 За 4 дня до выборов ГБР вызвало Порошенко на допрос

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Бюро, передает Цензор.НЕТ.
"Порошенко вызывается на допрос в ГБР 17 июля", - сказали в пресс-службе, не уточнив, в рамках какого именно из уголовных производств.
В ГБР также не проинформировали о времени допроса.
Заявления на Порошенко в ГБР писал советник Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.
"Три года - єто что. Єто ж не вьісшая мера. Вот вьісшую меру я, признаться переношу с трудом".
вы обсуждаете де-Дуро)))
Кто был секретарем СНБОУ в 2005 году? Кто был министром иностранных дел Украины в 2009 - 2010 годах? Кто возглавлял Министерство экономического развития и торговли в 2012 году?
А теперь вопрос:
Кто был секретарем СНБОУ в 2005 году?
Кто был министром иностранных дел Украины в 2009 - 2010 годах?
Кто возглавлял Министерство экономического развития и торговли в 2012 году?
Ответ очень прост - Порошенко Петр Алексеевич.
Где была его публичная государственная позиция, когда те или иные президенты и руководители Минобороны реализовывали проекты подрыва обороноспособности и фактического развала армии?
Кстати, руководители как Министерства иностранных дел, так и Министерства экономического развития и торговли обычно принимают участие в заседаниях Правительства и лично голосуют при принятии всех нормативных актов Кабмина, в том числе оборонного направления.
Именно поэтому, если на самом деле есть желание установить истину в вопросе разворовывания армии и наказать виновных, необходимо тщательно проверить - вместе с решениями и действиями бывших министров обороны - соответствующие действия и бездействие Петра Порошенко на перечисленных должностях.
Понятно, что текущий период его деятельности пока еще защищен иммунитетом, но очевидно, что он потеряет этот иммунитет уже к лету.
Только полное расследование и неотвратимое наказание всех виновных может стать эффективной прививкой на будущее.
[Кто разворовал армию? Спросите у Порошенко!]: Посмотри! http://ua24ua.net/kto-razvoroval-ukrainskuyu-armiyu-sprosite-ob-etom-u-poroshenko/
Впрочем... что зебилам говорить...
🤗
))))) вы Иб...утые...))))))))
Но в попытках поднагадить шоколадному барыге в тапки на каждом шагу вы раз за разом наносите удар по собственной стране.
Всё, нет барыги уже. Забудьте про него.
Вернитесь в реальность.
И занимайтесь Украиной уже, наконец, а не собственным самоутверждением.
они по духу и по факты люмпены или шлюшки...
ваш призыв падает в пустоту
ти не віриш у силу ідеології ЄС...
Або 4 дні до виборів...або порошенка викликали на допит...
А так всього навсього жалюгідна спроба маніпулювати громадською думкою...
Чому жалюгідна? Тому, що асоціативний ряд не працює...
пєтя токсичний...
https://www.youtube.com/watch?v=iAH_pivBhbU
- 17 червня 2014 року, через 10 днів після своєї інавгурації він відвів війська з абсолютно порожнього Луганська і області, оголосивши "перемир'я". Так ним було створено ЛНР.
- 05 липня 2014 року він пропустив колону російських військ Гіркина в Донецьк, 5 годин забороняючи її обстрілювати артою, і 17 годин - бомбити авіацією. Так ним було створено ДНР.
- 24 серпня 2014 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Іловайск, що забезпечило стабільність ЛНР. Це він відмітив парадом, куди зігнав техніку, яка могла захистити останніх бійців, що виходили з котла в зеленому коридорі, про який він домовився, коли їх впритул розстрілювали російські війська, поки він морочив голови на параді. Упродовж 7-31 серпня 2014 року загинуло 368 чоловік, тіла 18 чоловік не були взагалі знайдені.
- 18 лютого 2015 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Дебальцево, що дозволило влаштувати пряму залізничну колію з Луганська в Донецьк, і що забезпечило стабільність ДНР. В період з 24 січня по 18 лютого 2015 року: 159 загиблих, 118 полонених, 36 зниклих безвісти.
І ця новина не буде сходити з каналів Медведчука до виборів.
вот так нежненько про зебенят
17 июня 2014, через 10 дней после своей инаугурации он отвел войска с совершенно пустого Луганска и области, объявив "перемирие". Так им было создано
ЛНР.
5 июля 2014 он пропустил колонну российских войск Гиркина в Донецк, запрещая ее обстреливать Артой, и бомбить авиацией. Так им было создано
ДНР.
24 августа 2014 им была завершена сдача железнодорожного транспортного узла Иловайск, что обеспечило стабильность
ЛНР. Это он отметил парадом, куда согнал технику, которая могла защитить последних бойцов, выходящих из котла в зеленом коридоре, о котором он договорился, когда их в упор расстреливали войска агрессора, пока он морочил головы на параде. В течение 7-31 августа 2014 погибло 368 человек, тела 18 человек ни были вообще найдены.
18 февраля 2015 им была завершена сдача железнодорожного транспортного узла Дебальцево, что позволило устроить прямую железнодорожную колею из Луганска в Донецк, и обеспечило стабильность
ДНР. В период с 24 января по 18 февраля 2015: 159 погибших, 118 пленных, 36 пропавших без вести.