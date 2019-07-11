 ГБР вызвало Порошенко на допрос

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Бюро, передает Цензор.НЕТ.
"Порошенко вызывается на допрос в ГБР 17 июля", - сказали в пресс-службе, не уточнив, в рамках какого именно из уголовных производств.
В ГБР также не проинформировали о времени допроса.
Заявления на Порошенко в ГБР писал советник Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.
2. "Реванш кремля" придуман именно Паршеном для мести украинцам за проигрыш на выборах!
Донесите эту простую истину до всех знакомых, родных, соседей, коллег по работе и пр.
И ЯЦЕНЮК, КАК МУЖЧИНА ПРОСТО ОБЯЗАН ПОМОЧЬ ЕМУ В ЭТОМ. ИЛИ ПРИЗНАТЬ СВОЁ СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ парашёнки.
АРСЕНИЙ, У ТЕБЯ УЖЕ СОВСЕМ МАЛО ВРЕМЕНИ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ КАК ТЫ ПОЙДЁШЬ ПО ДЕЛАМ парашёнки????? КАК СОУЧАСТНИК, ИЛИ КАК СВИДЕТЕЛЬ?????
ворюгу потроха
кравчука, що знищив рятівну зброю
кучму, що обікрав Україну на користь своєї сім'ї
сільського бухгалтера, за те, що просрав усе Богом покладене йому до ніг
вітька другого за крадені кокошники
і там має вирости президент канібал.