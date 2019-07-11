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Все про:ВР (23138) избирательный закон (164)

 Рада приняла Избирательный кодекс (обновлено). ВИДЕО

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом Избирательный кодекс.

Как сообщает Цензор.НЕТ, за проголосовало 230 народных депутатов.

Результаты голосования:

Фракция БПП: "за" - 67 голосов, воздержались - 2, "против" - 2, не голосовали - 16, отсутствовали - 40.

Фракция "Народного фронта": "за" - 43 голосов, "против" - 1, воздержались - 4,  не голосовали - 10, отсутствовали - 21.

Оппоблок: "за" - 20 голосов, "против" - 1, воздержались - 0, не голосовали - 6, отсутствовали - 12.

Фракция "Сомопоміч": "за" - 25 голосов, "против" - 0, воздержались - 0, не голосовали - 0, отсутствовали - 0.

Группа "Видродження": "за" - 2 голосов, "против" - 1, воздержались - 2, не голосовали - 4, отсутствовали - 16.

Фракция "Батькивщины": "за" - 14 голосов, "против" - 0, воздержались - 0, не голосовали - 0, отсутствовали - 7.

Фракция Радикальной партии Олега Ляшко: "за" - 17 голосов, "против" - 0, воздержались - 0, не голосовали - 0, отсутствовали - 4.

Группа "Воля народа": "за" - 2 голосов, "против" - 1, воздержались - 0, не голосовали - 6, отсутствовали - 12.

Внефракционные: "за" - 40 голосов, "против" - 2, воздержались - 0, не голосовали - 2, отсутствовали - 12.

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В кодексе объединены 5 действующих сегодня законов - о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей.

Избирательный кодекс будет применяться уже на следующих парламентских выборах, а на досрочных парламентских выборах, которые состоятся 21 июля, народные депутаты будут избираться по старой системе.

Кодексом предусмотрена пропорциональная избирательная система для выборов народных депутатов с одним общегосударственным избирательным списком, который формируют политические партии. Этот список распределяется по региональным спискам, поэтому кандидаты из общего списка вносятся в определенный региональный список. Согласно кодексу, в распределении депутатских мандатов участвуют те партии, которые преодолели 5-процентный барьер.

Ранее депутаты отклонили все 4568 поправок к проекту закона и перешла к обсуждению проекта Избирательного кодекса. Для этого необходимо было порголосовать за возвращение к ряду поправок, озвученных рабочей группой. Они смогли это сделать только с 17 раза, дав 227 голосов.

До этого депутаты не давали необходимое количество голосов, при этом стабильности не было в голосовании фракций БПП, "Народный фронт", "Батькивщина", ОПЗЖ, Оппоблок, групп "Видродження" и "Воля народа". Также нестабильная ситуация среди внефракционных, хотя, по словам спикера, внефракционные дают много голосов.

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Напомним, в первом чтении проект Избирательного кодекса Рада поддержала в ноябре 2017 года. 6 июня 2019 года парламент приступил к рассмотрению его во втором чтении и, согласно регламенту работы Верховной Рады, не может рассматривать другие вопрос до принятия решения по данному законопроекту. Всего нардепы подали к нему 4 568 поправок.

Источник: https://censor.net.ua/n3136934
 
   
 Топ комментарии
 
а шо тебя не устраивает в кодексе ? или просто личная неприязнь к Парубию?
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у него просто недостаток интеллекта, как у всех зебилов, чтобы понимать порядок принятия законов)
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С 17 раза, да гнать за такое издевательство над регламентом Парубия в шею.
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Э не скажи ,если в течении года пэтя,югик,грося,пагубий и ещё сотня-другая персонажей окажется за решёткой ,то Зеленский получит 100% а может быть и 101%.. Рада ухвалила Виборчий кодекс - Цензор.НЕТ 5681
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Нова Рада ще встигне перед розпуском прийняти поправки в цей Кодекс.
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Неужели украинский народ заслужил такую позорную ВР? Разве это голосование??? Казалось, что Парубию в затылок приставили пистолет и он поэтому вот-вот выскочет из трусов. Казалось, что кто-то невидимый прямо в зале его стоя и сидя насилует, а он при этом просит 17 раз всех присутствующих в зале для чего-то мобилизоваться....Такую Раду нужно разогнать, не дожидаясь 21 июля

