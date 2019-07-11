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 С начала суток наемники РФ бьют по позициям ВСУ из артиллерии и минометов, ранен один украинский воин, - Минобороны

С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 11 прицельных обстрелов позиций украинских героев. В том числе враг вел огонь из артиллерии и минометов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом в ходе традионного брифинга сообщил спикер ведомства полковник Дмитрий Гуцуляк.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" Объединенных сил, оккупанты осуществили артиллерийский и минометный обстрел наших позиций в районе Новолуганское. С 04:00 утра, в течение двух часов, враг совершил 4 выстрела из артиллерии калибра 122 мм, выпустил 8 мин 120-го калибра и вел обстрел из АГС.

С около 05:00 утра оккупанты нарушили режим тишины в районе н.п. Зайцево. Сначала враг в течение часа бил по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а после 06:30 наши воины зафиксировали разрывы 20-ти вражеских мин калибра 82 мм.

Кроме этого, с 05:10 оккупанты начали обстрел защитников Луганского. В течение 20 минут противник выпустил 6 мин 82-мм калибра и вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

С 10:25 враг возобновил обстрел в районе н.п. Зайцево. Здесь в течение 20 минут оккупанты нарушали режим тишины из гранатометов и стрелкового оружия", - сообщил он.

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Также по словам Гуцуляка, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" Объединенных сил с начала текущих суток российско-оккупационные войска также применяли запрещенные минскими соглашениями калибры вооружения.

"Около 01:00 ночи защитники Тарамчука зафиксировали разрывы нескольких вражеских мин 82-го калибра. Позже, с 03:40, оккупанты выпустили здесь еще около 10 мин 120- и 82-мм калибров. Также в течение часа враг бил по защитникам Тарамчука из гранатометов различных систем.

Кроме того, сначала используя минометы 82-го калибра после 06:00 утра, а затем 120-й калибр с 07:00, российско-оккупационные войска осуществили обстрелы наших позиций в районе Новоселовки Второй. В общем зафиксировано около 15 разрывов вражеских мин.

Также с начала суток противник вел огонь из АГС вблизи н.п. Пески, и из стрелкового оружия в районе Водяного", - сообщил спикер Минобороны.

Гуцуляк подчеркнул, что украинские защитники - воины из состава подразделений Объединенных сил адекватно подавляли вражескую вооруженную активность, соблюдая Минские соглашения.

"По имеющейся информации, с начала текущих суток один наш защитник получил ранения в результате вражеских обстрелов. Воин доставлен в военный мобильный госпиталь. Состояние здоровья - удовлетворительное", - сообщил спикер Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3136949
 
 
 Топ комментарии
 
а Зелька тупотить ніжкою - я сказав, припинити стріляти у відповідь !
в мене за планом мир !
і ніяких парадів, бо вони дратують мешканців динири та линири.
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И будет ещё хуже , потому что президент Украины гопник
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Это 100% подходит Зели и его 95 кварталу
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а Зелька тупотить ніжкою - я сказав, припинити стріляти у відповідь !
в мене за планом мир !
і ніяких парадів, бо вони дратують мешканців динири та линири.
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..А що парад додасть перемоги ? ..
С начала суток наемники РФ бьют по позициям ВСУ из артиллерии и минометов, ранен один украинский воин, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4225

Вже ваш барижний та його ПРислужники обіцяли паради у Криму !
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«На заводе в Мексике перестали выпускать легендарный автомобиль модели Volkswagen «Жук» (Beetle), производившийся с 1938 года. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на заявление компании.»
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А от як ти думаєш...Путін за Військовий Парад до Дня Незалежності України, чи проти? І чому, по твоєму Янукович відмінив Військові Паради? Він правильно це зробив?...а чому Зєля не відміняє російські свята оці майскіє празнікі...васьмоє марта...це лише можна собі уявити скільки втрачає український бюджет через вихідні у ці дні, бо жодної цифри з цього приводу знайти неможливо...так, це погано, що Порошенко їх не відмінив, бо у результаті отримали Зєлю.
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«Радиация затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец» в 800 тысяч раз превысила норму.»
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И будет ещё хуже , потому что президент Украины гопник
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Гопники - жаргонне слово російської мови, що позначає представників міської прошарку низького соціального статусу, малоосвіченій і не має моральних цінностей, що складається з агресивно налаштованої молоді, яка має кримінальними рисами поведінки, що часто відбувається з неблагополучних сімей, і ...Вікіпедія С начала суток наемники РФ бьют по позициям ВСУ из артиллерии и минометов, ранен один украинский воин, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9088
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А В ЛНР И ДНЫРЫ Парад будет военный нам по нюс вану покажут не переживайте вы так.
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а говорили ж, что в любой момент смогут подтянуть нашу отведенную артиллерию...
так может этот момент уже настал?
отвечать достойно, адекватно, и из АНАЛОГИЧНОГО оружия!!!
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Кучма считает, что украинские военные не должны стрелять в ответ в случае, если враг ведет провокационные обстрелы
Добро пожаловать на контрактную службу,дорогие украинци
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Надо еще дальше войска отвести, чтоб не долетало?
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Зеленский видимо наивно думал, что Кремль подыграет ему перед выборами в его "миротворческих" устремлениях.
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Главное прекратить стрелять, но видимо нашего ********** орки не расслышали
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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пдадждите! война ж була вигидна "бариге та мародёру" бо вин на ней наживался.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияС начала суток наемники РФ бьют по позициям ВСУ из артиллерии и минометов, ранен один украинский воин, - Минобороны
 
 
 
 
 
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