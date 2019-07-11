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 Политика Украины
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Все про:пенсия (1839) Укрпочта (125) Смилянский Игорь (5)

 С 1 января "Укрпочта" не будет доставлять пенсии по текущему убыточному тарифу, - Смилянский

Компания "Укрпочта" заявляет о необходимости увеличения тарифа на доставку пенсий и отказывается доставлять пенсии по текущему тарифу с 1 января 2020 года.

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Смелянский опубликовал открытое письмо к премьер-министру Владимиру Гройсману, министру социальной политики Андрею Реве, вице-премьер-министру Павлу Розенку и руководителю Пенсионного фонда Евгению Капинусу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Почта будет доставлять пенсии, экономить пусть начинают со своих зарплат, - Гройсман руководителям "Укрпочты"

"Я заранее предупреждаю Вас, Министерство социальной политики и Пенсионный фонд Украины, о том, что с 1 января 2020 года АО "Укрпочта" не будет доставлять пенсии по текущему убыточному тарифу", - написал Смелянский.

Он предложил правительству два выхода из ситуации: утвердить новые тарифы на доставку пенсий, или вынести услугу по доставке пенсий на открытый тендер.

"Доставка пенсий, как и доставка газет, не входит в перечень обязательных почтовых услуг в рамках Всемирного почтового союза, и они могут предоставляться национальным оператором почтовой связи на рыночных условиях. Но еще раз - на рыночных условиях, определенных на открытом тендере, а не по регулируемому тарифу или выписанным под один банк постановлением, как это было с переселенцами Донбасса или недавним постановлением Кабмина по пилотному проекту по доставке пенсий", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без удорожания доставки пенсий "Укрпочта" не сможет платить зарплаты, - Смилянский

Он подчеркнул, что у действующего правительства есть время до 1 сентября, чтобы урегулировать проблемный вопрос.

С 1 января Укрпочта не будет доставлять пенсии по текущему убыточному тарифу, - Смилянский 01
С 1 января Укрпочта не будет доставлять пенсии по текущему убыточному тарифу, - Смилянский 02
С 1 января Укрпочта не будет доставлять пенсии по текущему убыточному тарифу, - Смилянский 03
С 1 января Укрпочта не будет доставлять пенсии по текущему убыточному тарифу, - Смилянский 04

Напомним, в декабре 2018 года "Укрпочта" договорилась с Пенсионным фондом о доставке пенсий после принятия решения о выделении "Укрпочте" 500 млн гривен на покрытие убытков, связанных с услугой доставки. Компания собиралась прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тыс. отделений в сельской местности с 1 января 2019 в случае неповышения тарифа на доставку пенсий.

Источник: https://censor.net.ua/n3136911
 
 
 Топ комментарии
 
Убыточные пенсии по убыточному тарифу....
Уверен, все поменяется, когда начнут выдавать обещанные пенсии по 500 евро
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Ну правильно,антарктида плюс - зашибись будет тариф,подсчитать дорогу нужно через южполюс,так будут справедливо.
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до пенсии дожить хотя бы нужно , а вдруг после объединения братских народов ***** омненит трудовой стаж на территории Украины.
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РАССКАЖУ ЧТО СДЕЛАЛ СМЫЛЯНСКИЙ С УКРПОШТА...
не буду брать села районы Одесса миллионный город..
Закрываются отделения почты... "оптимизация" джошла до маразма... берется самое тесное маленькое отделение куда впихивают 4-5 закрываемых отедлений связи больших по площади помещения мэрия тут же продает.. ибо почтовые отделения находятся в аренде... на площади 20 кв. мтров сразу 20 человк не считаю зоны сотрудников почты очреди часто просто на улицу... 2 почтальона ослуживают 112 дормов по 56 на 1 почтальон... + пенсии на дому и так далее.. я не з-наю какие там реформы его зарплата и + премии ЗА ЧТО?????? офуительные 340 тысяч базовая ставка вроде как премии в размере 2 окладов... а почтальонам платят минималку.. я бы понял за счет сокращения оптимизаци дали почтальонам хотя бы по 10-12 тысяч зарплат ага отсосать не пробовали... так и в Укрпошта...
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Убыточные пенсии по убыточному тарифу....
Уверен, все поменяется, когда начнут выдавать обещанные пенсии по 500 евро
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Лібертаріанство (курс команди ЗЕ) не має на увазі пенсії взагалі.
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Вы меня порадовали новостью, что у команды Владимира Александровича есть какой то определенный курс
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Добре зав"язуй мішки, бо все розгубиш.
С 1 января "Укрпочта" не будет доставлять пенсии по текущему убыточному тарифу, - Смилянский - Цензор.НЕТ 9649
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Боюсь, что будут. Никто еще не придумал способ, как можно снять деньги со счета, если денег на счету нет
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у этого "руководителя" зарплата как пенсия у всех бабушек Киевской области … И ничего , гланды не болят ...
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Укрпочта совсем "с катушек съехала" - они уже и письма в Сумах не доставляют. Не только заказную корреспонденцию , но и простую. Самому надо ходить на отделение связи и спрашивать:"Не пришло ли что-нибудь на мое имя?". При этом "в голубом глазу" рассказывают , что некому письма носить при грабительских тарифах на доставку.За время работы "эффективных менеджеров" Укрпочту превратили просто в карикатуру.
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конкурс в укрпочте надо провести на главного долбо.*** и им окажется смелянский. Во многих сёлах кроме укрпочты ничего нет. И кто пенсионерам будет доставлять пенсии? Туда новая почта не пойдёт. Всё, других операторов нет.
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А для чого ж закупили гвинтокрили? Ось і доставлятимуть ними.
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А почему НП не поедет?
Убыточно?
Тогда почему УП должна это делать себе в убыток?
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А оно не сильно обнаглело ультиматумы ставить.
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Пральна. Якщо бабушкі оволоділи смартфонами від мінібєні, то з банкоматами справляться на раз-два.
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/// С 1 января "Укрпочта" не будет доставлять пенсии по текущему убыточному тарифу, - Смилянский - Цензор.НЕТ 4078
Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский получает ежемесячно зарплату в размере 744 тысяч гривен - и это только оклад, помимо которого чиновник получает премиальные, отпускные и материальную помощь, что существенно увеличивает его заработок. Отметим, что некоторые почтальоны "Укрпочты" получают зарплату в размере чуть больше 2 тысяч гривен.
Об этом свидетельствует официальный ответ Министерства инфраструктуры на запрос журналистов, сообщает "Обозреватель".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныС 1 января "Укрпочта" не будет доставлять пенсии по текущему убыточному тарифу, - Смилянский
 
 
 
 
 
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