 В результате лобового столкновения автомобилей на Ивано-Франковщине погибли двое детей, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Ивано-Франковской области.
ДТП произошло 10 июля около 21:15 на автодороге Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга" в селе Княжолука Ивано-Франковской области. Столкнулись два автомобиля: "Ford Focus" и "Kia Sportage".
Как предварительно установили правоохранители, в результате лобового столкновения пассажиры "Ford Focus" - женщина, 1986 года рождения и двое детей 2014 и 2016 рождения были госпитализированы в реанимационное отделение Долинской ЦРБ. Во время оказания медицинской помощи дети умерли, женщина находится в тяжелом состоянии.
Водитель автомобиля "Kia Sportage", 1984 года, который также был госпитализованно в больницу, задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Подробности ДТП устанавливает следствие. Начато уголовное производство по ч.3 ст.286 Уголовного кодекса.
Бл...ТЬ Украинцы этого достойны!!! Слышите Вы Коломойские, Порошенко иЗеленские!!!
Постройте дороги!!!! Ахметов эта планета для всех ,а не для тебя одного!!!
до чого тут всі інші, перераховані тобою?!
співчуття родинам, хоча коли гинуть діти - це жах, який не має закінчення!
Больше не буду!!
Только соблюдение ПДД.