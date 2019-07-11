EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  1384  45
Все про:Грузия (3605) Туск (491)

 "Крах СССР стал благословением для грузин, поляков и украинцев", - Туск

Глава Европейского совета Дональд Туск, прибыв с визитом в Батуми на конференцию "Европейский путь Грузии", посвященную 10-летию программы ЕС "Восточное партнерство", высказал мнение, что распад СССР "стал благословением" для украинцев, грузин, народов Центральной и Восточной Европы и самих русских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице Twitter.

"Распад Советского Союза не был величайшей геополитической катастрофой века. Сегодня в Грузии я хочу сказать громко и четко: крах СССР стал благословением для грузин, поляков, украинцев и всей Восточной и Центральной Европы. И также для русских", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минские соглашения должны выполняться всеми сторонами, особенно РФ, - Туск

Крах СССР стал благословением для грузин, поляков и украинцев, - Туск 01

Источник: https://censor.net.ua/n3136918
 
   
 Топ комментарии
 
Питання, яке ставить вату і совкодрочерів у ступор. Якщо у совку все було так харашо, дешево і ковбаса по 2,20, то чому за ціною галімих Жигулів 1970 року (5600 рублів тобто 8888 баксів за курсом 63 копійки за долар) в США можна було купити розкішний Каділак зі шкіряним салоном, коробкою-автоматом, кондиціонером і тд і двигуном потужністю 350 кінських сил?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Благословением станет преждевременная, после тяжелой и продолжительной болезни смерть *****. Далее Лебединное озеро. )))
 показать весь комментарий
 
 
Питання, яке ставить вату і совкодрочерів у ступор. Якщо у совку все було так харашо, дешево і ковбаса по 2,20, то чому за ціною галімих Жигулів 1970 року (5600 рублів тобто 8888 баксів за курсом 63 копійки за долар) в США можна було купити розкішний Каділак зі шкіряним салоном, коробкою-автоматом, кондиціонером і тд і двигуном потужністю 350 кінських сил?
 показать весь комментарий
 
 
Я зараз напишу щось ще більш провокаційне: совітська власть не тільки не давала простим трудящим купувати Каділаки чи Мерси за ціною Жигулів (Мерси в 70-х були лише у Брєжнєва, Висоцького і шахіста Карпова), вона і за галімими Жигулями заставляла 5 років у черзі стояти навіть за наявності необхідної суми грошей! Про Волгу мовчу вже...
 показать весь комментарий
 
 
Тому що совок був по типу «піраміди Мавроді».
Коли лохи стали у черги за прибутками («комунізмом»), верхівка зникла.
 показать весь комментарий
 
 
Тому що совок боровся, щоб не було багатих, а США, щоб не було бідняків....
 показать весь комментарий
 
 
Совсем не хочу хвалить жизнь в совке, но по этому поводу скажу такое. Даже в той экономике, которая была в ссср, нужно сводить концы с концами. То есть, если хлеб продается за 13 копеек, а колбаса за 2,20, что сильно ниже себестоимости (не говорю уже о прибыли), что-то нужно продавать по сильно дорогой цене для возможности дотирования. Хреновые "жигули", ковры, хрусталь, ювелирные изделия, водка - вот неполный перечень того, что дотировало.
 показать весь комментарий
 
 
Все правильно, крім водки - вона-то якраз була недорогою (до Горбачова), бо одурманеним населенням легше керувати...
 показать весь комментарий
 
Це все для того, щоб онуки "магли павтарить дидываевание". Зокрема, без коливань розвіязати нову війну, як діди в 1939. З кадиллаку до окопу не дуже охоче лізуть, а з Жигулів - на раз. Бо в Жигулях набагато небезпечніше. "Крах СРСР став благословенням для грузинів, поляків і українців", - Туск - Цензор.НЕТ 2301
 показать весь комментарий
 
Много керосина жрет кадиллак. И запчасти кусаются. Жигуль самое то на то время. 3 руб 60 коп полный бак. Запчасти копейки.
 показать весь комментарий
 
Кадилак тих років жрав бензини десь стільки ж, як і Волга... Тільки при цьому був потужніший в 3-4 раза))) І коробку-автомат мав, і кондиціонер, і електропривод сидінь, і магнітофон касетний вже тоді був. І да, в США бензин тоді не дорожчий був - 3-4 центи за літру...

Ну не хочете Каділак, за ці гроші в США можна було купити Шевроле Корвет або два Форд Мустанг... Або три економічних дизельних Пежо в Європі. Або майже п*ять штук Фольксваген Жук - вони тоді по 1800 баксів були.

Справа не в споживанні пального і не в запчастинах. Справа в тому, що людей позбавили права вибору і не дали їм можливості купувати кращі імпортні товари. Це стосується не лише машин, але й японських відеомагнітофонів, італійських пральних машин-автоматів (вони з 60-х уже існували) та й банальні джинси дуже важко і дорого діставали!
 показать весь комментарий
 
Ну, не для всіх. За розпадом Імперії Зла дотепер шкодують деякі представники українського шоу-бізнесу, деякі шоумени-КВНдики і деякі члєни клубу "Что, хдє, када?". Дехто з них так і не вилазить з гастролів по кацапії, дехто мовчки шкодує за втраченими можливостями гастролювати і терпляче чекає на відновлення гастролів. Більшості з них ідея марксизму-ленвніщму до дупи. Вони - прихильники "рубати гастрольне бабло".
 показать весь комментарий
 
Этому пи о де ещё простоит отвечать за 10 апреля 2010 года .
 показать весь комментарий
 
