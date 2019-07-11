EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
  3400  153
Все про:допрос (1164) Порошенко (17654) Портнов (406) ГБР (417)

 За 4 дня до выборов ГБР вызвало Порошенко на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) на 17 июля вызывает на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Бюро, передает Цензор.НЕТ.

"Порошенко вызывается на допрос в ГБР 17 июля", - сказали в пресс-службе, не уточнив, в рамках какого именно из уголовных производств.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В ГБР нет тайн для Портнова. Куда потом сливается информация? В Москву? - адвокат Порошенко Головань

В ГБР также не проинформировали о времени допроса.

Заявления на Порошенко в ГБР писал советник Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.

Источник: https://censor.net.ua/n3136939
 
   
 Топ комментарии
 
порошенко потрібно арештувати та посадити ще до того як він отримає депутатський мандат, а потім ЦВК має зняти його з виборів як людину проти якої ведеться досудове слідство за обвинуваченнями в державні зраді.
 показать весь комментарий
 
некогда цапы не жили так плохо как при Порошенко - да?
 показать весь комментарий
 
Место Пэти на нарах ,по этому поводу в Украине полный консенсус ..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
"По делу Щукина могу показать все!"
"Три года - єто что. Єто ж не вьісшая мера. Вот вьісшую меру я, признаться переношу с трудом".
 показать весь комментарий
 
 
Все таки хотелось бы информации про то, в чем обвиняют Петю? Одно дело в коррупции и совсем другое в гос. измене
 показать весь комментарий
 
Конечно - госизмена, ведь зерада четыре года кричала, что Минские соглашения это - госизмена.
 показать весь комментарий
 
 
коррупция во время войны это госизмена
 показать весь комментарий
 
 
Угомонись, петушок. де-юре в Украине нет войны. Иначе какие выборы во время войны? А значит твой клоун до сих пор должен на сцене кривлялся
 показать весь комментарий
 
 
Вам, пророссийским малороссам если нужно - есть война, а если не нужно - нет войны
 показать весь комментарий
 
 
де-факто? ха..ха..
вы обсуждаете де-Дуро)))
 показать весь комментарий
 
 
Де-факто? Зеленый объявил военное положение? Пока на гос. измену тянет ваше зеленое что. Оставление территорий, отмена военного парада. ВСУ выйдет - никакие аваковцы клоуна не спасут.
 показать весь комментарий
 
 
Читаю пости соєвих і дивуюся, невже скльки компьютерів психлікарня закупила.Абсолютно відсутня логіка,матюки,безграмотність-повний неадекват!!
 показать весь комментарий
 
Кто разворовал армию? Спросите у Порошенко!
Кто был секретарем СНБОУ в 2005 году? Кто был министром иностранных дел Украины в 2009 - 2010 годах? Кто возглавлял Министерство экономического развития и торговли в 2012 году?
А теперь вопрос:
Кто был секретарем СНБОУ в 2005 году?
Кто был министром иностранных дел Украины в 2009 - 2010 годах?
Кто возглавлял Министерство экономического развития и торговли в 2012 году?
Ответ очень прост - Порошенко Петр Алексеевич.
Где была его публичная государственная позиция, когда те или иные президенты и руководители Минобороны реализовывали проекты подрыва обороноспособности и фактического развала армии?
Кстати, руководители как Министерства иностранных дел, так и Министерства экономического развития и торговли обычно принимают участие в заседаниях Правительства и лично голосуют при принятии всех нормативных актов Кабмина, в том числе оборонного направления.
Именно поэтому, если на самом деле есть желание установить истину в вопросе разворовывания армии и наказать виновных, необходимо тщательно проверить - вместе с решениями и действиями бывших министров обороны - соответствующие действия и бездействие Петра Порошенко на перечисленных должностях.
Понятно, что текущий период его деятельности пока еще защищен иммунитетом, но очевидно, что он потеряет этот иммунитет уже к лету.
Только полное расследование и неотвратимое наказание всех виновных может стать эффективной прививкой на будущее.
[Кто разворовал армию? Спросите у Порошенко!]: Посмотри! http://ua24ua.net/kto-razvoroval-ukrainskuyu-armiyu-sprosite-ob-etom-u-poroshenko/
 показать весь комментарий
 
