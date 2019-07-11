 За 4 дня до выборов ГБР вызвало Порошенко на допрос

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Бюро, передает Цензор.НЕТ.

"Порошенко вызывается на допрос в ГБР 17 июля", - сказали в пресс-службе, не уточнив, в рамках какого именно из уголовных производств.

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В ГБР также не проинформировали о времени допроса.

Заявления на Порошенко в ГБР писал советник Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.