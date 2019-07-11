 Есть ряд непроголосованных поправок к Избирательному кодексу, без которых его невозможно реализовать, - Сюмар

Об этом заявила Сюмар в комментарии журналистам в кулуарах ВР, передает корреспондент Цензор.Нет.

"Поправки к нему придется потом вносить. Поскольку 4000 поправок не были проголосованы, а там есть целый ряд поправок, без которых этот кодекс невозможно реализовать на практике, их надо вносить. И поэтому я не исключаю, что если этот кодекс будет сегодня одобрен, то потом у него все же будут вносить правки", - отметила Сюмар.

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Кодекс состоит из трех книг – общая часть, общенациональные выборы и местные выборы.

В первой книге определены органы администрирования избирательных процессов, порядок регистрации избирателей и ведения списков избирателей, вопросы финансового и материально-технического обеспечения выборов, информационного обеспечения и предвыборной агитации, а также подготовки и проведения голосования и подсчета голосов.

Вторая книга состоит из двух разделов – "Выборы президента Украины" и "Выборы народных депутатов Украины". Третья книга – о местных выборах.

Наиболее резонансной является часть кодекса о выборах в Верховную Раду, которая предусматривает систему с открытыми списками.

Во время презентации проекта кодекса накануне голосования во втором чтении Черненко отметил, что в Украине будет 27 избирательных округов, которые в основном совпадают с областями Украины, крымский округ присоединят к херсонскому, Киев будет разделен на 2 округа и отдельный будет в городе Днепр.

Как рассказал представитель комитета, новая система выборов предусматривает, что съезд партии утверждает общенациональный список. И этот список делиться на 27 или менее (но не меньше 2/3 регионов) региональных списков. И в каждом таком региональном списке должно быть не менее 5 кандидатов. У партии будет единый список и региональные. Очередность кандидатов определяет съезд.

Избирателю придется помнить номер партии, определенный жеребьевкой, за которую хочет проголосовать. В соответствующие он окошка вписывает номер партии. Ниже в бюллетене избиратель (по желанию, не обязательно) указывает номер кандидата, но исключительно от той партии, за которую голосует.

Если избиратель никого из кандидатов не укажет, это будет значить, что избиратель соглашается с тем порядком кандидатов в его регионе, который составила партия.