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 Политика Украины
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Все про:ВР (23138) избирательный закон (164) Сюмар (306)

 Есть ряд непроголосованных поправок к Избирательному кодексу, без которых его невозможно реализовать, - Сюмар

Нардеп от "Народного фронта", председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар заявила, что Избирательный кодекс невозможно реализовать без поправок, за которые не проголосовала Рада.

Об этом заявила Сюмар в комментарии журналистам в кулуарах ВР, передает корреспондент Цензор.Нет.

"Поправки к нему придется потом вносить. Поскольку 4000 поправок не были проголосованы, а там есть целый ряд поправок, без которых этот кодекс невозможно реализовать на практике, их надо вносить. И поэтому я не исключаю, что если этот кодекс будет сегодня одобрен, то потом у него все же будут вносить правки", - отметила Сюмар.

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Кодекс состоит из трех книг – общая часть, общенациональные выборы и местные выборы.

В первой книге определены органы администрирования избирательных процессов, порядок регистрации избирателей и ведения списков избирателей, вопросы финансового и материально-технического обеспечения выборов, информационного обеспечения и предвыборной агитации, а также подготовки и проведения голосования и подсчета голосов.

Вторая книга состоит из двух разделов – "Выборы президента Украины" и "Выборы народных депутатов Украины". Третья книга – о местных выборах.

Наиболее резонансной является часть кодекса о выборах в Верховную Раду, которая предусматривает систему с открытыми списками.

Во время презентации проекта кодекса накануне голосования во втором чтении Черненко отметил, что в Украине будет 27 избирательных округов, которые в основном совпадают с областями Украины, крымский округ присоединят к херсонскому, Киев будет разделен на 2 округа и отдельный будет в городе Днепр.

Как рассказал представитель комитета, новая система выборов предусматривает, что съезд партии утверждает общенациональный список. И этот список делиться на 27 или менее (но не меньше 2/3 регионов) региональных списков. И в каждом таком региональном списке должно быть не менее 5 кандидатов. У партии будет единый список и региональные. Очередность кандидатов определяет съезд.

Избирателю придется помнить номер партии, определенный жеребьевкой, за которую хочет проголосовать. В соответствующие он окошка вписывает номер партии. Ниже в бюллетене избиратель (по желанию, не обязательно) указывает номер кандидата, но исключительно от той партии, за которую голосует.

Если избиратель никого из кандидатов не укажет, это будет значить, что избиратель соглашается с тем порядком кандидатов в его регионе, который составила партия.

Источник: https://censor.net.ua/n3136920
 
 
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Эта зРада не способна принять что-то хорошее и полезное. За бесплатно она не голосует.
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Что-то сильно замутили. Зачем партийные списки делить по регионам? Это шаг к манипуляциям, например в западных областях можно указать кандидатов с украинскими фамилиями, а в восточных с русскими )
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тільки зебіл може думати що пересічний виборець (нехай навіть в селі) голосує за прізвище... Насправді - за того, кого знає. І дуже часто голосує за того, хто "роздає гречку".
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Верховна Рада, яка буде обрана за принципом відкритих списків, має ще прияняти поправку про імператисний мандат.
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Нафига этот Кодекс, в такой редакции? Придёт новый парламент и не спеша примет нормальный Кодекс. Времени для этого будет больше, чем нужно.
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А кто придёт? Пивуны? Клоуны? И еже с ними? Уто наголосуют)))
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хе-хе, не можуть проголосувати оцей виборчий кодекс... Мажоритарникам - не подобається...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕсть ряд непроголосованных поправок к Избирательному кодексу, без которых его невозможно реализовать, - Сюмар
 
 
 
 
 
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