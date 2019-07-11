 "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" (6-10 июля), передает Цензор.НЕТ.

Согласно результатам опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 6-10 июля 2019 г., 35% респондентов считают, что дела в Украине идут в правильном направлении, 39% - в неправильном, 26% - не определились по этому вопросу. Лучше оценивают направление развития страны на Западе, хуже всего - на Востоке. Более оптимистичной остается молодежь и избиратели "Слуги народа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Лидером электоральных симпатий среди политических сил является партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 47% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями. Также, преодолевают проходной барьер партия "Оппозиционная платформа - За життя" (11,6%), партия "Европейская Солидарность" (8,2%), партия "Голос" (6,6%) и "Батькивщина" (6,4%). Партию "Сила и честь" готовы поддержать 3,6%, "Оппозиционный блок" - 3,2%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,8%, Радикальную партию - 2,5%, партию ВО "Свобода" - 2,1%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Лидерами т.н. "второго выбора" являются партии "Слуга народа" (9,6%) и "Голос" (9,3%). Партию "Батькивщина" как альтернативу основному выбору готовы поддержать 6,2% опрошенных, "Оппозиционная платформу - За життя" - 4,9%, партию "Сила и честь" - 4,0%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,6%, "Оппозиционный блок" - 2,5%, "Гражданскую позицию" - 2,4%, партию "Европейская Солидарность" - 2,3%. Другие партии - менее 2%.

Уровень доверия к Владимиру Зеленскому составляет 65% (не доверяют 27%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа", "ОП - За життя", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос КМИС

Среди лидеров политических сил относительно высоким уровнем доверия пользуются Святослав Вакарчук (25%), Дмитрий Разумков (24%), Анатолий Гриценко (23%), Юлия Тимошенко (22%), Юрий Бойко (22%), Владимир Гройсман (20%) и Игорь Смешко (20%). Меньше всего доверяют респонденты Петру Порошенко (14%) и Виктору Медведчуку (12%).

На Западе страны самый высокий уровень доверия имеют Зеленский и Вакарчук, в Центре - Зеленский, Гриценко, Тимошенко, Смешко и Гройсман. На Юге - Зеленский и Бойко, на Востоке - Зеленский, Бойко, Разумков и Медведчук.



















Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 6-10 июля 2019