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 Сегодня в Киеве презентуют новый роман Бутченко "Петлюра. Борьба"

Сегодня в Киеве состоится презентация нового романа журналиста и писателя Максима Бутченко "Петлюра. Борьба".

Как сообщает Цензор.НЕТ, мероприятие состоится 11 июля в "Книгарне Є" на Крещатике.

Сегодня в Киеве презентуют новый роман Бутченко Петлюра. Борьба 01

Роман ставит вопрос: Главный атаман Директории или обычный человек, который положил все на алтарь национальной идеи?

"В то утро Симон Петлюра наконец вернулся домой. Обнял жену Ольгу, свободно дышал полной грудью. Сколько времени он провел в тюрьме без действия. И вот чувствует, что наступает пора больших перемен. Соратники ждут приказа действовать. Однако любимая Ольга и маленькая дочь Леся очень страдают от того, что папы и мужа и дальше почти не будет дома. И будет ли у них дом? И сам Петлюра разрывается между семьей и своей мечтой - независимой Украины. Режим Скоропадского должен быть свергнут. Отступать нельзя. Кажется, Петлюра слышит собственный голос будто издалека. И будто не он говорит те слова: "Другого пути, кроме восстания, у нас нет...", - сказано в аннотации к роману.

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"Книгарня Є", Киев, ул. Крещатик, 46.

Начало 11 июля в 18:30.

Вход свободный.

Источник: https://censor.net.ua/n3136915
 
 
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Режим Скоропадского должен быть свергнут.

Отож рванули Скоропадського разом з незалежністю.
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Та і Скоропадський був не таким вже ідеальним, як дехто його змальовує. Він весь час метався між Україною та своїм русофільством.
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Не був ідеальним, але його підтримувала Німеччина.
Це хоч якось гарантувало нам мир і спокій без росії.
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А цензору за основну кацапську мову - ганьба...
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Как приказал оставить Крым, приказал расстрелять Болбочана, продал территории Польше... Тоже будет написано?
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зачем про это писать, если его прогнали и всё стало зашибись ?

ведь зашибись же стало, когда его прогнали ?
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Росія теж знімає фільми про Донбас, і публічно називає Україну окраїною. Нема Петлюри?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоСегодня в Киеве презентуют новый роман Бутченко "Петлюра. Борьба"
 
 
 
 
 
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