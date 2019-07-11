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 Политика Украины
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Все про:Крым (21611) Лавров (1625) Донбасс (18916) Климкин (2258)

 В последние годы дважды говорил с Лавровым про политзаключенных, Крым и Донбасс, он стал очень циничным, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что в последние годы дважды говорил со своим российским коллегой Сергеем Лавровым про оккупированные Крым и Донбасс, и отмечает, что тот стал очень циничным.

Об этом он заявил в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

"Коммуникация преимущественно проходила в формате Нормандии. Мы встречались вдвоем в последние годы только дважды. На этих встречах обсуждали два вопроса: освобождение политических заключенных и Донбасс с Крымом. Все, больше ни о чем не говорили", - сказал он.

Климкин уточнил, что по Донбассу обсуждали "возможный формат миротворческой миссии, по Крыму – то, что они там делают, а также доступ международных организаций и международных гуманитарных организаций".

"С позиции его знаний и опыта – это человек, который очень много знает и прошел много переговоров. Я считаю, что он стал очень циничным. Или он позволил себе стать очень циничным. Это вопрос к нему, на самом деле", - подытожил Климкин.

Ранее Климкин дал совет Зеленскому, при каких обстоятельствах должна происходить его встреча с Путиным.

Напомним, сегодня нардепы снова попытаются по представлению Президента освободить Павла Климкина от должности министра иностранных дел и назначить на этот пост Вадима Пристайко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3136935
 
   
 Топ комментарии
 
Паша не знает лошадиный язык , вот и нет диалога .
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Да шутка Алла 😀 цинічними бувають лише бандеровці , от я і подумав невже Клімкіну вдалося переконати коня ?
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И дозвонился. Черт попустился и передумал идти в суд.
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Не, просто зеленскому объяснили, что не следует ссориться со своим электоратом.
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Стареет лошадь , становится циничной . В последние годы дважды говорил с Лавровым про политзаключенных, Крым и Донбасс, он стал очень циничным, - Климкин - Цензор.НЕТ 8600
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Чувствует, что вожжи ослабли, вот и борзеет.
Гопота во всей красе.
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Паша не знает лошадиный язык , вот и нет диалога .
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А может бандеровцем стал , « циничным бандеровцем « ?
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Да шутка Алла 😀 цинічними бувають лише бандеровці , от я і подумав невже Клімкіну вдалося переконати коня ?
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Це капець. Поїхав в магазин, а там агітатори від Зеленського. Коротше, війна закінчиться після парламентських, пенси отримають пенсію в 500 євро, плюс відбудують комбікормовий та цегельний заводи в селі.
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Паша, а если бы ты его 2 раза обухом ***...ул?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ последние годы дважды говорил с Лавровым про политзаключенных, Крым и Донбасс, он стал очень циничным, - Климкин
 
 
 
 
 
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