Туск 3.14данул как господь! Всё правильно сказал.
 показать весь комментарий
 
а уж как в Туркмении обрадовались
у них сразу золотая эра ТуркменБаши началась
как и в Казахстане
 показать весь комментарий
 
 
Но грамотнее всех поступили страны Балтии.
 показать весь комментарий
 
 
ДЛЯ ВСЕХ БЫЛО! Только надо было еще консервы вскрывать и ошейники резать,а то,как мы видим,сразу нашлись ВЫРОДКИ,которые не преминули этими слизняками воспользоваться!
 показать весь комментарий
 
 
слава Богу, ссср здох! но вонь еще осталась
 показать весь комментарий
 
 
Всем ностальгунам за великим и магучем СеРубСеРу...напоминаю! Туалетная бумага в рулонах появилась в широком пользовании в совке...в 1976!!!!))))
 показать весь комментарий
 
Страна летала в космос...грозила всем Кузькиной матерью...покоряла Север...
А ЖОПУ вытирали газетами))))
Ну чем вам не скрепа?)))))
 показать весь комментарий
 
Всё равно, простому человеку свободнее "дышалось" Сейчас вроде всё есть, но жить как-то напряжно стало.
 показать весь комментарий
 
 
Ага дышалось...особенно в селах..где паспорт ты мог получить когда...
Идешь в армию...
Если вышла замуж за городского...
Если едешь на стройки века...

И вместо зп...галочки в зошите!)))

Идите вы на х.. со своим СОВКОМ!!!
ДЕБИЛЫ!!!
 показать весь комментарий
 
 
а що вас напружує в Німеччині ?
чи ви на кацапії ? ну тоді все ясно..
 показать весь комментарий
 
 
Газетка с портретом неплохо ее заменяла. И почитать передовицу про успехи.
 показать весь комментарий
 
Прочитать передовицу и вытереть ею задницу. Хороший повод вспомнить о единстве и борьбе противоположностей. "Крах СРСР став благословенням для грузинів, поляків і українців", - Туск - Цензор.НЕТ 550
 показать весь комментарий
 
Насчет широкого пользования - сильное преувеличение.
 показать весь комментарий
 
Людям на работе в обязательном порядке в счет зп впаривали пару рулонов!)))
Что бы привить культуру пользования)))

Это чистая правда!))) Спросите родителей!!!)))
КАКУЮ СТРАНУ ПРОСРАЛИ!))))
 показать весь комментарий
 
Я в райцентре жил. Такую бумагу за все время совка батя раза три смог купить. Оторвать ее по перфорации мог только мастер-джедай 80-го уровня.
Может в областных центрах или столицах было и по-другому. У нас когда масло было по талонам в Киеве можно было купить, если не изменяет память, до 400 грамм в одни руки без талонов.
 показать весь комментарий
 
 
Типичный анекдот тех лет
Прохожий:
- скажите, пожалуйста, где это вы туалетную бумагу достали?
- из химчистки несу.
 показать весь комментарий
 
 
К СССР Можно относиться по разному.. там много было всего и античеловеческого и тем не менее это была мировая ядерная сверхдержава победившая во второй мировой войне и первой отправившей человека в космос в 1961м году. В СССР ложили на людей но престиж государства чтили.. в современной Украине плюют и на людей и на престиж.
 показать весь комментарий
 
 
пук в лужу и пузыри а не комментарий)) СССР это прошлый век а в прошлом веке весь человеческий прогресс был ниже. Давайте еще великий державы 18-19 века сюда притянем и будем гордиться что в веке 21 веке лучше их живем)))
 показать весь комментарий
 
предлагаю тебе сделать полное погружение в СССР. Потом нам расскажешь, как оно?
 показать весь комментарий
 
 
Da vi slysali pro popedy vo vtoroj mirovoj vojne,tankovoje srazenyje?.Vot sto piset pro znamenitom srazenyje gde ruskije xvastyvalis svojimi tankami i polnoj pobede nad nemcami izdanije de welt.Eto polnoje miasarubka ruskix tankov protiv nemeckix tigrov.Oni po sucnosti nemogli vygrat poskolku tigr strelial s 2 kilometrov,a ruskije znamenyte tanki s 800 metrov.

"Согласно многолетней версии битвы под Прохоровкой, 12 июля 1943 года в ходе немецкой наступательной операции "Цитадель" в бою столкнулись 850 советских и 800 немецких танков. При этом, по данным советской пропаганды, якобы было уничтожено 400 боевых машин вермахта, - говорится в статье. - На самом деле, против 672 советских танков боролись 186 немецких боевых машин; вечером того дня потери составили 235 танков у Красной армии и 5 у вермахта - и это на нескольких квадратных километрах"
 показать весь комментарий
 
 
На любой войне любая сторона всегда завышает потери врага и занижает свои. Подумайте сами.. Как армия Вермахта могла так жестко разгромить армию СССР с такими минимальными потерями у себяи такими большим у врага и при этом проиграть битву? По факту Курскую битву выиграл СССР - армия Вермахта была побеждена и разбита.
 показать весь комментарий
 
Курскую битву никто не выиграл. Если бы Гитлер не отозвл Монштейна в Италию, где высадились союзники, то он был в Курске.
 показать весь комментарий
 
в СССР вот из-за такой пластинки меня хотели выгнать с Университета. Ее отобрали, недавно купил такую же, как память о диком времени....

 показать весь комментарий
 
 
При Сралине поехал бы лес валить за вот это...))))
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Крах СССР стал благословением для грузин, поляков и украинцев", - Туск
 
 
 
 
 
 вверх