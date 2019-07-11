 "Крах СССР стал благословением для грузин, поляков и украинцев", - Туск

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице Twitter.

"Распад Советского Союза не был величайшей геополитической катастрофой века. Сегодня в Грузии я хочу сказать громко и четко: крах СССР стал благословением для грузин, поляков, украинцев и всей Восточной и Центральной Европы. И также для русских", - написал он.

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