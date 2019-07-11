 Минздрав намерен обеспечить 100% пациентов лекарством от рака молочной железы: "Закупка через международные организации позволила получить цену в три раза ниже"

Об этом сообщает пресс-центр Минздрава, передает Цензор.НЕТ.

Лекарства с действующим веществом трастузумаб раньше закупались по цене 490 долларов за флакон. Закупка через международные организации позволила получить цену в три раза ниже - 155 долларов. Это значит, что доступ к бесплатному лечению получат больше пациентов.

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Первая партия трастузумаба из 1500 флаконов уже прибыла в Украину, лекарства уже начали поставлять в регионы. Местные департаменты здравоохранения в ближайшее время распределят препарат по медучреждениям, согласно поданным заявкам.

В течение месяца в Украину еще доставят еще более 13 тыс. флаконов трастузумаба. Кроме того, Минздрав намерен обеспечить всех, кому этот препарат необходим, поэтому ожидается закупка еще более 65 тыс. флаконов.

Отмечается, что ранее государство обеспечивало до 15% пациентов с раком молочной железы этим препаратом, то в этом году впервые планируется покрыть заявленную потребность на 100%.

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Трастузумаб одобрен в странах со строгим национальным регулятивным агентством (SRA). Его закупают полтора десятка европейских государств, в частности, Германия, Франция, Австрия, Швеция и другие. Лекарство применяется для лечения рака молочной железы как на ранних стадиях, так и метастатических, с повышенной экспрессией HER2, поскольку действующе вещество прекращает и приводит к гибели раковых клеток.