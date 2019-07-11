 В последние годы дважды говорил с Лавровым про политзаключенных, Крым и Донбасс, он стал очень циничным, - Климкин

Об этом он заявил в интервью "Громадському", информирует Цензор.НЕТ.

"Коммуникация преимущественно проходила в формате Нормандии. Мы встречались вдвоем в последние годы только дважды. На этих встречах обсуждали два вопроса: освобождение политических заключенных и Донбасс с Крымом. Все, больше ни о чем не говорили", - сказал он.

Климкин уточнил, что по Донбассу обсуждали "возможный формат миротворческой миссии, по Крыму – то, что они там делают, а также доступ международных организаций и международных гуманитарных организаций".

"С позиции его знаний и опыта – это человек, который очень много знает и прошел много переговоров. Я считаю, что он стал очень циничным. Или он позволил себе стать очень циничным. Это вопрос к нему, на самом деле", - подытожил Климкин.

Ранее Климкин дал совет Зеленскому, при каких обстоятельствах должна происходить его встреча с Путиным.

Напомним, сегодня нардепы снова попытаются по представлению Президента освободить Павла Климкина от должности министра иностранных дел и назначить на этот пост Вадима Пристайко.

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