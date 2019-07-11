 "Памятник Жукову подлежит обязательному демонтажу", - юрист УИНП Рябенко о восстановлении памятника в Харькове

Об этом заявила руководитель Северо-восточного отдела Украинского института национальной памяти Мария Тахтаулова на своей Facebook-странице и опубликовала объяснение юриста УИНП Сергея Рябенко о незаконности восстановления бюста Жукову, инфомирует Цензор.НЕТ.
"Этот памятник посвящен не событию, а конкретному физическому лицу - Жукову Георгию Константиновичу. Согласно подпункту "г" пункта 4 части первой статьи 1 Закона символикой коммунистического тоталитарного режима является "изображение, памятники, памятные знаки, надписи, посвященные лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше), лицам, которые занимали руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР), других союзных или автономных советских республик, органах власти и управления областей, городов республиканского подчинения, работникам советских органов государственной безопасности всех уровней", - говорится в сообщении.
То есть, как отмечается, если есть памятник, посвященный лицу, занимавшему руководящие должности в компартии или высших органах власти и управления СССР - этот памятник является символикой коммунистического режима.
Поскольку Жуков в 1942-44 годах и 1955-57 годах занимал такие руководящие должности (первый заместитель наркома обороны СССР и министр обороны СССР соответственно) - памятник ему является символикой.
"Теперь о том, подлежит ли этот памятник обязательному демонтажу. Да, подлежит, и вот почему. Вопрос демонтажа памятников и памятных знаков регулируется другой нормой - пунктом 6 статьи 7 Закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Вот эта норма в части, касающейся местного самоуправления и памятников: "... органам местного самоуправления... в установленном порядке осуществить демонтаж памятников, памятных знаков , посвященных лицам, причастным к организации и осуществлению Голодомора 1932-1933 годов в Украине, политических репрессий, лицам, которые занимали руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР), других союзных и автономных советских республик (кроме лиц, деятельность которых была в значительной степени связана с развитием украинской науки и культуры), работникам советских органов государственной безопасности, событиям, связанным с деятельностью коммунистической партии, установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, преследованием участников борьбы за независимость Украины в XX веке", - объясняется в посте.
"Поэтому памятник Жукову подлежит обязательному демонтажу, так как этот памятник посвящен лицу, занимавшему руководящие должности в высших органах власти и управления СССР, и которое не имеет никакого отношения к развитию украинской науки и культуры", - подытожил юрист.
Напомним, в Харькове восстановили памятник советскому военачальнику маршалу Георгию Жукову.
Ранее в Харькове протестующие снесли памятник маршала СССР Георгия Жукова, который стоял неподалеку от Дворца спорта, где должен был состояться съезд партии "Доверяй делам" (партия руководителей Харькова Геннадия Кернеса и Одессы Геннадия Труханова).
А если один мерзавец считал личным врагом другого мерзавца - это не значит, что мы кому-то из этих мерзавцев памятники ставить должны.
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американські системи контрбатарейної боротьби
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розбадяжений дизель
ржаві діряві акумулятори до військового автотранспорту
канадські берці
Замикають колону урочистим маршем 2000 пузатих генералів
У ЗСУ на 204 тисячі військовослужбовців припадає лише 111 генералів.
В Україні найнижчий показник співвідношення кількості генералів до загальної чисельності військовослужбовців Збройних сил серед провідних країн світу, зокрема порівняно з Великою Британією, Німеччиною та США.
Більше читайте тут: https://tsn.ua/********/********-maye-naymenshu-kilkist-generaliv-porivnyano-z-providnimi-*********-svitu-minoboroni-1128297.html
С обоснованием, цифрами по численности подразделений, личного состава, плиз.
в Украине три адмирала на один корабль
Предыдущее Ваше утверждение о 2 000 генералах в украинской армии оказалось преувеличением в 18 раз.
И пара контр-адмиралов - командующих береговой обороной.
Остальные должности в нашем небольшом флоте - уровней капитанов 1-2-3 ранга, а почти все наши корабли, кроме Сагайдачного - уровень командования капитан-лейтенантов.
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Жуков: « Нахрена обмундировывать и вооружать этих хохлов? Все они - предатели!
Чем больше в Днепре потопим,тем меньше придется в Сибирь ссылать».
Из 300 тысяч насильно мобилизованных и безоружных украинцев-- 280 тысяч по
приказу кремлёвского палача Жукова утопили в Днепре.
По его словам, Жуков претворял в жизнь замыслы, созданные другими, и толкал на смерть миллионы солдат, чтобы выполнить кем-то составленный план.
"Жуков стал виновником самой страшной военной катастрофы в мире. 13 января 1941 года Сталин поставил его начальником Генерального штаба, и Жуков начал составлять план войны. После этого разразилась жутчайшая трагедия в мировой военной истории", - рассказал Суворов.
По его словам, при Жукове 4 миллиона солдат попало в немецкие лагеря.
"А Генеральный штаб - это мозг армии, и Жуков был его начальником! Ну кто сказал, что это великий полководец, если по его вине произошла такая жесточайшая катастрофа?!" - добавил Суворов.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/suvorov-marshal-zhukov-vinovnik-samoy-strashnoy-*******-katastrofy-v-mire-195852.html?fbclid=iwar1suwwxugswsionjatvd_ua_xw5m1r2aqos7gdl1qcfompwbuhuxlmgdmk
Та на гроші ФСБ РФ.