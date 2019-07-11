 Саммит Украина-ЕС развеял спекуляции Кремля о том, что вопрос Крыма уже решен и мир с этим смирился , - Точицкий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей транице в Facebook написал Посол Украины в Королевстве Бельгия, Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

"Успешный 21-й Саммит Украина-Европейский Союз заключил нашу работу с ЕС за прошлый год и определил приоритеты на следующий с целью сохранения динамического дальнейшего развития наших отношений несмотря на избирательные изменения как в Украине, так и в ЕС", - написал он.

Точицкий по пунктам перечислил, о чем говорили и о чем договорились лидеры Украины и ЕС 8 июля в Киеве:

1. ЕС неизменно поддерживает территориальную целостность Украины, осуждает продолжающуюся агрессию РФ и предан политике непризнания попыток аннексии Крыма.

"Все российские спекуляции о том, что вопрос Крыма уже решен и мир должен смириться с российским издевательством над международным правом и оккупацией суверенной территории Украины - остаются лишь пустыми лозунгами российской пропаганды. Во время саммита Европейский Союз напомнил об этом Кремлю на высшем уровне", - написал он.

Также Точицкий подчеркнул, что особенно важным является то, что лидеры ЕС продемонстрировали безусловную солидарность с теми, кого Россия удерживает в заложниках своей агрессии против Украины и призвали Кремль освободить политзаключенных и 24 военнопленных моряков во исполнение приказа Международного трибунала по морскому праву. Кроме того, РФ должна обеспечить свободу судоходства в Азово-Черноморской акватории.

Беспрецедентный по содержанию и по форме визит Президента Европейского Совета Дональда Туска и Президента Украины Владимира Зеленского в Станицу Луганскую стал дополнительным подтверждением преданности Евросоюза не на словах, а на деле поддерживать Украину на пути восстановления территориальной целостности и независимости, отметил посол.

2. ЕС направил агрессору и оккупанту четкий сигнал - санкции остаются в силе.

Точицкий напомнил, что санкции, связанные с незаконной аннексией Крыма были продлены до 23 июня 2020 года. ЕС осудил незаконную российскую "паспортизацию" и подтвердил готовность рассмотреть дальнейшие шаги в ответ на действия РФ, в том числе непризнание незаконно выданных российских паспортов: "Украина подняла перед ЕС вопрос введения дополнительных санкций в ответ на "паспортизацию". Для нас это вопрос принципиальный: ни одна новая форма гуманитарной агрессии России против Украины не останется без адекватного жесткого ответа".

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3. Отдельным направлением сотрудничества Украины с партнерами является помощь населению и регионам, пострадавшим от российской агрессии. ЕС будет продолжать оказывать гуманитарную помощь, а также будет играть ведущую роль в реконструкции Донбасса после урегулирования ситуации. Это, в частности, было закреплено в Совместном заявлении саммита.

4. ЕС - также надежный партнер в осуществлении реформ. ЕС положительно оценивает достигнутый прогресс во внедрении системных реформ (децентрализация, государственные закупки, медицинская и пенсионная реформы), но впереди работы еще больше и в дальнейшем будет помогать нам на этом пути. Президент очертил первоочередные приоритеты Украины, среди которых преодоление коррупции, судебная реформа, обеспечение устойчивого экономического роста, борьба с рейдерством и контрабандой, реформа таможни, цифровизация.

Отдельно стоит отметить подписание во время саммита пяти соглашений на 126 900 000. Евро.

5. ЕС положительно оценивает достигнутый Украиной прогресс в выполнении условий, необходимых для предоставления Украине второго транша в размере 500 млн евро в рамках Четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС и готовность украинской стороны завершить выполнение всех соответствующих условий после парламентских выборов. Получение этой финансовой помощи является важным для обеспечения макроэкономической стабильности государства.

6. Украина и ЕС предоставили высокую оценку результативности функционирования УВЗСТ - рост внешнеторгового оборота с начала ее применения составило около 50%. Впервые на уровне саммита обсуждались возможности осуществления совместной оценки имплементации УВЗСТ и ее модернизации с тем, чтобы она отвечала реалиям.

7. Впервые в Совместном заявлении саммита зафиксированы намерения сторон заключить Соглашение о взаимном признании оценки соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА). ЕС не только признал уже достигнутый прогресс во внедрении реформы технического регулирования, но и четко зафиксировал меры, которые Украина еще должна сделать для достижения соответствующих критериев и начала переговоров.

8. Была закреплена последовательность секторальной интеграции Украины и ЕС в приоритетных сферах - энергетика, цифровая экономика, таможенное дело и сфера юстиции и внутренних дел. Причем фактически все сферы, которые были закреплены в документе предыдущего 20-го Саммита только одним предложением, в нынешней Совместном заявлении были детализированы, с фиксацией достигнутого прогресса и определению дальнейших шагов.

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9. Так, в частности, как раз накануне саммита ЕС передал Украине результаты первого этапа анализа предложенной Украины Дорожной карты по интеграции Украины в Единый цифровой рынок ЕС и украинских инициатив в цифровой сфере и предоставил им положительную оценку. Кроме того, ЕС подтвердил готовность направить уже в ближайшие дни экспертную миссию в Украину для проведения второго этапа оценки. Достигнута договоренность о продолжении совместной работы над обновлением соответствующего приложения Соглашения об ассоциации в части телекоммуникационных услуг, котороебудет иметь целью предоставление Украине режима внутреннего рынка в этой сфере.

10. Подтверждена стратегическая роль Украины как транзитного государства. Именно в день саммита вступило в силу решение Совета ассоциации об обновлении приложения XXVII к Соглашению об ассоциации в сфере энергетики, который открывает перспективы интеграции энергетических рынков Украины и ЕС, полной синхронизации энергетич еских систем Украины и ЕС, торговли электроэнергией атомной генерации на соответствующих рынках.

"Если сделать краткий вывод: ЕС - есть и остается нашим надежным другом и партнером. Для нынешних лидеров ЕС это был последний Саммит по Украине, а для Президента Украины В.Зеленского - первый. Поэтому было очень важно скоординировать подходы сторон к дальнейшим приоритетов взаимодействия Украина-ЕС с тем, чтобы обеспечить преемственность политики для следующего состава ЕК и обеспечить постоянство поддержки со стороны ЕС в будущем.

ЕС признает европейские стремления Украины и ее европейский выбор. В Совместном заявлении ЕС отдельно приветствовал тот факт, что Президент Украины В.Зеленский свой первый зарубежный визит совершил именно к институтам ЕС, чем подтвердил готовность реализовать эти стремления. В этой связи название Совместного заявления - "усиливает общие обязательства" - говорит само за себя. Интеграция Украины в ЕС - это прежде всего кропотливая ежедневная работа на всех уровнях, как в Киеве, так и в Брюсселе. Итак, наша главная задача - работать ради успешной и процветающей Украины. Работать прежде всего не ради ЕС, а ради самих себя", - резюмировал Точицкий.











