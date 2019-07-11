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Все про:ВР (23138) избирательный закон (164)

 Рада завершила рассмотрение правок к проекту Избирательного кодекса

Верховная Рада на заседании 11 июля завершила рассмотрение всех 4568 поправок к проекту Избирательного кодекса (3112-1).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Рада отклонила все поправки и перешла к обсуждению проекта Избирательного кодекса.

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Ни одну из 4568 рассмотренных правок народные депутаты не поддержали.

Согласно плану работы над документом, озвученному спикером Андреем Парубием, народным депутатам предстоит проголосовать за возвращение к ряду поправок, а затем за документ во втором чтении и в целом.

Источник: https://censor.net.ua/n3136914
 
 
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elena194111 июля 2019 | 10:32
kot ездила в Украину,разговаривала с крымчанкой ,она там не родилась,в своё время она переселилась в Крым из России с молодым мужем т.к. им предоставили жильё (общежитие) ,работу.Это было в то время когда Крым был присоединён к Украине. Но самое интересное,что я отработала в Москве 33года ,пенсия у меня со всеми добавками 13.000руб.т.к. у меня прописка подмосковная(2км.от кольцевой),а она крычанка получает 26.000руб. Разве это справедливо,и я оказываеться должна радоваться присоединению Крыма. Ведь крымчане получают пенсии из общего пенсионного фонда.Где справедливость?
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Так уже снят фильм. "Кодекс воров" называется...
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