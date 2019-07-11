 В результате лобового столкновения автомобилей на Ивано-Франковщине погибли двое детей, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Ивано-Франковской области.

ДТП произошло 10 июля около 21:15 на автодороге Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга" в селе Княжолука Ивано-Франковской области. Столкнулись два автомобиля: "Ford Focus" и "Kia Sportage".

Как предварительно установили правоохранители, в результате лобового столкновения пассажиры "Ford Focus" - женщина, 1986 года рождения и двое детей 2014 и 2016 рождения были госпитализированы в реанимационное отделение Долинской ЦРБ. Во время оказания медицинской помощи дети умерли, женщина находится в тяжелом состоянии.

Водитель автомобиля "Kia Sportage", 1984 года, который также был госпитализованно в больницу, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Подробности ДТП устанавливает следствие. Начато уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса.





Фото: полиция/Facebook