 Сегодня в Киеве презентуют новый роман Бутченко "Петлюра. Борьба"

Как сообщает Цензор.НЕТ, мероприятие состоится 11 июля в "Книгарне Є" на Крещатике.

Роман ставит вопрос: Главный атаман Директории или обычный человек, который положил все на алтарь национальной идеи?

"В то утро Симон Петлюра наконец вернулся домой. Обнял жену Ольгу, свободно дышал полной грудью. Сколько времени он провел в тюрьме без действия. И вот чувствует, что наступает пора больших перемен. Соратники ждут приказа действовать. Однако любимая Ольга и маленькая дочь Леся очень страдают от того, что папы и мужа и дальше почти не будет дома. И будет ли у них дом? И сам Петлюра разрывается между семьей и своей мечтой - независимой Украины. Режим Скоропадского должен быть свергнут. Отступать нельзя. Кажется, Петлюра слышит собственный голос будто издалека. И будто не он говорит те слова: "Другого пути, кроме восстания, у нас нет...", - сказано в аннотации к роману.

Читайте также: Мурал с изображением Петлюры открыли в Киеве

"Книгарня Є", Киев, ул. Крещатик, 46.

Начало 11 июля в 18:30.

Вход свободный.