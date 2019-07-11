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 Политика Украины
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Все про:памятник (1865) Харьков (4355) декоммунизация (447)

 "Памятник Жукову подлежит обязательному демонтажу", - юрист УИНП Рябенко о восстановлении памятника в Харькове

Памятник Георгию Жукову подлежит обязательному демонтажу, так как он посвящен лицу, занимавшему руководящие должности в высших органах власти и управления СССР.

Об этом заявила руководитель Северо-восточного отдела Украинского института национальной памяти Мария Тахтаулова на своей Facebook-странице и опубликовала объяснение юриста УИНП Сергея Рябенко о незаконности восстановления бюста Жукову, инфомирует Цензор.НЕТ.

"Этот памятник посвящен не событию, а конкретному физическому лицу - Жукову Георгию Константиновичу. Согласно подпункту "г" пункта 4 части первой статьи 1 Закона символикой коммунистического тоталитарного режима является "изображение, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше), лицам, которые занимали руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР), других союзных или автономных советских республик, органах власти и управления областей, городов республиканского подчинения, работникам советских органов государственной безопасности всех уровней", - говорится в сообщении.

То есть, как отмечается, если есть памятник, посвященный лицу, занимавшему руководящие должности в компартии или высших органах власти и управления СССР - этот памятник является символикой коммунистического режима.

Поскольку Жуков в 1942-44 годах и 1955-57 годах занимал такие руководящие должности (первый заместитель наркома обороны СССР и министр обороны СССР соответственно) - памятник ему является символикой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пресс-секретарь Зеленского Мендель: Ситуация в Харькове вокруг памятника Жукову - яркий пример непродуманности гуманитарной политики последних лет

"Теперь о том, подлежит ли этот памятник обязательному демонтажу. Да, подлежит, и вот почему. Вопрос демонтажа памятников и памятных знаков регулируется другой нормой - пунктом 6 статьи 7 Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Вот эта норма в части, касающейся местного самоуправления и памятников: "... органам местного самоуправления... в установленном порядке осуществить демонтаж памятников, памятных знаков , посвященных лицам, причастным к организации и осуществлению Голодомора 1932-1933 годов в Украине, политических репрессий, лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР), других союзных и автономных советских республик (кроме лиц, деятельность которых была в значительной степени связана с развитием украинской науки и культуры), работникам советских органов государственной безопасности, событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии, установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, преследованием участников борьбы за независимость Украины в XX веке", - объясняется в посте.

"Поэтому памятник Жукову подлежит обязательному демонтажу, так как этот памятник посвящен лицу, занимавшему руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, и которое не имеет никакого отношения к развитию украинской науки и культуры", - подытожил юрист.

Напомним, в Харькове восстановили памятник советскому военачальнику маршалу Георгию Жукову.

Ранее в Харькове протестующие снесли памятник маршала СССР Георгия Жукова, который стоял неподалеку от Дворца спорта, где должен был состояться съезд партии "Доверяй делам" (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова).

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Памятник Жукову подлежит обязательному демонтажу, - юрист УИНП Рябенко о восстановлении памятника в Харькове 01
Памятник Жукову подлежит обязательному демонтажу, - юрист УИНП Рябенко о восстановлении памятника в Харькове 02

Источник: https://censor.net.ua/n3136905
 
 
 Топ комментарии
 
Дебилы,хватит этот кусок дерьма называть памятником,где там памятник.
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Зебилы расстрояться и будут строчить гневные коменты
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А харківська вата голосує за Гепу і носить його на руках. Снайпер мазила.
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Жуков знищив українців більше, ніж гітлер. Ми про це пам'ятаємо, кацапе.
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Какой-такой личный враг ? 80 летие Пакта Молотова -Риббентропа (1939-2019) в этом году в августе будешь отмечать? Накатишь "задидов" ?
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Это закон о декоммунизации. А ты брехун и спекулянт - ибо никакой героизации нацизма там нет и в помине.
А если один мерзавец считал личным врагом другого мерзавца - это не значит, что мы кому-то из этих мерзавцев памятники ставить должны.
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Дебилы,хватит этот кусок дерьма называть памятником,где там памятник.
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Зебилы расстрояться и будут строчить гневные коменты
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У Святковому параді на честь 28-ї річниці Незалежності України приймають участь:

міномети "Молот"
російські запчастини до БТР

5-кратно завищені в ціні висотоміри
бронежилети "Корсар МЗс"
рюкзаки модернізовані з металевим каркасом
санітарні машини "Богдан"
американські мобільні госпіталі
американські системи контрбатарейної боротьби
мільярд снарядів з підірванних складів
згорівший бронекатер на причалі ленкузні
розбадяжений дизель
ржаві діряві акумулятори до військового автотранспорту
канадські берці

Замикають колону урочистим маршем 2000 пузатих генералів
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УКРАЇНА МАЄ НАЙМЕНШУ КІЛЬКІСТЬ ГЕНЕРАЛІВ ПОРІВНЯНО З ПРОВІДНИМИ КРАЇНАМИ СВІТУ

У ЗСУ на 204 тисячі військовослужбовців припадає лише 111 генералів.

