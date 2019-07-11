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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Пять партий могут пройти в Верховную Раду на внеочередных выборах. Еще три политические силы имеют шанс (с учетом погрешности).

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" (6-10 июля), передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 6-10 июля 2019 г., 35% респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 39% - в неправильном, 26% - не определились по этому вопросу. Лучше оценивают направление развития страны на Западе, хуже всего - на Востоке. Более оптимистичной остается молодежь и избиратели "Слуги народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также, преодолевают проходной барьер партия "Оппозиционная платформа - За життя" (11,6%), партия "Европейская Солидарность" (8,2%), партия "Голос" (6,6%) и "Батькивщина" (6,4%). Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,6%, "Оппозиционный блок" - 3,2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,8%, Радикальную партию - 2,5%, партию ВО "Свобода" - 2,1%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Лидерами т.н. "второго выбора" являются партии "Слуга народа" (9,6%) и "Голос" (9,3%). Партию "Батькивщина" как альтернативу основному выбору готовы поддержать 6,2% опрошенных, "Оппозиционная платформу - За життя" - 4,9%, партию "Сила и честь" - 4,0%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,6%, "Оппозиционный блок" - 2,5%, "Гражданскую позицию" - 2,4%, партию "Европейская Солидарность" - 2,3%. Другие партии - менее 2%.

Уровень доверия к Владимиру Зеленскому составляет 65% (не доверяют 27%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС

Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются Святослав Вакарчук (25%), Дмитрий Разумков (24%), Анатолий Гриценко (23%), Юлия Тимошенко (22%), Юрий Бойко (22%), Владимир Гройсман (20%) и Игорь Смешко (20%). Меньше всего доверяют респонденты Петру Порошенко (14%) и Виктору Медведчуку (12%).

На Западе страны самый высокий уровень доверия имеют Зеленский и Вакарчук, в Центре - Зеленский, Гриценко, Тимошенко, Смешко и Гройсман. На Юге - Зеленский и Бойко, на Востоке - Зеленский, Бойко, Разумков и Медведчук.

Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Голос и Батькивщина преодолевают 5% барьер, - опрос Рейтинга 01
Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Голос и Батькивщина преодолевают 5% барьер, - опрос Рейтинга 02
Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Голос и Батькивщина преодолевают 5% барьер, - опрос Рейтинга 03
Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Голос и Батькивщина преодолевают 5% барьер, - опрос Рейтинга 04
Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Голос и Батькивщина преодолевают 5% барьер, - опрос Рейтинга 05
Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Голос и Батькивщина преодолевают 5% барьер, - опрос Рейтинга 06
Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Голос и Батькивщина преодолевают 5% барьер, - опрос Рейтинга 07
Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Голос и Батькивщина преодолевают 5% барьер, - опрос Рейтинга 08
Слуга народа, ОП - За життя, Европейская Солидарность, Голос и Батькивщина преодолевают 5% барьер, - опрос Рейтинга 09

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 6-10 июля 2019

Источник: https://censor.net.ua/n3136925
 
 
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НьюсВан сейчас транслирует встречу Медведчука,Рабиновича и Бойко с Медведевым в Москве.Это что они росс.тв транслируют?)Медведев активно агитирует за За жиддя, собираются подписывать меморандум между ними и Единой россией! Кто там за Единую с россией партию собрался голосовать?!
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у соевого мародера рейтинг реальный 3.5%.
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Чим більше слуга урода веде проросійську риторику- тим вище у них рейтинг.
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Наш нарид готов поддержать любой антиукраинский сброд, каким и являются Слуги Урода и ЗажОп. Пожрать, поржать, по рать.
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Підтримає народ слуг урода чи ні- неважливо. З головами та членами виборчих дільниць уже проведена робота. Процентів 70 слугам гарантовано.
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Запад поддерживает ляшко и порошенко! Он там , что пид.......?
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похоже бабушка юля уходит в утиль )))) совсем старая стала, кроме мантры о тарифах предложить нечего а етого на фоне молодых скакунов явно уже недостаточно
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Моцкальське бид.о рулить... Більше половини за слугу урода і за жиддя.
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Ну, за Овоча скільки було? 48%?- добав ще процентів 30 обдурених російською пропагандою зомбі.
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Порохоотсосы негодуют. Это радует
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Рейтинг Зели вернулся на прежний уровень, Бойко потерял около 2%.
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Так я не понял ******** попадают в парламент или не попадают?
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Так: і "слуги", і "рабиновичі", - всі ******** попадають.
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Вам мало тех, которые туда гарантировано попадают?
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боже, зроби так щоб батьківщина не пройшла - тоді у зебілів 2 варіанти лише буде - з голосом і єс чи з опою тоді і побачимо за кого галосувала інтелектуальна більшість
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План Пети, Медведчука и остальных рыгов нагадить стране напоследок и раздерибанить электорат Слуги народа между собой - трещит по швам.
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в слуге нарота рыгов больше чем в опоблоке - чисто по поголовью
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электорат слуги народа? это что такое? домохозяйки у телека?
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Для мене словосполучення "зебіл-патріот" звучить, як словосполучення "травоїдна гієна"
Зебенятка, які вважають себе патріотами саме України, вгадайте, з ким СН утворить коаліцію? Вангую - з жопопланформой "за жість". А знаєте, хто буде прем'єр- міністром? Бойко. І знаєте , чия це буде заслуга? Ваша! Їжте! .
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погоджусь з рейтингом як найбільш наближеним до реалій ЗІ ВСІХ ІНШИХ...вЖЕ МАЛО ЩО ЗМІНИТЬСЯ.

"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 601
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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