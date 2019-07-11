 "Газпром" задолжал "Нафтогазу" уже почти $3 млрд, а Бойко и Медведчук пытаются помочь эти деньги не отдавать, - Витренко

Об этом сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook, комментируя "переговоры по газу" Юрия Бойко и Виктора Медведчука с премьер-министров РФ Дмитрием Медведевым, информирует Цензор.НЕТ.

"Газпром" задолжал "Нафтогазу" уже почти 3 миллиарда долларов. В перерасчете на каждую украинскую семью - это примерно 200 долларов", - написал Витренко.

Витренко считает, что действия Бойко и Медведчука могут свидетельствовать о том, что они пытаются помочь "Газпрому" эти деньги не отдавать.

"В нашей жалобе на Еврокомиссию мы подробно объясняем, как "Газпром" злоупотребляет своим доминирующим положением (монополией) на европейском рынке. Если бы "Газпром" этого не делал, то в Украине импортный газ был бы дешевле как раз примерно на 25%. И транзит газа через Украину сохранялся бы", - заявил Витренко.

"Чтобы отбросить от себя обвинения в пособничестве оккупантам, чтобы не быть виновными в потере транзита и высоких ценах на импортный газ, Медведчук и Бойко имеют по крайней мере публично призвать российскую сторону заплатить нам долг в 3 миллиарда долларов и устранить все злоупотребления монопольным положением", - подытожил представитель "Нафтогаза".

Напомним, что вчера в здании "Единой России" в Москве прошла встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с членами "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрием Бойко и Виктором Медведчуком.

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