 "Памятник Жукову подлежит обязательному демонтажу", - юрист УИНП Рябенко о восстановлении памятника в Харькове

Об этом заявила руководитель Северо-восточного отдела Украинского института национальной памяти Мария Тахтаулова на своей Facebook-странице и опубликовала объяснение юриста УИНП Сергея Рябенко о незаконности восстановления бюста Жукову, инфомирует Цензор.НЕТ.

"Этот памятник посвящен не событию, а конкретному физическому лицу - Жукову Георгию Константиновичу. Согласно подпункту "г" пункта 4 части первой статьи 1 Закона символикой коммунистического тоталитарного режима является "изображение, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше), лицам, которые занимали руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР), других союзных или автономных советских республик, органах власти и управления областей, городов республиканского подчинения, работникам советских органов государственной безопасности всех уровней", - говорится в сообщении.

То есть, как отмечается, если есть памятник, посвященный лицу, занимавшему руководящие должности в компартии или высших органах власти и управления СССР - этот памятник является символикой коммунистического режима.

Поскольку Жуков в 1942-44 годах и 1955-57 годах занимал такие руководящие должности (первый заместитель наркома обороны СССР и министр обороны СССР соответственно) - памятник ему является символикой.

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"Теперь о том, подлежит ли этот памятник обязательному демонтажу. Да, подлежит, и вот почему. Вопрос демонтажа памятников и памятных знаков регулируется другой нормой - пунктом 6 статьи 7 Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Вот эта норма в части, касающейся местного самоуправления и памятников: "... органам местного самоуправления... в установленном порядке осуществить демонтаж памятников, памятных знаков , посвященных лицам, причастным к организации и осуществлению Голодомора 1932-1933 годов в Украине, политических репрессий, лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР), других союзных и автономных советских республик (кроме лиц, деятельность которых была в значительной степени связана с развитием украинской науки и культуры), работникам советских органов государственной безопасности, событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии, установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, преследованием участников борьбы за независимость Украины в XX веке", - объясняется в посте.

"Поэтому памятник Жукову подлежит обязательному демонтажу, так как этот памятник посвящен лицу, занимавшему руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, и которое не имеет никакого отношения к развитию украинской науки и культуры", - подытожил юрист.

Напомним, в Харькове восстановили памятник советскому военачальнику маршалу Георгию Жукову.

Ранее в Харькове протестующие снесли памятник маршала СССР Георгия Жукова, который стоял неподалеку от Дворца спорта, где должен был состояться съезд партии "Доверяй делам" (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова).

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