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Все про:ДТП (5638) Ивано-Франковская область (374)

 В результате лобового столкновения автомобилей на Ивано-Франковщине погибли двое детей, - полиция. ФОТОрепортаж

В результате лобового столкновения автомобилей в Ивано-Франковской области погибли двое детей, еще два человека травмированы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Ивано-Франковской области.

ДТП произошло 10 июля около 21:15 на автодороге Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга" в селе Княжолука Ивано-Франковской области. Столкнулись два автомобиля: "Ford Focus" и "Kia Sportage".

Как предварительно установили правоохранители, в результате лобового столкновения пассажиры "Ford Focus" - женщина, 1986 года рождения и двое детей 2014 и 2016 рождения были госпитализированы в реанимационное отделение Долинской ЦРБ. Во время оказания медицинской помощи дети умерли, женщина находится в тяжелом состоянии.

В результате лобового столкновения автомобилей на Ивано-Франковщине погибли двое детей, - полиция 01

Водитель автомобиля "Kia Sportage", 1984 года, который также был госпитализованно в больницу, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

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Подробности ДТП устанавливает следствие. Начато уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса.

В результате лобового столкновения автомобилей на Ивано-Франковщине погибли двое детей, - полиция 02
В результате лобового столкновения автомобилей на Ивано-Франковщине погибли двое детей, - полиция 03
Фото: полиция/Facebook

В результате лобового столкновения автомобилей на Ивано-Франковщине погибли двое детей, - полиция 04

Источник: https://censor.net.ua/n3136898
 
 
 Топ комментарии
 
У многих водителей мозгов нет, вот основная причина трагедий на дорогах
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дорога нова, рівна. в селі обмеження 50 км/г, судячи з ушкоджень машин їхали (принаймні хтось один з них) не менше 90-100....
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ймовірно, що не були. форд фокус цілком спроможний врятувати пристібнутих пасажирів на задньому сидінні...
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дорога без разметки, разделительной полосы нет
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У многих водителей мозгов нет, вот основная причина трагедий на дорогах
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ДТП в селе, однозначно есть ограничение скорости. При 60 км смертей бы на таких машинах не было бы. Дети, скорее всего, не были пристегнуты. Дорога - это очень опасное дело, но многие этого не понимают пока не ...
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Дорога судя по всему только накатана.... разметку нанести не успели... но при скорости 50 км...такого бы не случилось....
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й нема культури прищибатися усім, навіть на задніх седіннях.
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Дороги шире и с разделительной преградой!!!
Бл...ТЬ Украинцы этого достойны!!! Слышите Вы Коломойские, Порошенко иЗеленские!!!
Постройте дороги!!!! Ахметов эта планета для всех ,а не для тебя одного!!!
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Андрій, чого кричиш? - дороги в Україні будує гося, а ліксеїч їх відкриває,
до чого тут всі інші, перераховані тобою?! В результате лобового столкновения автомобилей на Ивано-Франковщине погибли двое детей, - полиция - Цензор.НЕТ 3497
співчуття родинам, хоча коли гинуть діти - це жах, який не має закінчення!
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Хотел я крикнуть!!! Простите!!! Деток жалко!!!!
Больше не буду!!
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Что ты мелешь? Эту дорогу открыли при Гросе? Может еще Тимохе или Яныку надо было ее сделать, а? При преЗЕденте тоже ее не сделают.... В результате лобового столкновения автомобилей на Ивано-Франковщине погибли двое детей, - полиция - Цензор.НЕТ 1826
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С разделительной преградой не сделают...сама дорога в хорошем состоянии..
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гуляй вася, користуйся сертифікованим перекладачем!
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Ну ви і довбні - немає доріг - президент хєровий, є дороги - нахєра він відкривав їх. Ви - маланці, які ні на що не заслужили, тому до вас і таке ставлення і Порошенків, і Гройсманів, і Зеленських, і Януковичів.....
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К сожалению, это не реально и преграда часто становится причиной трагедии.
Только соблюдение ПДД.
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дорога нова, рівна. в селі обмеження 50 км/г, судячи з ушкоджень машин їхали (принаймні хтось один з них) не менше 90-100....
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та отож, і були там діти за паском безпеки?
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ймовірно, що не були. форд фокус цілком спроможний врятувати пристібнутих пасажирів на задньому сидінні...
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Скорость...дети без детских кресел...и отсутствие мозгов как минимум у одного водятла...все это вместе привело к такому печальному результату....
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Так и дети должны были ехать в спец . креслах для детей Детей жалко .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате лобового столкновения автомобилей на Ивано-Франковщине погибли двое детей, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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