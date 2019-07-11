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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Телемост с агрессором Увольнение Загребельской Обирай свідомо
 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17654) Европейская Солидарность (61)

 Предлагаю Кремлю свой телемост: мы из украинского Симферополя, а россияне - со скамьи подсудимых Гаагского трибунала, - Порошенко

России не удалось достичь военного успеха на Донбассе и захватить всю Украину, поэтому она пытается реализовать другой план - посредством "пятой колонны" в украинском парламенте. Партия "Европейская Солидарность" идет в Верховную Раду, чтобы дать отпор планам Кремля.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом лидер партии, пятый президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления перед сторонниками на митинге в Ужгороде.

"Кремль и "пятая колонна" работают в унисон. Россия откровенно, деньгами поддерживает "Оппозиционную платформу", и об этом свидетельствует очередная поездка их кубла сегодня (10 июля. - Ред.) в Москву - для того, чтобы они начали "дагавариваться". Но наши условия очень просты. Освободите украинскую землю. Уберите оккупационные войска. Прекратите убивать украинцев. Освободите Крым. И далее - телемост. Мы - из Симферополя или Бахчисарая, они - из Гааги, где их будут судить. И это будет смотреть вся Украина и весь мир", - убежден Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Есть вещи которые мне не нравятся. Упразднили парад, хотят сократить армию. Это реванш, - Порошенко

"Они хотят проползти в парламент, там создать антиукраинскую коалицию, с помощью ее пройти в правительство, а в правительстве старательно выполнять указания Кремля. Они думают, что таким образом захватят Украину. Им не удалось сломить фронт. И сейчас они хотят высадиться под куполом Верховной Рады и оттуда захватить всю Украину. Потому что Донбасс им не нужен и Крым им не нужен. Им нужна вся Украина - включая Киев, Львов и Ужгород. Не выйдет! "Парламентский спецназ" "Европейской Солидарности" не позволит "пятой колонне" Кремля управлять Украиной", - подчеркнул лидер партии.

Он также отметил, что по данным последних социологических исследований, "Европейская Солидарность" - единственная политическая сила из демократического проукраинского лагеря, которая уверенно преодолевает проходной барьер и входит в тройку лидеров гонки. Каждый потерянный процент голосов, отданных за непроходные партии, добавит депутатских мандатов пророссийским силам. Порошенко призвал украинцев не упустить свое избирательное право и поддержать "Европейскую Солидарность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия ненавидит нас за то, что мы научились жить без них. Это варварство, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3136904
 
   
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Это нужно было говорить медведчуку,когда он приезжал к тебе ночами на свидания домой.
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пэтя,ты шо на своих партнёров бочку катишь???
получишь по нагой вороватой "пицi" ))) Предлагаю Кремлю свой телемост: мы из украинского Симферополя, а россияне - со скамьи подсудимых Гаагского трибунала, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4013
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ПOП - порошилово очередное популизничание.
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А еще вчера это была цитата Садового. Плагиат налицо.
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А может Порошенко предложить завершить АТО за две недели?
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Зеленський за одну мить поборов корупцію, Вона миттєво закінчилася 21-го травня! Ні одна медіа-шльондра нічого не більше не гундосить, а така велика була проблема, жах!
Так я це до чого, Зеленський закінчить війну за айнсекунд, просто не хоче бо це тепер він на ній заробляти буде? Предлагаю Кремлю свой телемост: мы из украинского Симферополя, а россияне - со скамьи подсудимых Гаагского трибунала, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8979
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А что ему может помешать наобещать в три короба и больше, пока не сядет.
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Цей варіант нас влаштовує.
Потрібно дотримуватись власних інтересів, а не вклонятись ворогові.
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ага жду еще прошлых его обещаний
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кого вас ? кто тебе давал полномочия на "вас", ксюха в оба уха ?
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что тупорылое , опять будешь слюнявить дай адрес ? Ты защекан обыкновенный, который даже не впишется за свою женщину , если этого потребуется. Завтра в 12 буду ещё раз в Борисполе, продай почку свою и подъезжай .
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Я дав. А ти хто такий? Лахта чорнорота? Ну то йди собі, тут тобі не відломиться.
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тебе на капельницу пора , кислым борщом в голову …
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Когда же тебя уже посадят???
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кум его Генеральный прокурор, нынешняя ВР его с поста не снимает, что то будет положительное после выборов, а сейчас заметают следы
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Мальчик, спой про эеленого и его кумовьев, шо он торчок, пукин куйло итд. що слабо? Пропоную Кремлю свій телеміст: ми з українського Сімферополя, а росіяни - з лави підсудних Гаазького трибуналу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7053
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Зразу після пониження тарифів, з/п вчителям 4000 євро і ліквідації кумовства в державних органах.
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Дешевый пиар. Предлагаю Кремлю свой телемост: мы из украинского Симферополя, а россияне - со скамьи подсудимых Гаагского трибунала, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4572
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Даже эту мысль он нагло украл.))
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А від нового нічого не чекаєте? Ні обіцянок, нічоботів?
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пепе, а шош ты не прикрыл сепарский канал нюс ван когда у власти был ?
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Президент не має повноважень закривати канали.
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Шмаркля зелена вже закриває? Ні? А чого так? Сциться?
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Пустой набор слов, любой это может сказать, но только Главнокомандующий одной из сильнейших армий мира (по словам того же главнокомандующего) мог легко это сделать за пять лет своей каденции. Но ничего кроме грабежей то же армии не сделано.
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Навіть значки UA тебе не замаскують.
ПНХ, кацап!
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Ну то хай любой Зеленський скаже, чи воно тільки з за спин охорони вміє по фєнє пальці гнуть?
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«ОБІКРАВ АРМІЮ, ВСІХ ОБІКРАВ!»: У СВАЛЯВІ ПОРОШЕНКО ВТІК З МІТИНГУ ПІД КРИКИ «ГАНЬБА»
https://www.volynnews.com/news/policy/obikrav-armiiu-vsikh-obikrav-u-svaliavi-poroshenko-vtik-z-mitynhu-pid-kryky-hanba/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Мад'ярів наняли? Мало їх кацапи танками давили.
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цап, хватит постить нацжон авакяна, второй день бред несешь. Придется в сф обратиться за твой спам.
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Парад у Ватостополі вже провели. Давай звідти.
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Так сенсу в тому мосту який? Люди пішки ходять через кордон, через що міст?
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Це вже вирішуватимуть Портнов, Богдан і Разумков.
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Давай петя Тролль кацапов Это у тебя лучше получается чем у многих А вот для Омеляна надо должность создать министр по идеологии После его днюхи кацапов два дня трясло Всё торт обговаривали
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Соевые наслаждайтесь брехливым красноречием барыги до выборов остались считанные дни народ ему поставил диагноз - политический импотент...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПредлагаю Кремлю свой телемост: мы из украинского Симферополя, а россияне - со скамьи подсудимых Гаагского трибунала, - Порошенко
 
 
 
 
 
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