В Україні найнижчий показник співвідношення кількості генералів до загальної чисельності військовослужбовців Збройних сил серед провідних країн світу, зокрема порівняно з Великою Британією, Німеччиною та США.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/********/********-maye-naymenshu-kilkist-generaliv-porivnyano-z-providnimi-*********-svitu-minoboroni-1128297.html
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Сколько нужно?
С обоснованием, цифрами по численности подразделений, личного состава, плиз.
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адмиралов больше, чем боевых кораблей, ни о чем не говорит?
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В США, странах Европы количество адмиралов равно количеству боевых кораблей?
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не, один адмирал на несколько десятков или сотен боевых кораблей
в Украине три адмирала на один корабль
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Желательно подтверждать свои слова ссылкой на достоверные источники.
Предыдущее Ваше утверждение о 2 000 генералах в украинской армии оказалось преувеличением в 18 раз.
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Нужно по сути аж 1 - командующий МВФ.
И пара контр-адмиралов - командующих береговой обороной.
Остальные должности в нашем небольшом флоте - уровней капитанов 1-2-3 ранга, а почти все наши корабли, кроме Сагайдачного - уровень командования капитан-лейтенантов.
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у дірвих пластикових, а пластини та струмовиводи ржаві, намертво засульфатовані і давно без електроліту
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Ты болен брат.Смотри больше Г+Г .Тебе там еще больше расскажут.Если ты умствено способный то можешь уже сравнить ,что начали делать зедебилы уже сейчас! Особенно для Армии и тебя.
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странно, фразу "ты болен" или "ты больной!", я обычно слышу от особей женского пола
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На особь больше тянешь ты. Нормальные люди не могут голосовать за клоуна -наркомана.Так что как не крути -особь!
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Тебе навіть жінки за ущербного мають?
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Гарна методика! Газпром коштів не шкодує.
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...вместе с теми, кто его восстановил... "Памятник Жукову подлежит обязательному демонтажу", - юрист УИНП Рябенко о восстановлении памятника в Харькове - Цензор.НЕТ 3429
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А харківська вата голосує за Гепу і носить його на руках. Снайпер мазила.
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За это памятник в Украине !!!

Жуков: « Нахрена обмундировывать и вооружать этих хохлов? Все они - предатели!

Чем больше в Днепре потопим,тем меньше придется в Сибирь ссылать».
Из 300 тысяч насильно мобилизованных и безоружных украинцев-- 280 тысяч по
приказу кремлёвского палача Жукова утопили в Днепре.
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интересно бы глянуть на список Слуги народа по такому признаку
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Що цікаво, зебіли Вятровича ненавидять... Наприклад, довелось мені почути, як №29 в списку слуг уродів екс-мер Рава-Руської (нині - світська львиця) Ірина Верещук бреше на Вятровича... Хто така Верещук - частково тут: http://zl-ua.news/u-prohidnomu-spysku-zelenskoho-skandalna-eks-mer-ravy-ruskoji-internet-hude/
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Віктор Суворов: - "Жуков никогда не был полководцем. У Сталина, скажем так, существовало разделение труда. Так же, как, допустим, в моем 145-м гвардейском мотострелковом полку, где я служил командиром танкового взвода. То есть был командир полка - это Сталин - и два его заместителя. Один - мыслящий начальник штаба, а второй - просто первый зам. Так вот мыслящим был маршал Советского Союза Василевский, который все планировал и готовил. А зам с матом, оружием и расстрелами носился по всем фронтам, и это как раз Жуков", - объяснил Суворов.
По его словам, Жуков претворял в жизнь замыслы, созданные другими, и толкал на смерть миллионы солдат, чтобы выполнить кем-то составленный план.

"Жуков стал виновником самой страшной военной катастрофы в мире. 13 января 1941 года Сталин поставил его начальником Генерального штаба, и Жуков начал составлять план войны. После этого разразилась жутчайшая трагедия в мировой военной истории", - рассказал Суворов.

По его словам, при Жукове 4 миллиона солдат попало в немецкие лагеря.

"А Генеральный штаб - это мозг армии, и Жуков был его начальником! Ну кто сказал, что это великий полководец, если по его вине произошла такая жесточайшая катастрофа?!" - добавил Суворов.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/suvorov-marshal-zhukov-vinovnik-samoy-strashnoy-*******-katastrofy-v-mire-195852.html?fbclid=iwar1suwwxugswsionjatvd_ua_xw5m1r2aqos7gdl1qcfompwbuhuxlmgdmk
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За які гроші розколюють Україну.
Та на гроші ФСБ РФ.
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Мова, віра, пам'ятники, а коли всім це осточортіє нас кацапня без зброї візьме.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Памятник Жукову подлежит обязательному демонтажу", - юрист УИНП Рябенко о восстановлении памятника в Харькове
 
 
 
 
 
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