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 Политика Украины, Здоровье
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 Минздрав намерен обеспечить 100% пациентов лекарством от рака молочной железы: "Закупка через международные организации позволила получить цену в три раза ниже"

С помощью программы развития ООН (ПРООН), Украине удалось закупить препарат для лечения рака молочной железы в три раза дешевле.

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Лекарства с действующим веществом трастузумаб раньше закупались по цене 490 долларов за флакон. Закупка через международные организации позволила получить цену в три раза ниже - 155 долларов. Это значит, что доступ к бесплатному лечению получат больше пациентов.

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Первая партия трастузумаба из 1500 флаконов уже прибыла в Украину, лекарства уже начали поставлять в регионы. Местные департаменты здравоохранения в ближайшее время распределят препарат по медучреждениям, согласно поданным заявкам.

В течение месяца в Украину еще доставят еще более 13 тыс. флаконов трастузумаба. Кроме того, Минздрав намерен обеспечить всех, кому этот препарат необходим, поэтому ожидается закупка еще более 65 тыс. флаконов.

Отмечается, что ранее государство обеспечивало до 15% пациентов с раком молочной железы этим препаратом, то в этом году впервые планируется покрыть заявленную потребность на 100%.

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Трастузумаб одобрен в странах со строгим национальным регулятивным агентством (SRA). Его закупают полтора десятка европейских государств, в частности, Германия, Франция, Австрия, Швеция и другие. Лекарство применяется для лечения рака молочной железы как на ранних стадиях, так и метастатических, с повышенной экспрессией HER2, поскольку действующе вещество прекращает и приводит к гибели раковых клеток.

Источник: https://censor.net.ua/n3136945
 
   
 Топ комментарии
 
Бедная богомолец, теперь только матюкаться остаётся , вместе с ее законом.
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ключевой фактор снижение цены в три раза, против него что то можешь сказать? Государство обеспечивало 15% потребности. Теперь за счет снижения цены и, очевидно, увеличения финансирования, планируют 100% .
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В три раза ниже это 163.3 доллара. Значит Супрун прикарманила 8.3 Доллара с каждого флакона... Минздрав намерен обеспечить 100% пациентов лекарством от рака молочной железы: "Закупка через международные организации позволила получить цену в три раза ниже" - Цензор.НЕТ 4790
Что бы ещё про Супрун сказать?.. Минздрав намерен обеспечить 100% пациентов лекарством от рака молочной железы: "Закупка через международные организации позволила получить цену в три раза ниже" - Цензор.НЕТ 1534
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"Отмечается, что ранее государство обеспечивало до 15% пациентов с раком молочной железы этим препаратом, то в этом году впервые планируется покрыть заявленную потребность на 100%."

Чиновник даже подыхая все равно будет врать и играть словами. Какая "заявленная потребность"? А хз, главное написать и лапшу навешать перед выборами, пипл не умеет умножить 15*3=45, нужно написать 100, а чего 100 неважно, пипл и не такое сожрёт.
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ключевой фактор снижение цены в три раза, против него что то можешь сказать? Государство обеспечивало 15% потребности. Теперь за счет снижения цены и, очевидно, увеличения финансирования, планируют 100% .
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Опять подмена понятий и слов. Тоже чиновник? 15% пациентов и 15% потребности это разные понятия. Кручу верчу.... ВРАТЬ нужно меньше. И еще "С помощью программы развития ООН (ПРООН), Украине удалось закупить".

Каким боком тут государство? Воровать меньше стали? Пять лет воровали а перед выборами перестали? Ага, верю.
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бедная фармация, как она выживает на 3% прибыли?
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Ну, если Вы умеете только взять и поделить.
А ничего, что с уменьшением цены на препараты финансирование программ увеличилось по некоторым позициям в разы?
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Опять враньё, читай в статье "ожидается", "планируется" но еще ничего не сделано, а уже рапорты пошли.
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Прежде чем что-то сделать это нужно запланировать. Внепланово можно только обосраться
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Согласен, если сперва рапортовать о победе, а потом её планировать, то обделаешься гарантировано. Это уже подтверждено, знаю одно типа который рапортовал о нескольких часах АТО и через пять лет по уши оказался в дерьме.
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Согласен, давайте рапортовать как у нас все херово, везде зрада и зубожиння.И будет всем счастье
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И так можете? Ну вы универсалы, даже на дерьме рапорт и пиар способны сделать. Недаром вас везде ссаными тряпками уже гонят.
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Супрун це єдиний професіонал в уряді говноміністрів Гройсмана.
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Как ни странно соглашусь. У ней для начала, другое воспитание и менталитет.
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супрун бабки через иностранных поставщиков мутит. для этого ее на должность и поставили
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Пруфы в студию. Или одна баба казала ?). Ой вей, ви таки за Зеленского голосовали ?)
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Бедная богомолец, теперь только матюкаться остаётся , вместе с ее законом.
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В три раза ниже это 163.3 доллара. Значит Супрун прикарманила 8.3 Доллара с каждого флакона... Минздрав намерен обеспечить 100% пациентов лекарством от рака молочной железы: "Закупка через международные организации позволила получить цену в три раза ниже" - Цензор.НЕТ 4790
Что бы ещё про Супрун сказать?.. Минздрав намерен обеспечить 100% пациентов лекарством от рака молочной железы: "Закупка через международные организации позволила получить цену в три раза ниже" - Цензор.НЕТ 1534
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Та не, она приплатила по Вашим рассчетам
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Ничего подобного и вот доказательства от зеба:

sledaknm 345f6f04

супрун бабки через иностранных поставщиков мутит. для этого ее на должность и поставили
11.07.2019 12:53 Ответить Мне нравится
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меньше текста. задай этот вопрос например рабиновичу, который уж точно знает о чем говорит
https://fakty.ua/263997-rabinovich-za-suprun-stoyat-krupnye-farmacevticheskie-korporacii-kotorye-hotyat-zajti-v-ukrainu
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Пока Медведчук с Бойко это не подтвердят - не поверю...
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sledaknm 345f6f04, это не удивительно, ведь ты один из зелектората у кого Рабинович в почёте.
И как ты в этом гадюшнике за Зе уживаешься с "истинными патриотами" .
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Да он слился , толстенько так . Зелёная методичка закончилась )
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13 тис. флаконів закуплено, мають закупити ще 65 тис. По ціні 155 доларів. Отже, обіцяно суму 12 мільйонів доларів. Обіцяно.
------
Польща, яка має стільки ж населення, виділила на закупку даного препарату понад 600 мільйонів злотих. Тобто, понад 160 мільйонів доларів.
Препарат в Польщі надається безкоштовно.
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Т.е. до этого 15% украинцев покупали препарат по 490 Долларов США?
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Все це добре.На який строк закуплено?Якщо на рік, то маєте біля 200 000 хворих на рак грудей, що абсурдно.Математику треба в школі вивчати
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМинздрав намерен обеспечить 100% пациентов лекарством от рака молочной железы: "Закупка через международные организации позволила получить цену в три раза ниже"
 
 
 
 
 
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