Рада ухвалила Виборчий кодекс - Цензор.НЕТ 4633
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И тоже самое продолжается при голосовании за следующий Закон - ВР абсолютно не дееспособная, всех из зала нужно выгнать, двери опломбировать и чтобы никто из этих "великих деятелей" больше не попал в новую Раду!!!
Рада ухвалила Виборчий кодекс - Цензор.НЕТ 9920
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Не скажите, это яркий пример за кого не нужно голосовать Зеленский поимел этих лошар по полной, когда заставил их работать до выборов!
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а сцикло візьме і не підпише..і винна буде как всєгда рада
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Снова скоро будут досрачные парламентские выборы!
🤗
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ни шо теперь путин выведет войска с крыма и перестанет убивать на востоке Украины
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думаю что через год он сам будет будет рад тому что возьмет сейчас , потому что к тому времени у него останется половина невесть откуда взявшегося рейтинга и будет много желающих винести его вперед ногами из занимаемого кресла , причем желающие будут с обеих сторон , и от ярих националистов , и состороны рыганально-мертвечуковской кодлы !
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Ну, і чому не прийняти в грудні 2017 року ? . Особисте заважало Державному ?.
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Думаю его ещё подправят после выборов новые депутаты.
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Чому всі радіють. Залишили ту ж саму мажоритарну систему тільки у завуальованому вигляді. Гречкосії в захваті. КУПУВАТИ ГОЛОСИ МОЖНА.
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Чего толку так радоваться Парубию ?
Во-первых, согласно Регламента ВР может быть внесён противниками кодекса проект постановления об отклонении. Тогда до рассмотрения проекта подписывать кодекс спикеру нельзя. А заседание ВР сегодня вроде как последнее до выборов (так было заявлено). Если кодекс из стен парламента не уйдёт, в новом парламенте все законопроекты автоматом аннулируются и надо будет их регистрировать и рассматривать заново (если кто-то их внесёт). Именно поэтому в очередной раз накрылся медным тазом Трудовой кодекс и действует старый советский Кодекс законов о труде - в первом чтении ТК рассмотрели (уже не единожды), а дальше в долгий ящик. И теперь опять обнулится эта законопроектная работа.
Во-вторых, даже если постановление об отклонении оппозиция не зарегистрирует либо ВР соберётся внеочерёдно, чтобы его рассмотреть и не согласиться, то кодекс ещё должен быть подписан Президентом. Где гарантия, что не будет вето ? Нет гарантии. А если оно будет, то 300 голосов будет ? Судя по сегодняшнему голосованию - нет. Да и не успеют рассмотреть вопрос по преодолению вето, опять-таки. Там только на технико-юридические правки сколько времени уйдёт, чтобы спикеру на подпись текст положить . . .
Надо было это делать где-то в апреле, тогда шансы стать законом Украины у этого проекта были бы. А так, эйфория преждевременна.
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Парубій - крутий! Найкращий Голова Верховної Ради!
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Ну что же. ВР наконец то завершила формализацию по превращению парламента страны в ..ядский партийный цирк.

Никого не смущает, что в ведущих странах ЕС нет такой херни. Что в стране, которая поддерживает демократию во всем мире, нет такой херни. Что в стране со старейшей парламентской демократией нет такой херни.

Зато мы вляпавшись в дерьмо, сидим и радуемся.

Одно не понятно. Если так любим партийную диктатуру. какого против 6-й статьи выступали?
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Як зебіли завили.
Два місяці тому ЗЕ кричав, що такий закон треба прийняти, а коли прийняли - зебілам не сподобалося.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада приняла Избирательный кодекс (обновлено). ВИДЕО
 
 
 
 
 
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