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 Политика Украины
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Все про:избирательный закон (164) Бурбак (373) Народный фронт (1307)

 Новый Избирательный кодекс с открытыми списками соответствует европейским стандартам, - Бурбак

"Народный фронт" всегда требовал открытых избирательных списков и ликвидации мажоритарной системы и последовательно голосовал за соответствующие законопроекты.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом во время обсуждения законопроекта заявил руководитель фракции НФ Максим Бурбак.

"Это очень важный закон. Мы с вами обещали его обществу. "Народный фронт" всегда требовал открытых избирательных списков и ликвидации мажоритарной системы. Мы последовательно голосовали за все соответствующие законопроекты", - подчеркнул Бурбак.

Он подчеркнул, что требование принять открытые списки есть практически во всех предвыборных программах политических сил.

Перед голосованием руководитель фракции НФ отметил, что "поддержка закона в этом зале должна быть почти стопроцентной. Или же не обманывайте избирателей. И скажите, что вы хотите сохранить старую избирательную систему".

Бурбак отметил, что до начала следующей избирательной кампании в парламент уже должна полноценно действовать пропорциональная система с открытыми списками.

Он также отметил, что фракция "Народный фронт", безусловно, поддерживает этот Избирательный кодекс.

"Этот закон является прогрессивным и соответствует европейским стандартам", - резюмировал Бурбак.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла Избирательный кодекс (обновлено). ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3136948
 
   
 Топ комментарии
 
наступний склад ВР буде ще гіршим. Бо цей склад прийшов в зал під куполом на хвилі вимог Майдану. Наступний склад буде на 73% зебільним і зажопним.
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На черзі - зміни до законодавства стосовно впровадження імперативного мандату. Щоб зберігалась коаліція, і щоб не було тушок.
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Пусть Бурмака сначала расскажет почему они не отменили депутатскую неприкосновенность, а потом расхваливает фигню. По современному кодексу деньги от кандидатов шли людям (в виде гречки и прочего), а теперь только партиям. А итог один - куча гамна в Раде.
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Бурбак, расскажи кто снимает сливки с Черновицкой таможни
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Тут дело в чем. Может избирательный кодекс и хороший. Но вы (верховная рада) - отъявленные негодяи, думающие только о том, чтобы сохранить свое место у корыта. Поэтому доверия к нему нет.
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наступний склад ВР буде ще гіршим. Бо цей склад прийшов в зал під куполом на хвилі вимог Майдану. Наступний склад буде на 73% зебільним і зажопним.
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И этот состав, и новый изберут люди. А выбор людей следует уважать. Сейчас многие спекулируют идеями Майдана, пытаются их перекрутить, переврать. Я тоже выходил на Майдан и требования людей хорошо помню. Они были просты и понятны - хотим жить как в Европе (получать достойные зарплаты и пенсии), нет коррупции, нет диктатуре и произволу власти. Но получилось так, что люди, которые на крови Майдана пришли во власть сделали людей только беднее, а коррупцию и диктатуру только усилили (в сравнении с тем же Януковичем). А вместо этого стали пичкать людей идеями пересмотра истории, культуры, разделять людей по языку и религии, навязывания всей стране ценности отдельных (отнюдь не самых многочисленных) этносов, проживающих в Украине. Поэтому не имеет значения кто, когда и как пришел во власть. Все зависит от конкретных людей. Есть древняя мудрость - из бывших рабов получаются самые жесткие хозяева. Так у нас и получилось.
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ну, понятно. Ти - зебіл, і не лікуєшся. І ніхто тобі не допоможе. Щось тобі доводити (чи переконувати тебе в твоїх помилках) зайве. І я навіть не починатиму.
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На черзі - зміни до законодавства стосовно впровадження імперативного мандату. Щоб зберігалась коаліція, і щоб не було тушок.
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красный максимка в ожидании реванша. пили мушку, толстяк
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Пусть Бурмака сначала расскажет почему они не отменили депутатскую неприкосновенность, а потом расхваливает фигню. По современному кодексу деньги от кандидатов шли людям (в виде гречки и прочего), а теперь только партиям. А итог один - куча гамна в Раде.
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Дуже правильно, LIV LIV, підкуп виборців - то благо для народу! Молодець, вгадав!
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Так, але не бандюгану Бурбаку про це розповідати.
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На СЕМНАДЦАТЫЙ РАЗ голосования набрали необходимое количество голосов - маразм полнейший..
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый Избирательный кодекс с открытыми списками соответствует европейским стандартам, - Бурбак
 
 
 
 
 
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