави, - директор "Рустави-2" Гварамия о возможном запрете продавать в РФ грузинское вино и воду - Цензор.НЕТ 6658
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Правильно, ворогу треба продавати навіть лайно, якщо це вигідно і можливо...
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одна малэнькая но гордая птичка решила кукарекать на Путина
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А пуйло просто утерлось... Так же как и после сбитого турками рабсиянского пепелаца.
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Одын птыц с грэбень на вэсь спин зашель сюда и кукарэку пропэл. А птыцу и говорят - слищ, дарагой, бэри лапот свой клув и лэти насекомий мух за парэбрик, да? Грузия – не торговый объект. Плевать я хотел на "Боржоми" и "Набеглави", - директор "Рустави-2" Гварамия о возможном запрете продавать в РФ грузинское вино и воду - Цензор.НЕТ 869
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как бэ високо ты не взлетел - никада не отрывайся от коллектива! у нас тоже один хрюкал - или Путин или я! в результате - ёпаный стыд
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ага помню как Эрдогана поводил одной штукой по губам твоему плешивому сурикату... а он вместе со своим стадом только облизнулся.. но сначала угрожал запретить ввоз помидоров... ну вы и дебилы у вас это национальное
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Красава! Пусть козломордые пьют боярышник и воду из луж! А мы как сможем поможем грузинам
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Грузия – не торговый объект. Плевать я хотел на "Боржоми" и "Набеглави", - директор "Рустави-2" Гварамия о возможном запрете продавать в РФ грузинское вино и воду - Цензор.НЕТ 8410 Ой, а что там за водичка на столе, вообщем ждем начало прозводства белорусского боржоми.
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Кто в курсе...в Белорусии уже нашли источник аналог...БУЛЬБАржуми?)))
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Хм, не к столу будет сказано, но Гварамия не грузин. "Иногда рассматривается как субэтническая группа. Традиционное население исторической области Мегрелия. Говорят на мегрельском языке, входящем в отдельную от грузинского языка. До 1930-х годов выделялись отдельной народностью.". Грузины поймут.
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Депутаты сверхдержавы три дня в Думе решали как отреагировать на слова журналиста одной маленькой страны
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Зря ты так, Николоз, на свой национальный продукт. А можа ты не грузын?
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он говорил в плане помочиться в вино и воду доя московии
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У грузинів рівень політичної культури серед політиків все ж трохи вище наш. Наш би якийсь ідіот (з тих що із ящика не вилазять) сказав би наприклад, що економічні інтереси первинніші за політичні тощо.
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Старый анекдот...
Сидят два грузина утром с бодуна...
Один спрашивает другого:
- Гоги, а у нас осталось Саперави?
- Нээт, не осталось...
- А Кинздмараули?
- Нээт, нэту...
- А что там за бутылька пад сталом стоит?
- Так это же ми нассали...
- Ну, давай Минассали..

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Чим швидше Грузія злізе з цієї туристичної, російської голки, тим краще буде для країни.... Весь час терпіти цей російський шантаж якось не личить цьому гоноровому народу......
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Сказав чітко... Не так як Зеленський прогинається під окупантів
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Маленькая но гордая Грузия сражается с москальским игом, правильно нельзя уважительно говорить об этом черте рогатом *****
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМы не будем говорить, что Путин хороший. Плевать я хотел и на "Боржоми", и на вино, - директор "Рустави-2" Гварамия
 
 
 
 
 
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