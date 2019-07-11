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 Политика Украины
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Все про:Газпром (2888) Нафтогаз (2699) Витренко Юрий (53)

 "Газпром" задолжал "Нафтогазу" уже почти $3 млрд, а Бойко и Медведчук пытаются помочь эти деньги не отдавать, - Витренко

По данным "Нафтогаза", российский "Газпром" должен украинской компании почти $3 млрд

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook, комментируя "переговоры по газу" Юрия Бойко и Виктора Медведчука с премьер-министров РФ Дмитрием Медведевым, информирует Цензор.НЕТ.

"Газпром" задолжал "Нафтогазу" уже почти 3 миллиарда долларов. В перерасчете на каждую украинскую семью - это примерно 200 долларов", - написал Витренко. 

Витренко считает, что действия Бойко и Медведчука могут свидетельствовать о том, что они пытаются помочь "Газпрому" эти деньги не отдавать.

"В нашей жалобе на Еврокомиссию мы подробно объясняем, как "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением (монополией) на европейском рынке. Если бы "Газпром" этого не делал, то в Украине импортный газ был бы дешевле как раз примерно на 25%. И транзит газа через Украину сохранялся бы", - заявил Витренко.

"Чтобы отбросить от себя обвинения в пособничестве оккупантам, чтобы не быть виновными в потере транзита и высоких ценах на импортный газ, Медведчук и Бойко имеют по крайней мере публично призвать российскую сторону заплатить нам долг в 3 миллиарда долларов и устранить все злоупотребления монопольным положением", - подытожил представитель "Нафтогаза".

Напомним, что вчера в здании "Единой России" в Москве прошла встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с членами "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подготовка Украины к прекращению транзита российского газа с 2020 года под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування", - "Нафтогаз"

Газпром задолжал Нафтогазу уже почти $3 млрд, а Бойко и Медведчук пытаются помочь эти деньги не отдавать, - Витренко 01

Источник: https://censor.net.ua/n3136946
 
   
 Топ комментарии
 
Дайте угадаю - с премиями никаких задолженностей нет?
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може зтягнути ті гроші з бойка та медведчука, як вони такі розумні ?
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Дайте угадаю - с премиями никаких задолженностей нет?
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Якщо ЄС хоче зберегти транзит газу через Україну, хай в судовому порядку стягне з російських компаній в ЄС 3 млрд. доларів і поверне Україні, а до того часу потрібно припинити транзит російського газу!
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да ты что? Европа за нас долна? Ну отлично, она скажет - Украина недоговороспособна, поэтому будет через потоки качать. Может все же Украина сама должна за себя решать?
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оно просто кацап их лахти и озвучивает то, что в методичках прописано для "внушения и продвижения идеи избирателям зеленского"
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браво, зебил! ты прямо по методичке кремля пишешь - не шифруясь)
Именно ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРАНЗИТА - требует расея.. А если еще сама Украина перекрывает трубу в одностороннем порядке - это вообще МЕЧТА газпрома.. и ты её озвучил!
кацап, где вас таких "умных" набирают-то в лахти? "Газпром" заборгував "Нафтогазу" вже майже $3 млрд, а Бойко і Медведчук намагаються допомогти ці гроші не віддавати, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6808
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Alex Rozhenko. "При пожаре на территории Северной ТЭЦ пока никто не пострадал" (кроме колорадских жуков) - https://ria.ru/20190711/1556413641.html
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Alex Rozhenko. СМИ нашли миллиардные топливные активы в РФ у жен Медведчука и владельца NewsOne Козака - громкие подробности https://www.dialog.ua/ukraine/183527_1562795362 …

"Газпром" заборгував "Нафтогазу" вже майже $3 млрд, а Бойко і Медведчук намагаються допомогти ці гроші не віддавати, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1885
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медведчук нынче друг и кум вазелина.. его нельзя трогать.
поэтому зебилы НЕ ругают бойко и медведчука.. мол, "так и надо"
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дай как угадаю - быдло интерисует только личная зависть? Главное чтобы лучше их никто не жил. результаты быдлу побоку. Пусть хоть 10 миллиардов отдадут рашки - главное чтобы никто премию не получил.
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І яким боком це до самого факту анктиукраїнської діяльності ригів бойка і кума батоксного - мертвечука? Чи вони все роблять на благо України, а не пуйла?
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може зтягнути ті гроші з бойка та медведчука, як вони такі розумні ?
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В перерасчете на каждую украинскую семью - это примерно 200 долларов
Ты краще на свою підрахуй Газпром задолжал Нафтогазу уже почти $3 млрд, а Бойко и Медведчук пытаются помочь Газпрому эти деньги не отдавать, - Витренко - Цензор.НЕТ 9876
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А чому ми не припиняємо транзит якщо борг вже досягнув космічних позначок? 3 млрд. доларів росіяни віддавати не будуть, вони будуть вимагати зарахування цих грошей в рахунок оплати кредитів януковича! Не можна було навіть допускати щоб борг сягнув такої цифри! Що робив Гройсман та Коболєв? Вони удвох будуть повертати ці гроші в бюджет України, вони це усвідомлюють? Ніхто цим говнохозяйственнікам не подарує втрату 3 млрд. доларів!
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юлька, а ты шо молчиш? а ну на сцену ***** воровитая
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Потому что транзит - отдельно. Потому что если мы прекратим транзит - мы прсото его потеряем.
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Что мы знаем точно, это то, что Россия захватила и аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе.
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Банде Рабиновича и К-0,1 % голосов избирателей!! Поддержим Банду!!!
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а вот сейчас посмотрим как будеет работать бакЛанов, он просто обязан арестовать этих переговорщиков
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Почему за 5 лет Украина не забрала долг в качестве ареста росийского газа из транзитной трубы?
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Выписать себе премию в десятки миллионов за победу в суде, по которой реально ни гривны не будет получено- то есть эти миллионы он забрал из кошельков жителей- в этом весь Витренко.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Газпром" задолжал "Нафтогазу" уже почти $3 млрд, а Бойко и Медведчук пытаются помочь эти деньги не отдавать, - Витренко
 
 
 
 
 
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