 
Це дуже коротенький список "подвигів" пана Петра, але все інше піде шляхом поглинання, бо суворіше вироку, ніж довічне з конфіскацією, не існує.
 показать весь комментарий
 
 
Не будет никаких резонансных расследований. Институт президенства в Украине это гниющая язва на ее теле. Почему Ющенко не уничтожил Кучму за убийство Черновила или Гонгадзе? Почему Янукович не посадил того же Ющенко за аферы в банке "Украина"? Почему Януковичу удалось бежать из блокированного Межгирья? Ответ прост - персональные гарантии. Зеленский может и не в теме, но Беня точно знает, что осиное гнездо лучше не трогать
За 4 дні до виборів ДБР викликало Порошенка на допит - Цензор.НЕТ 6449
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
зебил. что-то у тебя сильно прогрессирует "шарий головного моСха"... с таким идиотизмом даже твой кумир - бужанский - не выскакивает
 показать весь комментарий
 
 
Чтоб оно вам поперек горла встало, когда какать пойдете.
 показать весь комментарий
 
Не можна їх вибирати в Раду, знову сховаються за мандатами,знову будуть красти. Недаремно вони відмінили закон про збагачення,не приймають закон про зняття депутатського імунітету...
 показать весь комментарий
 
для того что б из свидетеля стать подозреваемым, следователю достаточно просто во время допроса распечатать другой бланк допроса)))
 показать весь комментарий
 
Нужно специальное постановение об изменении статуса по делу
Впрочем... что зебилам говорить...
 показать весь комментарий
 
 
будто проблема заранее подготовить, но сначала вызвать как свидетеля
 показать весь комментарий
 
Петр Пятый должен предстать перед Страшным Судом вместе с его гнусными порохоботами!

🤗
 показать весь комментарий
 
 
неа, он поклонник бужанского и шария.. их пятая точка на Цензоре
 показать весь комментарий
 
 
в председатели собрался
))))) вы Иб...утые...))))))))
 показать весь комментарий
 
жаль, но скорее всего просто понты. если пороха все же посадят, это будет уже огромный плюс зеленскому
 показать весь комментарий
 
 
Нехай оберається. Щоб зняти недоторканість трбеба 226. Якщо новий генпрокурор буде переконливий, то Петро не заховається за мандат.
 показать весь комментарий
 
 
Ваше желание еще раз пнуть попередника на чем только можно понятно. То, что вы до сих пор воюете не с Путиным, а с Порошенко - настолько очевидно, настолько бросается в глаза, что это уже даже не прилично.
Но в попытках поднагадить шоколадному барыге в тапки на каждом шагу вы раз за разом наносите удар по собственной стране.
Всё, нет барыги уже. Забудьте про него.
Вернитесь в реальность.
И занимайтесь Украиной уже, наконец, а не собственным самоутверждением.
 показать весь комментарий
 
 
да-да галантерейщик-кондитер это не Украина и даже не ее часть, это отработка.
 показать весь комментарий
 
у них нет собственной страны.
они по духу и по факты люмпены или шлюшки...
ваш призыв падает в пустоту
 показать весь комментарий
 
 
кОЗАЧЕ...

ти не віриш у силу ідеології ЄС... За 4 дні до виборів ДБР викликало Порошенка на допит - Цензор.НЕТ 5741
 показать весь комментарий
 
Цікаво подана новина...
Або 4 дні до виборів...або порошенка викликали на допит...

А так всього навсього жалюгідна спроба маніпулювати громадською думкою...
Чому жалюгідна? Тому, що асоціативний ряд не працює...
пєтя токсичний...
 показать весь комментарий
 
 
"вызывает на допрос пятого президента"__________"цензор"! не надо громких слов - у следователя, гражданин порошенко имеет такие же права, как и простые украинцы!
 показать весь комментарий
 
 
Знає ПЕС чиє сало з'їв!Але то не допит-його ще з майдану женуть,а він усіх опонентів порішив на фронті,тай досі рішає бузуками.Це звичайний піар перед виборами в парламент,бо суд кишеньковий він створив заздалегідь.
https://www.youtube.com/watch?v=iAH_pivBhbU
 показать весь комментарий
 
