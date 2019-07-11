 Рада завершила рассмотрение правок к проекту Избирательного кодекса

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Рада отклонила все поправки и перешла к обсуждению проекта Избирательного кодекса.

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Ни одну из 4568 рассмотренных правок народные депутаты не поддержали.

Согласно плану работы над документом, озвученному спикером Андреем Парубием, народным депутатам предстоит проголосовать за возвращение к ряду поправок, а затем за документ во втором чтении и в целом.