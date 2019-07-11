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 Экономика
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Все про:энергетика (1102) Кистион (45)

 Украина ежесуточно увеличивает импорт электроэнергии, что работает на снижение цены на рынке, - Кистион

После запуска нового рынка электроэнергии ежесуточно увеличивается ее импорт, что влияет на снижение цен на рынке.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом сообщил на своей странице в Facebook вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион.

"10 дней украинский энергорынок работает по новым либерализованными правилам. Фиксируем ежедневное увеличение импорта - сегодня это уже 1,5 тыс МВт часов электроэнергии в Бурштынском энергоострове. Это работает на снижение цены на рынке "на сутки вперед"", - написал Кистион.

По мнению вице-премьера, введенная правительством энергореформа является самой масштабной со времен украинской независимости.

Напомним, 1 июля заработал новый рынок электроэнергии, в соответствии с принятым в 2017 году Верховной Радой Закона Украины "О рынке электроэнергии". Согласно закону, новая модель предусматривает введение таких сегментов как рынок двусторонних договоров, рынок "на сутки вперед", внутришньодобовий рынок, балансирующий рынок.

Введение рынка электроэнергии открыло возможности для ее импорта. 1 июля Украина впервые в истории осуществила импорт электроэнергии из ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина предпоследней в Европе ввела рыночные отношения в электроэнергетике

Источник: https://censor.net.ua/n3136908
 
 
 Топ комментарии
 
Зачем это "может", если есть гугл и там написано кому продает ахмет и почем. Кстати, Украине он продает энергию на 50% дороже, чем Венгрии
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единая энерогсимема не знает, кому конертно в данный момент поедет энегрия. Выбирают оптимальный путь.
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Это хорошо или плохо? Это конкуренция или зависимость?
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В ЕС тариф выше, как покупая там можно снизить цену у нас непонятно.
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Один кВт/час электричества в Польше (Краков) стоит составляет 0,37 PLN, однако отдельно оплачивается так называемая цена доставки электричества к потребителю - 0,28 PLN за кВт/час. В сумме получаем 0,65 PLN/кВтч

Итого в Польше 4,40 грн за 1 кВт
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Это к конечному потребителю. Опт наверняка намного дешевле, по себестоимости никто же не будет работать.
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стоимость для конечного потребителя ничего не показывает. Речь идет о оптовых высоковльтовых поставках.
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Ну так все же зависимо, опт и в Украине дешевле. Не может при такой разнице в конечной цене опт в ЕС быть дешевле нашего.
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дешевле или дороже определяет спрос. Чем рынок больше - тем цена ниже. Мы как раз это наблюдаем.
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Какой то бред！ свою энергию продаем за кордон, оттуда покупаем и она дешевле？
Законы экономики поменялись？
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А может мы продаем электроэнергию в Молдову и в дневное время, а импортируем из Словакии в ночное. Это очень разные цены.
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Зачем это "может", если есть гугл и там написано кому продает ахмет и почем. Кстати, Украине он продает энергию на 50% дороже, чем Венгрии
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единая энерогсимема не знает, кому конертно в данный момент поедет энегрия. Выбирают оптимальный путь.
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Единая система, это разводняк украинцев и барыши для европы и ахмета.
Европа втюхивает нам энергию дороже, которую им продал ахмет дешевле
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Единая энергосистема это все равно что дороги. Если ее убрать, то никто нкуда не поедет. Каждый будет дома строить ветряк.
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законы физики не позволяют эенергию хранить на складе. Нужно быстро перераспределять. Чем больше вариантов, тем дешевле.
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Почитай, что происходит на Запорожской АЭС. Они ночью "сбрасывают" электрику.
По крайней мере так было пару лет назад
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поэтому длжнабыть ОБЩУЮ энергосисему с ЕС. Чтобы быстро перераспределять энергию тому, кому она нужна и не сбрасыввать.
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Конкуренция это всегда хорошо для понижения цен. Конечно лучше чтобы конкуренция была не за счет импорта, а между украинскими предприятиями.
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дожились, свое впаривают дороже!))), а ума продавать экспортируемое еще не дощло??, ну подождем)))
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это было известно давно. Ахметов продает за гранцу дешевле чем нам. Скоро это прекратиться.
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Это импортируют электроэнергию, выработанную в Украине и переправленную через кордон с Бурштынского энергоострова ))) Гы-гы
Рыжий опять в РоттердамПлюсе!👍
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Ахметов грає на різниці в ціні електроенергії на ГЕС і ТЕС. На ГЕС електроенергія найдешевша, її шлють на експорт, а дорогу електроенергію з ТЕС впарюють населенню. Теперь ще й імпортувати почали, причому дорожче, ніж Ахметов експортує!
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Для тих, кому незрозуміло.
Бурштинська ТЕС - хоч і на території України, але продає свою продукцію виключно в Польшу. До нещодавнього часу. Тобто, практично, де-факто - це польська електростанція. Це - факт.
Тепер здогадки. Видно, Бурштин почав поставляти свою продукцію і в українську енергосистему... Тобто, "імпорт", за який йде тут мова - саме з Бурштина... Напевне що... Принаймі, я так зрозумів.
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаУкраина ежесуточно увеличивает импорт электроэнергии, что работает на снижение цены на рынке, - Кистион
 
 
 
 
 
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