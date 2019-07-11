 Минздрав намерен обеспечить 100% пациентов лекарством от рака молочной железы: "Закупка через международные организации позволила получить цену в три раза ниже"

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава, передает Цензор.НЕТ.
Лекарства с действующим веществом трастузумаб раньше закупались по цене 490 долларов за флакон. Закупка через международные организации позволила получить цену в три раза ниже - 155 долларов. Это значит, что доступ к бесплатному лечению получат больше пациентов.
Первая партия трастузумаба из 1500 флаконов уже прибыла в Украину, лекарства уже начали поставлять в регионы. Местные департаменты здравоохранения в ближайшее время распределят препарат по медучреждениям, согласно поданным заявкам.
В течение месяца в Украину еще доставят еще более 13 тыс. флаконов трастузумаба. Кроме того, Минздрав намерен обеспечить всех, кому этот препарат необходим, поэтому ожидается закупка еще более 65 тыс. флаконов.
Отмечается, что ранее государство обеспечивало до 15% пациентов с раком молочной железы этим препаратом, то в этом году впервые планируется покрыть заявленную потребность на 100%.
Трастузумаб одобрен в странах со строгим национальным регулятивным агентством (SRA). Его закупают полтора десятка европейских государств, в частности, Германия, Франция, Австрия, Швеция и другие. Лекарство применяется для лечения рака молочной железы как на ранних стадиях, так и метастатических, с повышенной экспрессией HER2, поскольку действующе вещество прекращает и приводит к гибели раковых клеток.
Чиновник даже подыхая все равно будет врать и играть словами. Какая "заявленная потребность"? А хз, главное написать и лапшу навешать перед выборами, пипл не умеет умножить 15*3=45, нужно написать 100, а чего 100 неважно, пипл и не такое сожрёт.
Каким боком тут государство? Воровать меньше стали? Пять лет воровали а перед выборами перестали? Ага, верю.
А ничего, что с уменьшением цены на препараты финансирование программ увеличилось по некоторым позициям в разы?
Что бы ещё про Супрун сказать?..
sledaknm 345f6f04
супрун бабки через иностранных поставщиков мутит. для этого ее на должность и поставили
11.07.2019 12:53 Ответить Мне нравится
https://fakty.ua/263997-rabinovich-za-suprun-stoyat-krupnye-farmacevticheskie-korporacii-kotorye-hotyat-zajti-v-ukrainu
И как ты в этом гадюшнике за Зе уживаешься с "истинными патриотами" .
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Польща, яка має стільки ж населення, виділила на закупку даного препарату понад 600 мільйонів злотих. Тобто, понад 160 мільйонів доларів.
Препарат в Польщі надається безкоштовно.