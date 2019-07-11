 С 1 января "Укрпочта" не будет доставлять пенсии по текущему убыточному тарифу, - Смилянский

Об этом сообщил генеральный директор компании Игорь Смелянский на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Смелянский опубликовал открытое письмо к премьер-министру Владимиру Гройсману, министру социальной политики Андрею Реве, вице-премьер-министру Павлу Розенку и руководителю Пенсионного фонда Евгению Капинусу.
"Я заранее предупреждаю Вас, Министерство социальной политики и Пенсионный фонд Украины, о том, что с 1 января 2020 года АО "Укрпочта" не будет доставлять пенсии по текущему убыточному тарифу", - написал Смелянский.
Он предложил правительству два выхода из ситуации: утвердить новые тарифы на доставку пенсий, или вынести услугу по доставке пенсий на открытый тендер.
"Доставка пенсий, как и доставка газет, не входит в перечень обязательных почтовых услуг в рамках Всемирного почтового союза, и они могут предоставляться национальным оператором почтовой связи на рыночных условиях. Но еще раз - на рыночных условиях, определенных на открытом тендере, а не по регулируемому тарифу или выписанным под один банк постановлением, как это было с переселенцами Донбасса или недавним постановлением Кабмина по пилотному проекту по доставке пенсий", - подчеркнул он.
Он подчеркнул, что у действующего правительства есть время до 1 сентября, чтобы урегулировать проблемный вопрос.
Напомним, в декабре 2018 года "Укрпочта" договорилась с Пенсионным фондом о доставке пенсий после принятия решения о выделении "Укрпочте" 500 млн гривен на покрытие убытков, связанных с услугой доставки. Компания собиралась прекратить доставку пенсий и закрыть 5-7 тыс. отделений в сельской местности с 1 января 2019 в случае неповышения тарифа на доставку пенсий.
не буду брать села районы Одесса миллионный город..
Закрываются отделения почты... "оптимизация" джошла до маразма... берется самое тесное маленькое отделение куда впихивают 4-5 закрываемых отедлений связи больших по площади помещения мэрия тут же продает.. ибо почтовые отделения находятся в аренде... на площади 20 кв. мтров сразу 20 человк не считаю зоны сотрудников почты очреди часто просто на улицу... 2 почтальона ослуживают 112 дормов по 56 на 1 почтальон... + пенсии на дому и так далее.. я не з-наю какие там реформы его зарплата и + премии ЗА ЧТО?????? офуительные 340 тысяч базовая ставка вроде как премии в размере 2 окладов... а почтальонам платят минималку.. я бы понял за счет сокращения оптимизаци дали почтальонам хотя бы по 10-12 тысяч зарплат ага отсосать не пробовали... так и в Укрпошта...
Уверен, все поменяется, когда начнут выдавать обещанные пенсии по 500 евро
Убыточно?
Тогда почему УП должна это делать себе в убыток?
Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский получает ежемесячно зарплату в размере 744 тысяч гривен - и это только оклад, помимо которого чиновник получает премиальные, отпускные и материальную помощь, что существенно увеличивает его заработок. Отметим, что некоторые почтальоны "Укрпочты" получают зарплату в размере чуть больше 2 тысяч гривен.
Об этом свидетельствует официальный ответ Министерства инфраструктуры на запрос журналистов, сообщает "Обозреватель".