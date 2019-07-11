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 Политика Украины
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Все про:допрос (1164) Порошенко (17654) Портнов (406) ГБР (417)

 ГБР вызвало Порошенко на допрос

Государственное бюро расследований (ГБР) на 17 июля вызывает на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Бюро, передает Цензор.НЕТ.

"Порошенко вызывается на допрос в ГБР 17 июля", - сказали в пресс-службе, не уточнив, в рамках какого именно из уголовных производств.

В ГБР также не проинформировали о времени допроса.

Заявления на Порошенко в ГБР писал советник Януковича Андрей Портнов. При этом адвокаты Порошенко обвиняли ГБР в том, что те сливают информацию Портнову.

Источник: https://censor.net.ua/n3136939
 
   
 Топ комментарии
 
порошенко потрібно арештувати та посадити ще до того як він отримає депутатський мандат, а потім ЦВК має зняти його з виборів як людину проти якої ведеться досудове слідство за обвинуваченнями в державні зраді.
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некогда цапы не жили так плохо как при Порошенко - да?
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Место Пэти на нарах ,по этому поводу в Украине полный консенсус ..
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Скоро портнов переложит все обвинения с януковоща на Порошенко - во славу коломойских зебилов!
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Та там є за шо! Роботи не початий край! Слава гбр!
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Незавершена робота нікому не потрібна. Нехай доробляють до кінця.
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Юльку-воровку ждут в качановке, уже заскучали без неё...
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...... ✌Страшный БЕНДЕРовец ✌‏ @Realuran................Хочу, чтобы знали все и помнили: 1.путинского кума Медведчука вытащил из небытия именно мародер Порошенко!
2. "Реванш кремля" придуман именно Паршеном для мести украинцам за проигрыш на выборах!
Донесите эту простую истину до всех знакомых, родных, соседей, коллег по работе и пр. За 4 дні до виборів ДБР викликало Порошенка на допит - Цензор.НЕТ 9741 За 4 дні до виборів ДБР викликало Порошенка на допит - Цензор.НЕТ 583
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БЕГИ ПЕТЯ, БЕГИ. 😂😅😂
И ЯЦЕНЮК, КАК МУЖЧИНА ПРОСТО ОБЯЗАН ПОМОЧЬ ЕМУ В ЭТОМ. ИЛИ ПРИЗНАТЬ СВОЁ СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ парашёнки.
АРСЕНИЙ, У ТЕБЯ УЖЕ СОВСЕМ МАЛО ВРЕМЕНИ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ КАК ТЫ ПОЙДЁШЬ ПО ДЕЛАМ парашёнки????? КАК СОУЧАСТНИК, ИЛИ КАК СВИДЕТЕЛЬ?????
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Тупе плем'я зебілів. Про те що до слідчих органів можуть викликати як свідка та/або ЗАПРОСИТИ і ПОПРОСИТИ видати експертні висновки відносно чого завгодно - про це зебіли не знають. Мене колись запрошували до райуправління щоби прочитав операм лекцію що таке діалап, які ключові реквізити (номер, логін, пароль) використовуються, де вони зберігаються і як засинхронізувати логи провайдера з логами АТС. Конкретно це стосувалося справи про викрадений ноутбук з модемною карткою.
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Те, що цей тип був президентом України, це ганьба, від якої не відмиються кілька наступних поколінь. Єдине, що може зробити теперішнє покоління, щоб якось відмежуватися від цього пекельного сорому, це швидко задокументувати всі його "подвиги" і дати йому по заслугах.
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в одну камеру:
ворюгу потроха
кравчука, що знищив рятівну зброю
кучму, що обікрав Україну на користь своєї сім'ї
сільського бухгалтера, за те, що просрав усе Богом покладене йому до ніг
вітька другого за крадені кокошники
і там має вирости президент канібал.
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