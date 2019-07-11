 "Крах СССР стал благословением для грузин, поляков и украинцев", - Туск

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице Twitter.
"Распад Советского Союза не был величайшей геополитической катастрофой века. Сегодня в Грузии я хочу сказать громко и четко: крах СССР стал благословением для грузин, поляков, украинцев и всей Восточной и Центральной Европы. И также для русских", - написал он.
Коли лохи стали у черги за прибутками («комунізмом»), верхівка зникла.
Ну не хочете Каділак, за ці гроші в США можна було купити Шевроле Корвет або два Форд Мустанг... Або три економічних дизельних Пежо в Європі. Або майже п*ять штук Фольксваген Жук - вони тоді по 1800 баксів були.
Справа не в споживанні пального і не в запчастинах. Справа в тому, що людей позбавили права вибору і не дали їм можливості купувати кращі імпортні товари. Це стосується не лише машин, але й японських відеомагнітофонів, італійських пральних машин-автоматів (вони з 60-х уже існували) та й банальні джинси дуже важко і дорого діставали!
у них сразу золотая эра ТуркменБаши началась
как и в Казахстане
А ЖОПУ вытирали газетами))))
Ну чем вам не скрепа?)))))
Идешь в армию...
Если вышла замуж за городского...
Если едешь на стройки века...
И вместо зп...галочки в зошите!)))
Идите вы на х.. со своим СОВКОМ!!!
ДЕБИЛЫ!!!
чи ви на кацапії ? ну тоді все ясно..
Что бы привить культуру пользования)))
Это чистая правда!))) Спросите родителей!!!)))
КАКУЮ СТРАНУ ПРОСРАЛИ!))))
Может в областных центрах или столицах было и по-другому. У нас когда масло было по талонам в Киеве можно было купить, если не изменяет память, до 400 грамм в одни руки без талонов.
Прохожий:
- скажите, пожалуйста, где это вы туалетную бумагу достали?
- из химчистки несу.
"Согласно многолетней версии битвы под Прохоровкой, 12 июля 1943 года в ходе немецкой наступательной операции "Цитадель" в бою столкнулись 850 советских и 800 немецких танков. При этом, по данным советской пропаганды, якобы было уничтожено 400 боевых машин вермахта, - говорится в статье. - На самом деле, против 672 советских танков боролись 186 немецких боевых машин; вечером того дня потери составили 235 танков у Красной армии и 5 у вермахта - и это на нескольких квадратных километрах"