 
Зелебобики кончают от того как один из главных катов майдана, ярый украинофоб с помощью перкерасишихся под Беню, продолжает своё дело по уничтожению Украины как государства.
 показать весь комментарий
 
 
Перкерасищий,а сколько олигархов батька посадил и есть они у Вас,наших ты хорошо знаешь?
 показать весь комментарий
 
 
ето тєло тра доставляти пєрсанальна!!!
 показать весь комментарий
 
 
Справжня роль Порошенка на посту Головнокомандуючого, коротко і по суті:
- 17 червня 2014 року, через 10 днів після своєї інавгурації він відвів війська з абсолютно порожнього Луганська і області, оголосивши "перемир'я". Так ним було створено ЛНР.
- 05 липня 2014 року він пропустив колону російських військ Гіркина в Донецьк, 5 годин забороняючи її обстрілювати артою, і 17 годин - бомбити авіацією. Так ним було створено ДНР.
- 24 серпня 2014 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Іловайск, що забезпечило стабільність ЛНР. Це він відмітив парадом, куди зігнав техніку, яка могла захистити останніх бійців, що виходили з котла в зеленому коридорі, про який він домовився, коли їх впритул розстрілювали російські війська, поки він морочив голови на параді. Упродовж 7-31 серпня 2014 року загинуло 368 чоловік, тіла 18 чоловік не були взагалі знайдені.
- 18 лютого 2015 року ним була завершена здача залізничного транспортного вузла Дебальцево, що дозволило влаштувати пряму залізничну колію з Луганська в Донецьк, і що забезпечило стабільність ДНР. В період з 24 січня по 18 лютого 2015 року: 159 загиблих, 118 полонених, 36 зниклих безвісти.
За 4 дні до виборів ДБР викликало Порошенка на допит - Цензор.НЕТ 7627
 показать весь комментарий
 
 
Добре відомий з 2005го пройдисвіт Порошенко ще й російський шпигун, кажу це з часу Іловайська.
 показать весь комментарий
 
Пора Петю брать за шиворот и в кутузку.
 показать весь комментарий
 
 
Дуже схоже на політичний піар - договорняк.

І ця новина не буде сходити з каналів Медведчука до виборів.
 показать весь комментарий
 
 
Поршенко на допрос!Не плохо,не плохо.А еще лучше под арест и в буцигарню.
 показать весь комментарий
 
 
Есть шанс шо Петя вместо присяги присядет на нары?
 показать весь комментарий
 
 
Немає. Це піар-хід Рейтинг ЄС попри всю пнтипорошенківську істерію, стабільний і має тенденцію до зростання.
 показать весь комментарий
 
у тебя шансов на пару порядков больше. сопли все размазал?
 показать весь комментарий
 
та да, как я никто другой не издевается над порохоботами, а за насилие над животными дают срок
 показать весь комментарий
 
 
Визнаю цей гріх і за собою. Знущавсь з порохоботів продажних.
 показать весь комментарий
 
Главная роль Порошенко:
17 июня 2014, через 10 дней после своей инаугурации он отвел войска с совершенно пустого Луганска и области, объявив "перемирие". Так им было создано ЛНР.
5 июля 2014 он пропустил колонну российских войск Гиркина в Донецк, запрещая ее обстреливать Артой, и бомбить авиацией. Так им было создано ДНР.
24 августа 2014 им была завершена сдача железнодорожного транспортного узла Иловайск, что обеспечило стабильность ЛНР. Это он отметил парадом, куда согнал технику, которая могла защитить последних бойцов, выходящих из котла в зеленом коридоре, о котором он договорился, когда их в упор расстреливали войска агрессора, пока он морочил головы на параде. В течение 7-31 августа 2014 погибло 368 человек, тела 18 человек ни были вообще найдены.
18 февраля 2015 им была завершена сдача железнодорожного транспортного узла Дебальцево, что позволило устроить прямую железнодорожную колею из Луганска в Донецк, и обеспечило стабильность ДНР. В период с 24 января по 18 февраля 2015: 159 погибших, 118 пленных, 36 пропавших без вести.
 показать весь комментарий
 
 
Видно,добрячий компромат на Трубу є,раз так вислужується.Простежимо й за його статками.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа 4 дня до выборов ГБР вызвало Порошенко на допрос
 
 
 
 
 
 вверх