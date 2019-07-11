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Все про:ВР (23138) выборы (22691) избирательный закон (164)

 "Общество видит, кто играет, и забирает голоса": Рада провалила более 10 попыток вернуться к рассмотрению поправок к Избирательному кодексу

Рада провалила уже 12 попыток проголосовать за возвращение к рассмотрению поправок к Избирательному кодексу (законопроект 3112-1).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее депутаты отклонили все 4568 поправок к проекту закона и перешла к обсуждению проекта Избирательного кодекса. Для этого необходимо было порголосовать за возвращение к ряду поправок, озвученных рабочей группой.

После провала голосования за возвращенея в четвертый раз, когда не хватило 4 голоса для необходимых 226, спикер Андрей Парубий сказал, что Рада будет голосовать и дальше, потому что в случае непринятия избирательного кодекса не будет рассмотрена и оставшаяся повестка дня, так как депутаты разойдутся.

С пятой попытки депутаты дали еще меньше голосов - 216 из 226 необходимых. На шестой раз - 220.

"Коллеги, неужели вы не понимаете, что ваши имена все увидят? Общество видит, кто играет, и забирает голоса. Мы готовились к этому историческому решению! Как можна, когда мы заканчиваем каденцию, так себя повести?! Не дать 6 голосов, когда они есть в зале. Вы не выходите на брифинг и не говорите, что вы против, а сегодня тихо не голосуете. Это подлость, коллеги!

Это прогрессивный избирательный кодекс, самый прогрессивный. Он дает поддержку и списочникам, и мажоритарщикам!", - выступил с эмоциональной речью Парубий.

После этих слов набралось 223 голоса. На следующем голосовании - 214.

Не стабильная ситуация по голосам среди фракций БПП, "Народный фронт", "Батькивщина", ОПЗЖ, Оппоблок, групп "Видродження" и "Воля народа". Также нестабильная ситуация среди внефракционных, хотя, по словам спикера, внефракционные дают много голосов.

Председатель ВР Парубий продолжает возвращать депутатов к голосованию. В чатсности, группу УДАР из фракции БПП.

"Видно как некоторые фракции забирают голоса, когда мы подходим к решающей цифре", - заявил он.

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Напомним, в первом чтении проект Избирательного кодекса Рада поддержала в ноябре 2017 года. 6 июня 2019 года парламент приступил к рассмотрению его во втором чтении и, согласно регламенту работы Верховной Рады, не может рассматривать другие вопрос до принятия решения по данному законопроекту. Всего нардепы подали к нему 4 568 поправок.

Источник: https://censor.net.ua/n3136928
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Цирк там происходит, это вообще днище.
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Еще одно подтверждение правильности розгона ЗЕ данной ВРУ. Она не способна работать в принципе. Но самое главное - нельзя голосовать ни за одного кто был в этой Раде. Должны быть 100% новые люди.
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Тормоз реформ - пропакцапская сила. Что бы ни кричалo засевшее в Раде коррупционное кодло.
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Власть самый сильный наркотик в мире. Вот где истинна для депутатов.
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Уже 30раз пытается продавить возврат поправок- хотелок. И не хрена не получается! "Общество видит, кто играет, и забирает голоса": Рада провалила более 10 попыток вернуться к рассмотрению поправок к Избирательному кодексу - Цензор.НЕТ 1484 , "Общество видит, кто играет, и забирает голоса": Рада провалила более 10 попыток вернуться к рассмотрению поправок к Избирательному кодексу - Цензор.НЕТ 6080
Вот она цена этого парламента.
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...а в ета врємя - Очевидцы выложили в Сеть видео страшного пожара на подмосковной ТЭЦ
https://tj.sputniknews.ru/video/20190711/1029381194/pozhar-mytischi-TETS.html
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Так кто, тут клоуны? Весело? А по чему то, очень грустно!
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///.................... горІть у пеклІ москалІ (с)..............................
В подмосковных Мытищах произошел крупный пожар
В региональном главке МЧС РФ сообщили, что высота пламени достигает более 50 метров.
Возгорание произошло в районе 90-го километра МКАД возле Мытищ. Очевидцы сообщают о сильных взрывах. Спасательные службы сообщили, что горит здание Северной ТЭЦ.
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Та обчеству пофігу, воно з радістю дивиться "Сватів".
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А ось коли туди ще зайдуть різні "за життя", буде ще цікавіше.
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Ранее депутаты отклонили все 4568 поправок к проекту закона
Смотрел я как они голосуют, в зале 50 тел а Парубий тупо ставит поправки на голосование одну за одной.
Источник: https://censor.net.ua/n3136928
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Большая часть общества этого вообще не видит. Заняты просмотром блокбастера "Сваты"
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Йде нічим не прикрите ігнорування вимог людей. Як завжди лідер партія Прошенко.Кому ж він зараз ворог Росії чи своїм громадянам..?!!!!Заяви, викрики Порошенка сьогодні дестабілізують ситуацію в державі, кому він грає на руку, знову Росії...
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Зебіл, глянь сюди, хоча би, https://www.youtube.com/watch?v=kc6M0TRbo_g Порошенківці якраз-то за цей кодекс!
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Петики, да включите телики и посмотрите на этот позор. Это ваш позор!
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Підфракція "Удару" з БПП навідріз відмовляється голосувати... Мажоритарники, в переважній своїй більшості - також. У фракції самодрочі - розкол. Навіть О.Сироїд не хоче голосувати... Парубій та ІраГеращенко просять, умоляють, чуть не на колінах...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Общество видит, кто играет, и забирает голоса": Рада провалила более 10 попыток вернуться к рассмотрению поправок к Избирательному кодексу
 
 
 
 
 
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